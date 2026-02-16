Šventiniai cepelinai: pakerės skonis ir ypatingas trispalvis įdaras

Lietuvos trispalvę komponuoja net ir iš maisto
Psichologai pabrėžia, kad tautinės šventės padeda žmonėms jaustis tvirčiau, ypač tada, kai kasdienybėje netrūksta neapibrėžtumo ar įtampos. Tokios datos kaip Vasario 16-oji primena, kad esame ne tik pavieniai individai, bet bendruomenė, turinti bendrą istoriją, patirtį ir vertybes.
Pasak specialistų, simboliai šiuo atveju atlieka itin svarbų vaidmenį. Vėliava, trispalvės spalvos ar tautiniai ženklai tampa greitu, vizualiu būdu išreikšti priklausymo jausmą. Jie leidžia akimirksniu pajusti ryšį su savo šalimi ir kitais žmonėmis – net tais, kurių nepažįstame. Kai gatvėse suplevėsuoja vėliavos, patys pasipuošiame trispalvės spalvomis, sustiprėja jausmas, kad šventė yra bendra, kolektyvinė patirtis.
Svarbu ir tai, kad valstybinės šventės, kitaip nei kalendorinės ar religinės šventės, neturi griežtų, nusistovėjusių papročių, todėl esame laisvi susikurti savo ritualus bei tradicijas.
Gaminate cepelinus? Jie taip pat gali būti šventiniai
Ruošiantis renginių ir įspūdžių kupinam savaitgaliui, šventiniams pietums šeimos rate ar draugų būryje prekybos tinklo kulinarijos meistrai siūlo tautinę tematiką įterpti net į cepelinus, pasigaminant greitesnį jų variantą. Iš virtų bulvių su geltonai, žaliai ir raudonai nuspalvinta varške.
Šiam patiekalui reikės:
- 800 g šviežių lietuviškų bulvių;
- 2 vnt. kiaušinių;
- 3 v. š. manų kruopų;
- 0,5 v. š. krakmolo;
- 300 g pusriebės varškės;
- 1 v. š. sviesto;
- 2 v. š. grietinės;
- 50 g šviežių špinatų;
- 1 a. š. ciberžolės miltelių;
- 2 v. š. burokėlių sulčių;
- druskos;
- parmezano.
Cepelinų gaminimas:
Bulves nuplaukite ir su visomis lupenomis išvirkite pasūdytame vandenyje. Išvirus nulupkite, sugrūskite ir atvėsinkite. Į atvėsusias bulves suberkite manų kruopas, krakmolą, druską, įmuškite vieną kiaušinį ir viską gerai išminkykite.
Atskirai pasiruoškite įdarą: į varškę įmuškite likusį kiaušinį, įdėkite druskos ir išmaišykite. Padalinkite įdarą į tris dalis. Į vieną dalį įmaišykite ciberžolę, į kitą – burokėlių sultis. Špinatus sutrinkite elektriniu trintuvu ir sumaišykite su likusia įdaro dalimi.
Atgnybkite dalį bulvių masės, delne suformuokite paplotėlį, įdėkite įdaro ir formuokite didžkukulį: užlankstykite kraštus link vidurio ir viską suapvalinkite delnais.
Cepelinus sudėkite į puodą su verdančiu vandeniu. Jiems iškilus į viršų, virkite dar apie 10 minučių, o tada išimkite kiaurasamčiu. Skaniausia patiekti su padažu: keptuvėje pakaitinkite šiek tiek sviesto, kelis šaukštus grietinės bei įberkite truputį tarkuoto parmezano. Skanaus!
cepelinaigeriausi cepelinaireceptai
