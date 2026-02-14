K. Starkienės idėja romantiškai vakarienei: tikrai padarys įspūdį

Ji parodė, kaip nesunkiai pasigaminti efektingą romantišką vakarienę, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Kotrynos teigimu, norint kažko, kas tikrai darytų įspūdį, visuomet verta atsisukti į Italijos virtuvę.
„Todėl Valentino dienos proga gaminsiu naminius raviolius su krevetėmis. Parodysiu, kaip paruošti tešlą ir puikų padažą“, – TV3 laidoje „Kotrynos burtai“ sakė ji.
Raviolių tešlai reikės:
- 200 g miltų;
- 50 g manų kruopų;
- 6 kiaušinių trynių;
- kelių šaukštų vandens.
- Įdarui reikės:
- žalių krevečių;
- 200 g rikotos sūrio;
- kiaušinio.
Padažui reikės:
- kelių skiltelių česnako;
- kelių saujų mažų pomidoriukų;
- indelio tepamojo sūrio;
- 100 ml grietinėlės;
- kapotų petražolių.
Raviolių gaminimo eiga:
Miltus sumaišykite su manų kruopomis ir išberkite ant stalo. Viduryje padarę duobutę, supilkite kiaušinių trynius ir vandenį.
Palengva šakute trynius įmaišykite į miltus. Kai tešla ims lipti ir pasidarys nepatogu maišyti šakute, pradėkite ją minkyti. Minkykite tol, kol tešla taps vientisa ir glotni. Suvyniokite tešlą į maistinę plėvelę ir palikite šaldytuve pusvalandžiui. Per tą laiką paruoškite įdarą.
Nulupkite krevetes ir supjaustykite nedideliais gabalėliais, sudėkite rikotą, kiaušinį, druską ir gerai išmaišykite. Tešlą iškočiokite kuo ploniau, dėkite įdarą ir uždenkite kitu lakštu.
Supjaustykite kvadratėliais, o raviolio šonus dar prispauskite šakute. Užvirkite vandenį dideliame puode, berkite gerą žiupsnį druskos ir virkite raviolius maždaug 4–5 minutes.
Česnaką smulkiai sukapokite ir pakepinkite aliejuje, sudėkite pomidorus, grietinėlę, tepamą sūrį. Viską pakaitinkite. Kai sūris ištirps, o pomidorai suminkštės, suberkite susmulkintas petražoles ir sudėkite išvirtus raviolius. Viską dar kelias minutes patroškinkite ir patiekite. Skanaus!
Kotryna Starkienėravioliaiitališkas maistas
