Apverstas bananų ir sausainių pyragas: net sotūs prašys dar gabaliuko

Prekybos tinklas „Iki“ dalinasi receptais, kurie tikrai taps įkvėpimu – paruošite tokių patiekalų, kad net sotūs prašys dar gabaliuko, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Purūs bananų blynai su cinamonu ir vanile
Šie blynai storesni ir puresni už įprastus, su jaukiu cinamono ir vanilės aromatu. Jie primena amerikietiškus blynus – idealūs lėtam savaitgalio rytui.
Reikės:
- 2 prinokusių bananų,
- 1 puodelio miltų,
- 1 kiaušinio,
- trečdalio puodelio pieno,
- 2 šaukštų cukraus,
- 1 šaukštelio kepimo miltelių,
- ½ šaukštelio kepimo sodos,
- 1 šaukštelio cinamono,
- ½ šaukštelio vanilės ekstrakto,
- žiupsnelio druskos,
- šlakelio aliejaus kepimui.
Blynų gaminimas:
Vieną bananą šakute sutrinkit iki vientisos masės, kitą supjaustykite smulkiais kubeliais – jie suteiks blynams papildomos tekstūros. Dubenyje sumaišykite sutrintą bananą, kiaušinį, pieną ir vanilės ekstraktą. Gerai išplakite.
Kitame sumaišykite miltus, cukrų, kepimo miltelius, kepimo sodą, cinamoną ir druską. Sausus ingredientus suberkite į drėgnus ir atsargiai sumaišykite, kol gausis vientisa tešla (gali likti nedidelių gumuliukų – tai normalu). Įmaišykite bananų kubelius.
Kepkite įkaitintoje keptuvėje su aliejumi po 2–3 minutes iš abiejų pusių, kol gražiai apskrus.
Medumi glazūruotas viščiukas broileris su grikių ir daržovių garnyru
Viščiukas su saldžiai pikantiška glazūra taps tikra švente net ir eilinę vakarienę, o grikiai su daržovėmis – puikus, sotus ir maistingas priedas.
Reikės viščiukui:
- 1 kg šviežio viščiuko broilerio,
- 3 šaukštų medaus,
- 2 šaukštų sojos padažo,
- 1 šaukšto alyvuogių aliejaus,
- 2 česnako skiltelių,
- 1 šaukštelio imbiero miltelių,
- druskos, pipirų.
Reikės garnyrui:
- 1 puodelio grikių,
- 2 puodelių vandens,
- 1 morkos,
- 1 svogūno,
- 2 šaukštų sviesto,
- druskos, pipirų,
- šviežių petražolių.
Viščiuko gaminimas:
Orkaitę įkaitinkite iki 190 °C. Dubenyje sumaišykite medų, sojos padažą, aliejų, išspaustą česnaką, imbierą, druską ir pipirus. Viščiuką kruopščiai įtrinkite šiuo marinatu.
Sudėkite į kepimo indą ir kepkite apie 50–60 minučių, kas 15 minučių laistydami išsiskyrusiomis sultimis ir likusiu marinatu. Grikius išvirkite pagal instrukcijas. Morką supjaustykite kubeliais, svogūną – smulkiai. Keptuvėje ištirpinkite sviestą ir pakepinkite svogūną, kol taps permatomas. Įdėkite morką ir kepkite dar 5 minutes. Išvirusius grikius įmaišykite į daržoves, pagardinkite druska, pipirais, užberkite kapotų petražolių. Patiekite viščiuką su grikių garnyru ir, jei norite, šviežiomis salotomis.
Apverstas bananų ir sausainių pyragas su karamele
Šis pyragas kepa „aukštyn kojomis“ – dugne karamelizuojasi bananai, o viršuje iškyla drėgnas pyragas su sausainių gabaliukais. Apvertus po kepimo, gausite stulbinančiai gražų ir skanų desertą.
Karamelei reikės:
- 100 g cukraus,
- 50 g sviesto,
- 3 šaukštų grietinėlės.
Pyragui reikės:
- 3 bananų iš (2 tešlai, 1 dekoravimui),
- 100 g sausainių iš (sulaužytų),
- 1,5 puodelio miltų,
- 2 kiaušinių,
- 1/3 puodelio cukraus,
- 1/3 puodelio aliejaus,
- ½ puodelio pieno,
- 1 šaukštelio kepimo miltelių,
- ½ šaukštelio cinamono,
- žiupsnelio druskos.
Pyrago gaminimas:
Orkaitę įkaitinkite iki 180 °C. Paruoškite apvalią kepimo formą (22–24 cm skersmens).
Karamelei: nedideliame puode ant vidutinės kaitros ištirpinkite cukrų, maišydami, kol taps gintaro spalvos. Įdėkite sviestą ir gerai išmaišykite. Įpilkite grietinėlės, maišykite dar pusę minutės. Supilkite karamelę į formos dugną. Vieną bananą supjaustykite riekelėmis ir išdėliokite ant karamelės formos dugne. Du bananus sutrinkite šakute. Įmuškite kiaušinius, supilkite aliejų ir pieną, išmaišykite.
Atskirame dubenyje sumaišykite miltus, cukrų, kepimo miltelius, cinamoną ir druską. Sumaišykite su drėgnais ingredientais, įmaišykite sulaužytus sausainius. Tešlą atsargiai supilkite ant bananų formos dugne. Kepkite 35–40 minučių, kol pyragas iškeps. Išimkite iš orkaitės, palaukite 5 minutes, tada apverskite ant lėkštės. Karamelė ir bananai bus viršuje! Patiekite šiltą arba atvėsusį.
pyragasbananų pyragasreceptai
Rodyti daugiau žymių