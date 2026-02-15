Jei pabodo balandėliai: šį patiekalą iš kopūstų valgysite net rankomis

Prekybos tinklas „Lidl“ kviečia išmėginti kelis netradicinius receptus, kurie maloniai nustebins tikrus gurmanus ir padės į kopūstus pažvelgti naujai.
Ilgą laiką laikytas kasdieniu, pigiu ingredientu, kopūstas šiandien išgyvena tikrą renesansą. Kopūstai – viena universaliausių ir sveikatai naudingiausių daržovių. Jie mėgstami visame pasaulyje, o įdomių patiekalų receptų su kopūstais rasite viso pasaulio virtuvėje – nuo Amerikos iki Japonijos.
Salotoms, sriuboms, balandėliams, o ir rauginimui tinkami baltagūžiai kopūstai žinomi ir mėgstami jau ne vieną šimtą metų. Manoma, kad jų protėviai – laukiniai kopūstai – kilę iš Viduržemio jūros regiono, iš kur paplito po Europą ir kitus pasaulio regionus.
Kai norisi sočiau, bet be mėsos: kopūsto „kepsnys“ su česnakiniu jogurto padažu
Jei pabodo įprasti kepsniai, prekybos tinklas kviečia išmėginti visai kitokią šio patiekalo improvizaciją. Puikiu pietų kandidatu gali tapti baltagūžio kopūsto „kepsnys“, kurį paskanins česnakinis jogurto padažas.
Dėl karamelizuotų „kepsnio“ kraštų ir kremiško padažo, šis patiekalas tikrai nustebins – kaip ir jo kaina, nes toks „kepsnys“ – ir skanus, ir draugiškas piniginei.
Jums reikės:
- 1 baltagūžio kopūsto
- 3 v. š. alyvuogių aliejaus
- 1 a. š. druskos
- 1 a. š. rūkytos paprikos miltelių
- 0,5 a. š. juodųjų pipirų
- 0,5 a. š. česnako miltelių
Padažui:
- 200 g „Pilos“ graikiško jogurto
- 2 skiltelių česnako
- 1 v. š. citrinos sulčių
- Žiupsnelio druskos
- 1–2 v. š. smulkintų šviežių krapų arba petražolių
Kopūsto kepsnio gaminimas:
Iki 200 °C temperatūros įkaitinkite orkaitę, naudokite „viršus–apačia“ režimą.
Kopūstą supjaustykite 3–4 cm storio griežinėliais: gausite 4–6 „kepsnius“.
Abi „kepsnio“ puses aptepkite alyvuogių aliejumi, pabarstykite druska ir prieskoniais.
Dėkite ant kepimo popieriaus.
Kepkite 35–40 min., bet po 20 min. apverskite į kitą pusę.
Kol kepa „kepsniai“, paruoškite padažą. Į dubenį supilkite graikišką jogurtą, citrinos sultis, suberkite prieskonius ir išspauskite česnaką. Viską gerai sumaišykite.
Iškeptus „kepsnius“ patiekite su padažu.
Egzotika lietuviškoje virtuvėje: kopūstų takai
Kai ieškote idėjų vakarėlio patiekalams, į galvą neretai ateina meksikietiškos virtuvės pasiūlymai: „Nachos“ traškučiai, kesadilijos ar takai. Pastariesiems galima naudoti nebūtinai kukurūzų miltų tortilijas, o kopūsto lapus. Būtent tokį receptą – kopūstų takus su aštria vištiena – ir kviečia išmėginti.
Patiekalui reikės:
- 1 didelio baltagūžio kopūsto
- 1,5 l vandens
- 1 a. š. druskos
- Įdarui:
- 400 g vištienos faršo
- 1 svogūno
- 2 skiltelių česnako
- 1 v. š. alyvuogių aliejaus
- 1 a. š. malto kumino
- 1 a. š. rūkytos paprikos miltelių
- Žiupsnelio druskos, aitriosios paprikos dribsnių
Greitam padažui:
- 150 g natūralaus „Pilos“ jogurto
- 1 v. š. žaliosios arba geltonosios citrinos sulčių
- Žiupsnelio druskos
Papildomai:
- 2 pomidorų
- 1 ilgavaisio agurko
- Petražolių, kitų mėgstamų prieskoninių žalumynų – pagal skonį
Kopūstų takų paruošimas:
Užvirinkite vandenį su druska.
Atsargiai atskirkite 8–10 didelių kopūsto lapų. Virkite juos 2–3 min., išimkite ir nusausinkite. Lapai turi būti lankstūs, bet ne pervirti.
Susmulkinkite svogūną. Keptuvėje įkaitinkite aliejų, kuriame 3–4 min. apkepkite smulkintą svogūną.
Į keptuvę sudėkite smulkintą česnaką, vištienos faršą ir prieskonius. Kepkite apie 6–8 min., kol viskas iškeps.
Į dubenį sudėkite jogurtą, įpilkite citrinos sulčių, įberkite druskos ir išmaišykite.
Turimas papildomas daržoves supjaustykite norimo dydžio skiltelėmis.
Metas ruošti takus. Į kopūsto lapą įdėkite paruoštą įdarą, supjaustytas daržoves, užpilkite paruošto padažo.
Sulenkite taką ir skanaukite – geriausia valgyti rankomis.