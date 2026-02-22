Gardžiau nei greitojo maisto restorane: šis K. Starkienės vištienos receptas nurungs visus

Gal tuomet juo lepintis būtų galima kur kas dažniau?
Laidos vedėja Kotryna Starkienė žiūrovams pristatė daugelio itin pamėgtus vištienos gabaliukus, kurie, jei gaminsitės patys, bus ir minkšti, ir traškūs, ir žinoma, labai skanūs, rašoma pranešime spaudai.
„Kartais net ir man norisi tokio maisto! Tokį patiekalą paruošti nėra sudėtinga“, – sakė TV3 laidos „Kotrynos burtai“ vedėja.
Paprastai paruošiami vištienos kepsneliai: sotu, gardu, tobula
Vištienos gabaliukams reikės:
- 200 ml nealkoholinio alaus;
- 80 g miltų;
- 20 g kukurūzų kruopų;
- 2 šaukštų krakmolo;
- pusės šaukštelio kepimo miltelių;
- 500 g vištienos filė;
- pusės svogūno;
- druskos;
- pipirų.
Vištienos gaminimo eiga:
Į dubenį suberkite miltus, kukurūzų kruopas, kepimo miltelius, krakmolą ir druską. Gerai išmaišykite, supilkite nealkoholinį alų ir dar kartą gerai išmaišykite.
Vištieną ir svogūną sumalkite labai smulkiai. Masė turi būti lipni, vientisa. Berkite druską, pipirus, dėkite du šaukštus miltų ir gerai išminkykite. Iš sumaltos vištienos padarykite nedidelius rutuliukus, tada juos apvoliokite miltuose ir suplokite, kad atrodytų kaip blynelis. Apvoliokite tešloje ir kepkite įkaitintame aliejuje. Kai viena pusė apskrus, apverskite ir apkepkite kitą pusę.
