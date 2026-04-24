Jautienos kepsnio suvožtinis: abejingų nepaliks

2026 m. balandžio 24 d. 13:08
Grilio meistras Kristupas Krivickas dalinasi gardžiu jautienos kepsnio suvožtinio receptu, kurį rekomenduoja ir jums.
Produktai:
  • Antrekotas
  • Raclette sūris
  • Svogūnai
  • Alyvuogių aliejus
  • Druska
  • Bagetė

Jautienos kepsnio suvožtinio gaminimas:

Susiję straipsniai
Kaip iš paprastų ingredientų pagaminti sultingą ir labai gardų troškinį: meistro K. Krivicko patarimai

Kaip iš paprastų ingredientų pagaminti sultingą ir labai gardų troškinį: meistro K. Krivicko patarimai

Gardūs mėsainiai su apskrudusiomis bulvytėmis: paruošti šį derinį bus ne tik paprasta, bet ir pigu

Gardūs mėsainiai su apskrudusiomis bulvytėmis: paruošti šį derinį bus ne tik paprasta, bet ir pigu

Tokios gardžios lašišos parduotuvėje nenusipirksite: nepabijokite pasigaminti – padėkosite vėliau

Tokios gardžios lašišos parduotuvėje nenusipirksite: nepabijokite pasigaminti – padėkosite vėliau

Keptuvėje, su šlakeliu alyvuogių aliejaus, kepame smulkintus svogūnus, padruskiname.
Kepsnius kepame iki 45 °C vidinės temperatūros, supjaustome, pagardiname druska, sumaišome su svogūnais ir užklojame Raclette sūriu, išlydome. Viską sudedame į paskrudintą bagetę ir mėgaujamės.
Video receptą žiūrėkite čia:
 
