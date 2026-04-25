Daržovių tortas be tešlos: pagaminsite be vargo, skonis kaip restorane

Atrodo kaip prabangus restorano valgis, o paruošiamas iš to, ką kiekvienas turime šaldytuve.
Ingredientai tiesiog sluoksniuojami kepimo formoje ir kepami uždengti folija.
Ingredientai:
- Baklažanai: 2–3 vidutinio dydžio
- Pomidorai: 3–4 vidutinio dydžio
- Kietasis sūris: 200–250 g
- Česnakas: 2–3 skiltelės
- Švieži žalumynai (petražolės, bazilikai, krapai): 1 pundelis
- Augalinis aliejus: 3–4 valg. šaukštai
- Druska, juodieji pipirai: pagal skonį
Daržovių torto paruošimas:
Daržovių paruošimas.
Baklažanus supjaustykite maždaug 0,5 cm storio griežinėliais, pabarstykite druska ir palikite 20–30 minučių, kad pasišalintų kartumas. Pomidorus supjaustykite tokio pat storio griežinėliais. Česnaką susmulkinkite spaudykle, sūrį sutarkuokite stambia tarka, o žalumynus smulkiai sukapokite.
Kepimas keptuvėje.
Baklažanus nusausinkite popieriniu rankšluosčiu ir apkaipinkite įkaitintame aliejuje iš abiejų pusių, kol jie taps minkšti ir įgaus auksinį atspalvį. Iškeptus griežinėlius sudėkite ant servetėlių, kad susigertų riebalų perteklius. Įkaitinkite orkaitę iki 180°C temperatūros.
Sluoksniavimas.
Kepimo formą išklokite folija taip, kad kraštai liktų kabėti (vėliau jais uždengsite tortą). Formos dugne išdėliokite sluoksnį pomidorų, šiek tiek pasūdykite, pabarstykite pipirais, dalimi žalumynų, česnako ir sūrio. Ant viršaus dėkite baklažanų sluoksnį. Kartokite sluoksnius, kol sunaudosite visus produktus. Paskutinį sluoksnį gausiai užbarstykite sūriu.
Kepimas orkaitėje.
Užlenkite kabančius folijos kraštus, visiškai uždengdami tortą. Kepkite 50–60 minučių.
Patiekimas.
Iškepusį tortą palikite formoje visiškai atvėsti. Tada uždenkite lėkšte, apverskite, nuimkite formą ir atsargiai nuplėškite foliją. Supjaustykite porcijomis ir patiekite atvėsintą.
Skanaus!
daržovių pyragastortasdaržovės
Rodyti daugiau žymių