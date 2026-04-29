Lengvas varškės apkepas su ypatingu ingredientu: įprastas naminis desertas virs maža švente

Ingredientai:
- 750 g 8% riebumo varškės,
- 20 g sviesto,
- 200 g konservuotų ananasų žiedų,
- konservuotų vyšnių pagal skonį,
- 40 g razinų,
- 3 kiaušiniai,
- 75 g manų kruopų,
- 75 g cukraus,
- 10 g vanilinio cukraus,
- 1 valgomasis šaukštas citrinos žievelės,
- 2 valgomieji šaukštai džiūvėsėlių.
Apkepo gaminimo eiga:
Sveikuoliškas varškės apkepas, kurio norėsis dar ir dar
Varškę sutrinkite trintuvu iki vientisos masės, kad apkepas būtų švelnus ir vienalytis.
Į varškę suberkite manų kruopas ir citrinos žievelę, tada įmaišykite iš anksto išmirkytas ir nusausintas razinas, kad jos tolygiai pasiskirstytų masėje.
Atskirai išplakite kiaušinius su cukrumi ir vaniliniu cukrumi iki lengvų putų, tada atsargiai sujunkite juos su varškės mase ir kruopščiai išmaišykite.
Kepimo formą ištepkite sviestu ir lengvai pabarstykite džiūvėsėliais. Ant dugno išdėliokite ananasų žiedus ir vyšnias, ant viršaus tolygiai paskirstykite varškės masę bei išlyginkite paviršių.
Kepkite 180°C temperatūroje apie 40 minučių, kol paviršius taps auksinis. Iškepusiam apkepui leiskite šiek tiek atvėsti.
Naudingas patarimas: prieš patiekiant ant stalo, varškės apkepą galima papuošti cukraus pudra.
varškės apkepasreceptaipusryčiai
Rodyti daugiau žymių