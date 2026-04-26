Visiška tobulybė: šis jaunos gaspadinės iš Zarasų morkų tortas pakerės visus

Šis desertas pakerėjo visus šventėje dalyvavusius smagurius.
Morkų tortas su kremu ir karamele
Tešlai reikės:
- 3 kiaušinių
- 300 ml cukraus
- 100 ml aliejaus (neutralaus skonio)
- 300 g tarkuotų morkų
- 300 ml miltų
- 1 a.š kepimo miltelių
- 1 a.š cinamono
- 1 apelsino nutarkuota žievelė
- Sauja kapotų graikinių riešutų
Kremui reikės:
- 200 g „Philadelphia“ kreminio sūrio
- 3 nubrauktų v.š cukraus pudros
- 200 g riebios grietinėlės
Torto gaminimo eiga:
Kiaušinius, cukrų ir aliejų gerai išplakti. Įsijoti miltus, cinamoną ir kepimo miltelius. Įmaišyti smulkiai sutarkuotas morkas ir apelsino žievelę. Sudėti riešutus ir išmaišyti.
Kepimo formą (18 – 22 cm) ištepti sviestu. Dugną iškloti kepimo popieriumi. Supilti tešlą. Kepti 190⁰C 45 – 60 min, viršus/apačia. Ar iškepęs, tikrinti mediniu pagaliuku. Jei pagaliuką įkišus, jis sausas, pyragas iškepė. Jei viršus per daug skrunda, o vidus dar neiškepęs, viršų pridengti folija ir kepti ilgiau.
Kremui visus ingredientus suplakti iki standžios masės.
Visiškai atvėsusį pyragą perpjauti į dvi arba tris dalis. Ant lakšto tepti karamelės sluoksnį, ant karamelės – kremo sluoksnį. Pakartoti karamelės ir kremo sluoksnius ant visų lakštų.
Pyragą susluoksniuoti konditeriniame ẓ̌iede. Būtina palaikyti šaldytuve bent per naktį.
Karamelei reikės:
- 300 g cukraus
- 3 v.š vandens
- 125 g sviesto
- 300 ml riebios grietinėlės
- Žiupsnelio druskos dribsnių
Karamelės gaminimo eiga:
Kad karamelė pasisektų, reikės šiek tiek kantrybės – kaitinant cukrų kantriai laukti, kol jis pradės švelniai ruduoti. Ir tik tada maišyti. Per ilgai lauksite, cukrus sudegs. Receptas – lengvas, o karamelė – tikrai puiki.
Cukrų ir vandenį supilkite į puodą. Kaitinkite ant vidutinės kaitros iki paruduos. Tai užtruks apie 10 minučių. Nemaišykite. Cukrui įgavus švelniai rusvą spalvą, maišykite ir sudėkite gabalėliais pjaustytą sviestą. Nuolat maišykite, kol sviestas ištirps.
Puodą nukelkite nuo ugnies.
Kitame puode užvirkite grietinėlę.
Karamelę grąžinkite ant kaitlentės, supilkite per kelis kartus grietinėlę, nuolat maišykite.
Virkite apie 5 minutes maišydami.
Jei norite sūdytos karamelės, jai pravėsus, įberkite žiupsnelį druskos dribsnių.