MaistasPasigamink

Sultingas mėsos vyniotinis – hitas užimtoms šeimininkėms: per faršą perbrauki kočėlu – ir viskas

2026 m. balandžio 26 d. 12:30
Užmirškite aliejaus purslus ir stovėjimą prie keptuvės. Šis patiekalas – tikras išsigelbėjimas skubantiems, kai norisi kažko ypatingo, bet paprasto.
Vietoje tradicinių kotletų paruoškite orkaitėje keptą mėsos vyniotinį, kuris nustebins savo sultingumu ir skonių deriniais.
Traški plutelė išorėje, o viduje – salstelėjusios morkos ir aromatingos džiovintos slyvos.
Jums reikės:

Mėsos vyniotinis raudonojo vyno padaže

  • 600 g faršo (kiaulienos arba maišyto su jautiena)
  • 1 svogūno
  • 1 morkos
  • 100 g džiovintų slyvų be kauliukų
  • 1 kiaušinio
  • 2–3 valgomųjų šaukštų džiūvėsėlių
  • 1 arbatinio šaukštelio druskos
  • Prieskonių pagal skonį
  • 1 valgomojo šaukšto augalinio aliejaus
  • 100 ml vandens

Mėsos vyniotinio gaminimo eiga:

Mėsos paruošimas: Smulkiai supjaustykite svogūną ir sumaišykite jį su faršu, kiaušiniu, džiūvėsėliais bei prieskoniais. Viską gerai išminkykite.
Įdaro paruošimas: Morką sutarkuokite ir pakepinkite aliejuje, kol suminkštės. Džiovintas slyvas supjaustykite smulkiais gabalėliais.
Formavimas: Faršą dėkite ant kepimo popieriaus lakšto, uždenkite kitu lakštu ir kočėlu iškočiokite į stačiakampį. Nuimkite viršutinį popierių.
Vyniojimas: Ant mėsos sluoksnio krašto sudėkite morkas ir slyvas. Atsargiai, bet tvirtai susukite į vyniotinį, užspauskite kraštus.
Kepimas: Perkelkite vyniotinį į kepimo skardą, įpilkite vandenį, o patį vyniotinį aptepkite aliejumi. Kepkite 180°C temperatūroje apie 40–60 minučių.
Prieš patiekdami supjaustykite griežinėliais.
Skanaus!
Mėsos vyniotinisreceptaimėsos patiekalai
