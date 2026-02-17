S. Lipnės Užgavėnių stalas: išdavė gardžiausių blynų receptus, kuriais lepina savo šeimą

Šią šventę visa šeima pasitinka laikydamiesi lietuviškų papročių, tačiau išlaiko ir savo gyvenimo filosofiją – blynais mėgaujasi nepamiršdami saiko, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Nors Užgavėnės dažnai siejamos su sočiais ir riebesniais patiekalais, Simona įsitikinusi, kad net ir tradicijas galima interpretuoti šiuolaikiškai.
Aktyviai sportuojanti, kūno tonusą ir energiją puoselėjanti verslininkė jau kurį laiką yra atsisakiusi laktozės, pridėtinio cukraus, glitimo. Simona sako, kad tai – ne griežtas ribojimas, o natūralus pasirinkimas, leidžiantis jaustis lengvai ir išlaikyti stabilų svorį. O ir išsamūs organizmo tyrimai parodė, kad ji netoleruoja laktozės ir glitimo.
Simonai sveikas gyvenimo būdas – kasdienė disciplina: reguliarus sportas, apgalvota mityba ir dėmesys bendrai savijautai. Per pastaruosius metus daug svorio netekusi nuomonės formuotoja įsitikinusi, kad net per šventes galima išlaikyti balansą.
„Svarbiausia – ne atsisakyti malonumų, o juos rinktis sąmoningai. Saldžiai blynų beveik nevalgau, bet jeigu juos kepu, ragauju su natūraliu jogurtu ir raudonaisiais ikrais. Toks pasirinkimas suteikia sotumo, bet neapsunkina“, – sako Simona.
Net tada, kai norisi kažko šventiškesnio, štai, kad ir vaflių, trynukus auginanti verslininkė renkasi maistingesnes alternatyvas. Tik tada įprastą tešlą Simona pakeičia varškės ir miltų be glitimo deriniu, įmaišo ir tarkuotos cukinijos.
„Taip patiekalas praturtinamas baltymais ir skaidulomis“, – priduria. Simona sako, kad namuose turint tiek daug maisto ruošimo prietaisų: vaflių ir blynų kepimo įrenginių, elektrinių tešlos maišyklių, būtų neprotinga šiais įrenginiais dažnai nesinaudoti, todėl šie patiekalai ant stalo kvapais vilioja kone kiekvieną šeštadienio ir sekmadienio rytą. Tik štai visi skirtingai pasirenka, pagal kokį receptą bus gaminama tešla.
Simona dalijasi savo pamėgtais, organizmui palankiais, vaflių ir lietinių receptais:
Lietiniai su raudonaisiais ikrais ir natūraliu jogurtu
Reikės:
- 200 g miltų be glitimo
- 3 kiaušinių
- 300 ml pieno be laktozės
- 100 ml vandens
- Druskos
- 1–2 šaukštų alyvuogių aliejaus
Blynų gaminimas:
Dubenyje sumaišykite miltus su žiupsneliu druskos, viduryje padarykite duobutę ir įmuškite kiaušinius. Tuomet įpilkite alyvuogių aliejaus. Iš lėto maišydami supilkite pieną ir vandenį. Maišykite tol, kol neliks gumuliukų. Tam, kad miltai išbrinktų, o tešla taptų elastinga ir mažiau plyštų, palaikykite dar 20–30 minučių. Matydami, kad pastovėjusi tešla – per tiršta, galite įpilti šiek tiek pieno arba vandens.
Kepkite riebalais įkaitintoje keptuvėje 1–2 minutes. Pagardinkite natūraliu jogurtu ir raudonaisiais ikrais.
Cukinijos ir varškės vafliai su lašiša
Reikės:
- 400 g varškės be laktozės
- 4 kiaušiniai
- 1 nedidelės cukinijos
- 6 šaukštai miltų be glitimo
- 50 g sviesto
- Druskos
Blynų gaminimas:
Nulupkite cukiniją ir ją sutarkuokite. Išlydykite sviestą. Visus ingredientus: tarkuotą cukiniją, lydytą sviestą, varškę, miltus ir kiaušinius sudėkite į elektrinį tešlos maišytuvą, kad masė būtų tobulos konsistencijos. Įberkite šiek tiek druskos. Elektrinį maišytuvą užstatykite 10–15 minučių. Kepkite vaflinėje. Gardinkite ikrais, lašiša arba kuo mėgstate labiausiai.
Simona Lipnė
