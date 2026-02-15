Tautiečiai istoriniu Mėsiedos laikotarpiu pilvus prisikimšdavo ne tik blynų

Istoriškai laikotarpis nuo Kalėdų iki Užgavėnių Lietuvoje buvo sotus, triukšmingas, švenčių ir vaišių kupinas metas. Kažkada vadintas Mėsiedu, jis signalizuodavo ne tik apie įpusėjusią žiemą, bet ir apie pasiruošimą artėjančiam priešvelykiniam pasninkui.
Prieš „liesesnį“ metų laikotarpį tautiečiai rinkdavosi kaloringą, riebesnį maistą, suteikdavusį energijos ir padėdavusį ištverti tiek žiemos šalčius, tiek patį pasninką.
„Istoriniuose šaltiniuose minima, kad būtent vadinamuoju Mėsiedos laikotarpiu įprastai kaimuose būdavo skerdžiamos kiaulės, iš kurių mėsos gaminti patiekalai, pavyzdžiui, rūkytos dešros, kumpiai, skilandžiai ar lašiniai, būdavo gausiai valgomi ne tik iki pasninko, bet ir visus metus. Nors istorinė, „taukais varvanti“ tautiečio virtuvė dabar jau pasikeitusi, šaltą žiemą vis vien norisi kažko skanaus, sotaus ir nebrangaus. Tam puikiai tinka ypač mažai kainuojanti kiaulienos sprandinė“, – pastebi Titas Atraškevičius, prekybos tinklo atstovas ryšiams su žiniasklaida.
Kulinaras Aivaras Prokša atkreipia dėmesį, kad iš visų kiaulienos dalių sprandinė bene labiausiai tinka ruošti įvairiais būdais, nes tai yra vidutinio riebumo mėsa.
„Ji – liesesnė nei šoninė ar, be abejo, lašiniai, bet riebesnė nei kumpis, nugarinė, mentė ar šonkauliai. Dar viena gaminimui itin palanki sprandinės savybė – jos „marmuringumas“, kai mėsoje esantys riebalai yra tolygiai pasiskirstę raumenyje. Dėl to ši kiaulienos dalis yra ypatingai sultinga ir lengvai pasiduoda įvairiems ruošimo būdams – nuo greito kepimo iki lėto troškinimo ar marinavimo“, – pastebi A. Prokša.
Ilgiems žiemos vakarams, kai norisi sotaus, skanaus ir jaukumo suteikiančio maisto, A. Prokša siūlo namuose pasigaminti porą gardžių patiekalų iš kiaulienos sprandinės, kurie puikiai tiks atsisveikinant su Mėsiedo laikotarpiu.
Ilgai kepta plėšyta kiaulienos sprandinė
Šiuo būdu pagamintą minkštą ir itin sodraus skonio kiaulienos sprandinę kartu su mėgstamiausiais padažais galima naudoti ruošiant mėsainius, pitas ar sumuštinius.
Jai pagaminti reikės:
- 1,5 kg atšaldytos kiaulienos sprandinės be kaulo;
- 4–5 vidutinio dydžio svogūnų;
- 30 g tamsaus nealkoholinio alaus;
- įtrinamų barbekiu prieskonių kiaulienai;
- mėgstamo barbekiu padažo.
Sprandinės gaminimas:
Kiaulienos sprandinę supjaustykite maždaug 2–3 cm storio kepsnių formos gabaliukais. Įtrinkite prieskoniais ir pamarinuokite bent kelias valandas. Troškinimui tinkamo indo (geriausiai tinka ketaus troškintuvas) dugną išklokite supjaustytais svogūnais, tada maždaug 45 laipsnių kampu sudėkite kiaulienos sprandinės „kepsnelius“.
Tuomet – vėl svogūnų ir kiaulienos sprandinės sluoksnius, kol užpildysite visą indą. Tolygiai užpilkite nealkoholinį alų ir viską sutepkite mėgstamu barbekiu padažu. Uždenkite dangčiu ir 160 laipsnių temperatūros orkaitėje kepkite 3 valandas. Iškeptą kiaulienos sprandinę suplėšykite dviem šakutėmis ar tiesiog rankomis – žinoma, nepamirškite apsauginių pirštinių!
Kiaulienos sprandinės čanachai
Pasigaminti penkioms kvapnių ir sočių bei nebrangių čianachų porcijoms reikės:
- 700 g atšaldytos kiaulienos sprandinės be kaulo;
- 2 didelių morkų;
- 5 didesnių bulvių;
- 1/2 poro;
- saujos džiovintų baravykų;
- 200 g kiaulienos sultinio (galima naudoti ir vandenį);
- 5 česnako skiltelių;
- 1 v. š. pomidorų pastos;
- prieskonių: šviežių petražolių, pipirų (grūdeliais), lauro lapų, druskos, saldžiosios paprikos, juodųjų pipirų miltelių, baziliko, čiobrelių, rozmarino.
Čanachų gaminimas:
Supjaustykite kiaulienos sprandinę 1–2 cm storio gabaliukais ir juos 1–2 minutes apskrudinkite įkaitintoje keptuvėje – kad tik apkeptų, o ne iškeptų. Morkas, bulves ir porą supjaustykite vidutinio stambumo gabaliukais.
Ant troškinimo indo dugno sudėkite lauro lapus, juodųjų pipirų grūdelius, morkas, bulves, porą, aptepkite pomidorų pasta, suberkite džiovintus baravykus, sudėkite apkepintą kiaulienos sprandinę ir traiškytą česnaką. Pabarstykite druska, juodaisiais pipirais, saldžiąja paprika, baziliku, čiobreliais ir rozmarinu. Ant viršaus užpilkite kiaulienos sultinį arba vandenį, uždenkite dangčiu ir 200 laipsnių temperatūros orkaitėje troškinkite 1–1,5 val. Patiekite su grietine, apibarstę šviežiomis petražolėmis. Skanaus!
