K. Starkienės vištienos salotos – nustebins ne tik savo nauda, bet ir skoniu

Čia į pagalbą skuba Kotryna Starkienė, kuri siūlo pasigaminti neatsibostančias vištienos salotas, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Savo laidoje „Kotrynos burtai“ Kotryna Starkienė pradžiugino receptu, kuris nustebins ne tik savo nauda, bet ir spalvomis, o didžiausia jų ypatingo skonio paslaptis slypi padaže.
Vištienos salotoms reikės:
- virtų ryžių;
- keptos vištienos;
- raudonosios paprikos;
- šviežio agurko;
- morkų;
- svogūno laiškų;
- imbiero;
- česnako.
Salotų padažui reikės:
- 3 šaukštų graikiško jogurto;
- šaukštelio sezamų pastos „Tahini“;
- žaliosios citrinos sulčių;
- kelių šaukštelių sojų padažo.
Salotų gaminimo eiga:
Virtus ryžius pašlakstykite alyvuogių aliejumi ir suberkite į kepimo popieriumi išklotą kepimo skardą. Kepkite orkaitėje tol, kol jie apskrus ir taps traškūs.
Agurką perpjaukite išilgai ir išskobkite sėklytes bei supjaustykite griežinėliais. Morkas nuskuskite ir skustuko pagalba „pridrožkite“ plonų juostelių. Paprikas taip pat supjaustykite plonomis juostelėmis. Imbierą ir česnaką supjaustykite kuo smulkiau. Susmulkinkite svogūnų laiškus. Vištieną supjaustykite nedideliais kubeliais. Visus ingredientus sudėkite į dubenį, suberkite iškeptus ir atvėsusius ryžius. Viską gerai išmaišykite.
Visus padažo ingredientus sudėkite į dubenėlį. Padažą supilkite ant salotų ir gerai išmaišykite. Skanaus!
