MaistasPasigamink

Lengvas varškės apkepas su ypatingu ingredientu: įprastas naminis desertas virs maža švente

2026 m. balandžio 29 d. 11:34
Lengvas varškės apkepas su ananasais – įprastas naminis desertas virs maža švente.
Ingredientai:
  • 750 g 8% riebumo varškės,
  • 20 g sviesto,
  • 200 g konservuotų ananasų žiedų,
  • konservuotų vyšnių pagal skonį,
  • 40 g razinų,
  • 3 kiaušiniai,
  • 75 g manų kruopų,
  • 75 g cukraus,
  • 10 g vanilinio cukraus,
  • 1 valgomasis šaukštas citrinos žievelės,
  • 2 valgomieji šaukštai džiūvėsėlių.

Apkepo gaminimo eiga:

Sveikuoliškas varškės apkepas, kurio norėsis dar ir dar

Varškę sutrinkite trintuvu iki vientisos masės, kad apkepas būtų švelnus ir vienalytis.
Į varškę suberkite manų kruopas ir citrinos žievelę, tada įmaišykite iš anksto išmirkytas ir nusausintas razinas, kad jos tolygiai pasiskirstytų masėje.
Atskirai išplakite kiaušinius su cukrumi ir vaniliniu cukrumi iki lengvų putų, tada atsargiai sujunkite juos su varškės mase ir kruopščiai išmaišykite.
Kepimo formą ištepkite sviestu ir lengvai pabarstykite džiūvėsėliais. Ant dugno išdėliokite ananasų žiedus ir vyšnias, ant viršaus tolygiai paskirstykite varškės masę bei išlyginkite paviršių.
Susiję straipsniai
Skanūs net šalti: purūs, minkšti, burnoje tirpstantys K. Starkienės varškėčiai

Skanūs net šalti: purūs, minkšti, burnoje tirpstantys K. Starkienės varškėčiai

Iš paprastų produktų – dieviškai skanūs pusryčiai: maistingi, švelnūs ir sotūs

Iš paprastų produktų – dieviškai skanūs pusryčiai: maistingi, švelnūs ir sotūs

Varškės apkepas keptuvėje – be jokio vargo: iškeps neįtikėtinai purus ir sultingas

Varškės apkepas keptuvėje – be jokio vargo: iškeps neįtikėtinai purus ir sultingas

Kepkite 180°C temperatūroje apie 40 minučių, kol paviršius taps auksinis. Iškepusiam apkepui leiskite šiek tiek atvėsti.
Naudingas patarimas: prieš patiekiant ant stalo, varškės apkepą galima papuošti cukraus pudra.
