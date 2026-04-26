Sultingas mėsos vyniotinis – hitas užimtoms šeimininkėms: per faršą perbrauki kočėlu – ir viskas

Vietoje tradicinių kotletų paruoškite orkaitėje keptą mėsos vyniotinį, kuris nustebins savo sultingumu ir skonių deriniais.
Traški plutelė išorėje, o viduje – salstelėjusios morkos ir aromatingos džiovintos slyvos.
Jums reikės:
Mėsos vyniotinis raudonojo vyno padaže
- 600 g faršo (kiaulienos arba maišyto su jautiena)
- 1 svogūno
- 1 morkos
- 100 g džiovintų slyvų be kauliukų
- 1 kiaušinio
- 2–3 valgomųjų šaukštų džiūvėsėlių
- 1 arbatinio šaukštelio druskos
- Prieskonių pagal skonį
- 1 valgomojo šaukšto augalinio aliejaus
- 100 ml vandens
Mėsos vyniotinio gaminimo eiga:
Mėsos paruošimas: Smulkiai supjaustykite svogūną ir sumaišykite jį su faršu, kiaušiniu, džiūvėsėliais bei prieskoniais. Viską gerai išminkykite.
Įdaro paruošimas: Morką sutarkuokite ir pakepinkite aliejuje, kol suminkštės. Džiovintas slyvas supjaustykite smulkiais gabalėliais.
Formavimas: Faršą dėkite ant kepimo popieriaus lakšto, uždenkite kitu lakštu ir kočėlu iškočiokite į stačiakampį. Nuimkite viršutinį popierių.
Vyniojimas: Ant mėsos sluoksnio krašto sudėkite morkas ir slyvas. Atsargiai, bet tvirtai susukite į vyniotinį, užspauskite kraštus.
Kepimas: Perkelkite vyniotinį į kepimo skardą, įpilkite vandenį, o patį vyniotinį aptepkite aliejumi. Kepkite 180°C temperatūroje apie 40–60 minučių.
Prieš patiekdami supjaustykite griežinėliais.
Skanaus!
