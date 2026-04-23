Agurkas – ne tik salotoms: išsikepkite jį keptuvėje ir už šį receptą tikrai padėkosite

Tinklaraščio „Illegal Food Bites“ autorius, „Maxima“ kulinarinių idėjų partneris Aivaras Prokša pastebi, kad švieži agurkai paprastai naudojami salotoms, sumuštiniams, sriuboms ir mėsos patiekalų garnyrui. Pasižymintys itin didele, net iki 95 proc. vandens koncentracija, jie sugeria kitų ingredientų aromatus, natūraliai gaivina ir papildo patiekalus savo lengvumu, juos subalansuodami.
„Tautiečiai juos mėgsta valgyti ir kaip desertą – pavyzdžiui, su medumi – ir naudoja stalo vandeniui atgaivinti. O kitose valstybėse ši daržovė tampa ir pagrindiniu patiekalo ingredientu – pavyzdžiui, graikiško jogurto padažo dzadziki ar indiškos raitos atveju“, – pasakoja A. Prokša.
Išbandykite keptą agurką
A. Prokša pasakoja, kad universalųjį agurką virtuvėje galima panaudoti kur kas išradingiau nei vien salotoms. „Raugintų, marinuotų ar troškintų agurkų skonis tautiečiams puikiai pažįstamas, tačiau tikiu, kad nedaug kas yra išbandęs keptą agurką. Toks šios daržovės pateikimo būdas gana populiarus Rytų virtuvėse: Pietryčių Azijoje, Indijoje ar Korėjoje. Supjaustyti agurkai tiesiog pakepinami keptuvėje su česnakais, imbieru ar sojos padažu“, – sako A. Prokša.
Kulinarijos ekspertas pasakoja, kad keptas agurkas savo tekstūra primena cukiniją, o tam, kad išliktų traškus, jį reikėtų šiek tiek paruošti.
„Kadangi ši daržovė yra itin vandeninga, pirmiausia reikia sumažinti drėgmės kiekį. Tam išimkite agurko sėklas, supjaustykite jį griežinėliais ir pasūdykite. Per 20–30 minučių druska ištrauks drėgmę, tuomet agurką reikia gerai nuskalauti – ir jis bus paruoštas kepimui“, – pataria kulinarinių idėjų partneris.
Prokša sako, kad siekiant išlaikyti agurko traškumą, jį reikėtų kepti trumpai – tam ypač tinka įvairūs „wok“ patiekalai. Pasak virtuvės entuziasto, įdomiausia tai, kad universalų agurką sunku sugadinti, jei laikomasi pagrindinių gaminimo principų.
Susiję straipsniai
Keptas agurkas
Šį itin nebrangų, egzotišką ir per 15 minučių paruošiamą užkandį geriausia ruošti „wok“ keptuvėje, bet tiks ir paprasta.
Jam pagaminti reikės:
- 1 lietuviško ilgavaisio agurko;
- 1 raudonosios aitriosios paprikos;
- 2–3 skiltelių česnako;
- saujos smulkintų šviežių baziliko lapelių;
- 2 a. š. šviesaus sojų padažo;
- 1 a. š. ryžių acto;
- 1 a. š. sezamų aliejaus;
- 3 v. š. aliejaus kepimui.
Kepto agurko gaminimas:
Agurką perpjaukite išilgai, išimkite sėklas ir supjaustykite iki centimetro storio griežinėliais. Įkaitinkite keptuvę ant stiprios ugnies, įpilkite aliejų. Sudėkite agurkus ir maišydami kelias minutes apkepkite, kol riekelės lengvai pagels. Sudėkite smulkiai pjaustytą papriką, traiškytą česnaką, pakepkite dar porą minučių, kol pasklis aromatas. Supilkite sojų padažą ir actą, gerai išmaišykite. Sudėkite baziliko lapelius ir, kelis kartus pamaišę, nukelkite nuo ugnies ir įmaišykite sezamų aliejų.
Kepti agurkai su grietinėle ir krienais
Viena pagrindinių sąlygų, norint, kad patiekalas pavyktų – agurkai turi būti švieži, kuo tvirtesnės odelės.
Jam pasigaminti reikės:
- 3–4 lietuviškų ilgavaisių agurkų;
- 2 a. š. sviesto;
- 80 ml riebios grietinėlės;
- 10 g šviežiai tarkuotų krienų;
- 1 citrinos žievelės;
- 1 v. š. šviežių krapų;
- druskos, pipirų (pagal skonį).
Agurkų gaminimas:
Agurkus perpjaukite išilgai, išskobkite sėklas, galite šaukštu dar šiek tiek pagremžti papildomai, kad agurkų puselės taptų gilesnės. Apibarstykite druska ir palikite pusvalandžiui. Tada agurkus kruopščiai nuplaukite ir nusausinkite popieriniais rankšluosčiais.
Kepimo inde, odele žemyn, sudėkite agurkų puseles. Pabarstykite druska, pipirais ir į kiekvieną įdėkite po nedidelį gabalėlį sviesto. 220 laipsnių temperatūros orkaitėje kepkite apie 10 minučių. Sumažinkite temperatūrą iki 180 laipsnių, tolygiai užpilkite grietinėlę. Kepkite dar 5–7 minutes, kol grietinėlė šiek tiek sutirštės. Išimkite iš orkaitės, užbarstykite krienų, tarkuotos citrinos žievelės ir pabarstykite krapais. Skanaus!