I. Trusovės bananiniai ledai: ne tik sveikas desertas, bet ir sotumo suteikiantis užkandis

„Kaip ir bet kurio produkto atveju, svarbiausia žiūrėti ne į priekinę pakuotės dalį, o į sudėtį ir maistinę vertę. Neretai užrašas apie didelį baltymų kiekį neatspindi realios situacijos – panašiuose produktuose jų gali būti tiek pat ar net daugiau, tik tai nėra akcentuojama. Tas pats galioja ir cukrui ar kitiems ingredientams“, – sako „Rimi“ ambasadorė, dietistė I. Trusovė.
Baltyminiai ledai – kada jie iš tiesų vertingi?
Pasak dietistės, baltymai yra viena svarbiausių maistinių medžiagų, reikalingų kasdieniam organizmo funkcionavimui. Jie prisideda prie raumenų būklės palaikymo, imuninės sistemos veiklos ir bendros savijautos, todėl jų pakankamas kiekis racione yra būtinas. Dėl šios priežasties vis daugiau dėmesio skiriama ne tik baltymų kiekiui, bet ir jų kokybei bei šaltiniams.
„Baltymai yra pagrindinė statybinė medžiaga, todėl jų reikia kasdien. Kai desertas papildomas baltymais, jis gali būti naudingesnis pasirinkimas nei įprasti saldumynai, kuriuose dominuoja cukrus“, – aiškina I. Trusovė.
Vis dėlto specialistė pabrėžia, kad vien užrašo „baltyminis“ nepakanka. Vertinant tokį produktą svarbu atsižvelgti į visą sudėtį – cukraus kiekį, naudojamus priedus ir bendrą maistinę vertę. Tik subalansuotas produktas gali padėti ilgiau išlaikyti sotumo jausmą ir tapti prasminga kasdienės mitybos dalimi.
Ar įmanoma apsieiti be pridėtinio cukraus?
Renkantis lengvesnius desertus, vienas paprasčiausių sprendimų – pasitelkti natūralų ingredientų saldumą. Bananai šiuo atveju yra ypač tinkamas pasirinkimas, nes suteikia ne tik saldumo, bet ir kremišką tekstūrą, kuri svarbi ruošiant ledus. Dėl šių savybių jie dažnai tampa pagrindu paprastesniems, mažiau apdorotiems desertams.
Susiję straipsniai
„Žmonėms, kurių mityba jau yra sąmoningesnė, banano saldumo dažniausiai pakanka. Tačiau jei kasdien vartojama daugiau cukraus, toks desertas gali pasirodyti per mažai saldus. Tokiu atveju galima pridėti šiek tiek saldiklio, pavyzdžiui, stevijos“, – sako dietistė.
Kada toks desertas tinkamiausias?
Baltyminiai ledai gali būti ne tik desertas, bet ir funkcionalus užkandis. Dėl sudėtyje esančių baltymų jie padeda ilgiau išlaikyti sotumą, todėl gali būti tinkamas pasirinkimas tarp pagrindinių valgymų ar po fizinio aktyvumo. Tokiu būdu desertas tampa ne tik malonumu, bet ir praktiška mitybos dalimi.
Papildomai dietistė rekomenduoja receptą praturtinti uogomis. Jos suteikia ne tik daugiau skonio, bet ir papildo mitybą skaidulomis, vitaminais bei antioksidantais, todėl net ir paprastas desertas gali tapti vertingesniu pasirinkimu kasdien.
Ji dalinasi būtent tokiu receptu, kuris lengvai paruošiamas namuose ir leidžia iš paprastų ingredientų sukurti maistingą desertą už nedidelę kainą.
Bananiniams ledams su baltymais (1–2 porcijoms)
Jums reikės:
- 300 g graikiško jogurto
- 2 prinokusių bananų
- 1 samtelio baltymų miltelių (vanilinių arba neutralaus skonio)
- saldiklio pagal skonį (nebūtina)
- 1–3 šaukštų augalinio pieno arba vandens
Ledų gaminimas:
Bananus supjaustykite griežinėliais ir užšaldykite bent kelioms valandoms. Sudėkite juos į trintuvą kartu su graikišku jogurtu, baltymų milteliais ir šiek tiek skysčio. Plakite iki vientisos, kremiškos tekstūros. Jei reikia, įpilkite dar šiek tiek skysčio. Ledus galima valgyti iš karto arba trumpai palaikyti šaldiklyje, jei norisi tvirtesnės konsistencijos. Ant viršaus pabarstykite uogomis, riešutais ar juodo šokolado drožlėmis. Skanaus!
Indrė Trusovė
Rodyti daugiau žymių