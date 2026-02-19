Tinginys, dėl kurio aikčios net gurmanai: paprastas, lengvas ir visus sužavėsiantis receptas

Tinginys – visiems pažįstamas desertas, kurio pagaminimui nereikia nei daug išlaidų, nei didelių pastangų. Bet A. Šimulynas pasakoja, kad jam idėja gimė norint parodyti, kad šis visų nuo mažens mėgstamas skanėstas gali sužavėti ir gurmanus, jei panaudosite įdomesnius ingredientus. Tai paprastas, lengvas ir tikrai visiems, net pradedantiesiems kulinarams, įkandamas receptas.
Originalus akcentas tradiciniam desertui
Šį kartą Andrius siūlo rinktis ne įprastus sausainius, o trijų rūšių skanėstus: citrininius su baltu šokoladu, su lazdyno riešutais ir šokolado įdaru bei minkštus su pienišku, tamsiu ir baltu šokoladu. Gardumui pridedamos pistacijos ir liofilizuotos braškės – jos suteiks spalvų ir subtilaus skonio.
Originaliais receptais instagrame žavintis A. Šimulynas dalijasi idėjomis: įprastus tinginio ingredientus galima praturtinti įkvėpimo semiantis iš tolimo lietuviškojo skanėsto giminaičio – itališko „Salame di cioccolato“.
Šis desertas, lietuviškai vadinamas šokoladiniu saliamu, gaminamas iš sausainių, kakavos, riešutų ir sviesto, o ypatingai gaivų poskonį jam suteikia apelsino žievelė.
„Mano recepte šią gaivumo funkciją atlieka liofilizuotos braškės – jos suteikia spalvų ir subtilaus rūgštumo, o pistacijos prideda traškumo. Tai būdas sukurti modernią klasikos interpretaciją“, – sako Andrius.
Gurmaniško tinginio receptas
Porcijos: 8 Gaminimo laikas: apie 20 min. + šaldymas per naktį
Reikės:
- 200 g citrininių sausainių su baltu šokoladu,
- 120 g sausainių su lazdyno riešutais ir šokolado įdaru,
- 120 g minkštų sausainių su pienišku, tamsiu ir baltu šokoladu,
- 1 skardinė (385 g) saldinto kondensuoto pieno,
- 5 v. š. kakavos (40 g),
- saujos pistacijų (be luobelių),
- saujos liofilizuotų braškių (ar kitų uogų),
- cukraus pudros pabarstymui,
- maistinės plėvelės.
Deserto gaminimas:
Ištirpinkite sviestą, supilkite kondensuotą pieną ir kakavą, gerai išmaišykite. Sausainius sulaužykite į 4–5 dalis, užpilkite šokoladine mase ir išmaišykite. Įmaišykite riešutus ir uogas. Sudėkite ant plėvelės, tvirtai susukite į „dešrą“, užvyniokite galus ir palikite šaldytuve per naktį. Ištraukus apibarstykite cukraus pudra ir pjaustykite. Skanaus!