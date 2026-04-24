Jautienos kepsnio suvožtinis: abejingų nepaliks

Produktai:
- Antrekotas
- Raclette sūris
- Svogūnai
- Alyvuogių aliejus
- Druska
- Bagetė
Jautienos kepsnio suvožtinio gaminimas:
Keptuvėje, su šlakeliu alyvuogių aliejaus, kepame smulkintus svogūnus, padruskiname.
Kepsnius kepame iki 45 °C vidinės temperatūros, supjaustome, pagardiname druska, sumaišome su svogūnais ir užklojame Raclette sūriu, išlydome. Viską sudedame į paskrudintą bagetę ir mėgaujamės.
