Lėkštės centre saldi bulvė – šį pigų patiekalą jau išbandė milijonai žmonių

„Rimi“ atstovai pastebi pirkėjų norą neatsilikti nuo madų ir atkartoti populiariausius receptus, kurie leidžia skaniai pavalgyti už gerą kainą namuose.
„Pastaraisiais metais matome aiškią tendenciją – žmonės dažniau renkasi universalius produktus, kuriuos galima panaudoti keliems skirtingiems patiekalams. Saldi bulvė yra vienas tokių pasirinkimų: ji tinka kepti orkaitėje, dėti į salotas, trinti į sriubas ar naudoti kaip patiekalo pagrindą. Pirkėjams svarbu, kad vienas ingredientas leistų sutaupyti laiko planuojant savaitės meniu“, – sako prekybos tinklo ryšių su visuomene vadovė Luka Lesauskaitė.
Kodėl saldi bulvė tapo naujuoju vakarienės favoritu?
Saldžios bulvės populiarumą lemia ne vien mada.
Saldžios bulvės populiarumą lemia ne vien mada. Jos natūraliai salstelėjusios, todėl kepant išryškėja karamelinės natos ir sodresnis skonis. Dėl to net paprastai pagamintas patiekalas atrodo turtingesnis, nors ingredientų sąrašas išlieka trumpas.
Svarbi ir jų maistinė vertė. Saldžiose bulvėse gausu skaidulų, jos vertinamos kaip beta karoteno šaltinis, taip pat suteikia ilgiau trunkantį sotumo jausmą. Dėl šios priežasties jos dažnai pasirenkamos vietoje įprastų greitų vakarienių ar pusfabrikačių.
Dar vienas privalumas – universalumas. Iškepta saldi bulvė gali tapti pagrindu tiek vegetariškam patiekalui, tiek vakarienei su mėsa ar žuvimi. Ji tinka su varške, feta, avokadu, pupelėmis, žalumynais ar net aštresniais rytietiškais padažais.
Ką svarbu žinoti, kad skonis nenuviltų?
Susiję straipsniai
Didžiausia klaida – skubėjimas. Saldžią bulvę verta kepti tol, kol jos vidus tampa visiškai minkštas. Jei ji lieka standi, neatsiskleidžia nei tekstūra, nei natūralus saldumas. Norint geriausio rezultato, bulvę verta subadyti šakute ir kepti visą su odele. Taip išsaugoma drėgmė, o minkštimas tampa purus.
Iškepus ją reikėtų perpjauti dar karštą ir lengvai papurenti vidų šakute – taip susidaro vieta įdarui, o padažas pasiskirsto tolygiau. Skonį sustiprina kontrastai: šiltas minkštimas, vėsus kremiškas užpilas ir traškūs priedai.
Prekybos tinklo atstovai dalijasi populiariausiu saldžios bulvės receptu, kurį nebus sudėtinga pasigaminti namuose.
Keptai saldžiai bulvei su kremine varške Jums reikės:
- 2 didesnių saldžių bulvių
- 180 g „Rimi smart“ liesos varškės
- 2 v. š. graikiško jogurto
- 1 a. š. citrinos sulčių
- 1 mažos česnako skiltelės
- saujelės ridikėlių
- 1 avokado
- saujelės salotų mišinio
- 1 v. š. alyvuogių aliejaus
- druskos, pipirų
- moliūgų ar saulėgrąžų sėklų patiekimui
Saldžios bulvės gaminimas:
Saldžias bulves nuplaukite, subadykite šakute ir kepkite iki 200 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 45–55 minutes, kol visiškai suminkštės. Kol bulvės kepa, sumaišykite varškę, graikišką jogurtą, citrinos sultis, smulkintą česnaką, druską ir pipirus. Jei norisi švelnesnės tekstūros, masę trumpai sutrinkite.
Iškepusias bulves perpjaukite išilgai, lengvai praskleiskite vidų šakute. Ant viršaus dėkite kremišką varškės masę, pjaustytą avokadą, ridikėlius ir salotų lapelius. Apšlakstykite alyvuogių aliejumi, pabarstykite sėklomis ir patiekite dar šiltą. Skanaus!
bulvėsaldžiosios bulvėsreceptai
Rodyti daugiau žymių