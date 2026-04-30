Šventinį ilgąjį savaitgalį skubėkite į „Lidl“: ypatingi pasiūlymai padės ir nustebinti mamas, ir pasilepinti grilio patiekalais

Grilio vakarėliams ir šventiniams pietums pirkėjų laukia platus pasirinkimas: nuo šviežios mėsos ir žuvies iki daržovių, desertų ir šventinių akcentų. Vieno apsipirkimo metu nesunku pasirūpinti viskuo, ko gali prireikti ilgojo savaitgalio planams.
„Tokios progos kaip Motinos diena ir ilgieji savaitgaliai dažnai skatina pirkėjus planuoti apsipirkimą iš anksto – ieškoma, kaip vienoje vietoje rasti viską: nuo produktų šventiniam stalui iki mažų, bet svarbių dovanų bei gėlių. Siekiame, kad pasiruošimas būtų kuo paprastesnis, o pasirinkimas – platus ir kokybiškas, kad kiekvienas už žemą kainą rastų tai, kas tinka jo šventei“, – sako „Lidl Lietuva“ viešųjų ryšių vadovė Lina Skersytė.
Gėlės ir saldūs akcentai – paprastas būdas pradžiuginti mamas
Motinos diena neįsivaizduojama be gėlių ir mažų, bet šiltų dėmesio ženklų. „Lidl“ šį savaitgalį siūlo platų pasirinkimą – nuo klasikinių tulpių puokščių, kurios kainuos 6,69 Eur, iki spalvingų pavasariškų puokščių nuo 8,59 Eur. Ieškantiems įspūdingesnės dovanos, verta rinktis ir dar didesnes puokštes – jų kainos siekia nuo 18,99 Eur, o „Premium“ puokštė kainuos 28,99 Eur.
Šventinę nuotaiką padės sukurti ir saldūs akcentai. Šokoladinės širdelės kainuos 1,59 Eur, įvairūs šokoladiniai saldainiai – nuo 2,29 Eur, o širdelės formos guminukai – 3,99 Eur. Tai paprasti, bet visuomet džiuginantys pasirinkimai, leidžiantys sukurti jaukią ir saldžią šventės nuotaiką.
Šventiniam stalui – nuo žuvies iki saldžių akcentų
Šventiniam Motinos dienos stalui paruošti „Lidl“ kviečia pasinaudoti „Supersavaitgalio“ pasiūlymais ir rinktis tiek kasdienius, tiek išskirtinius produktus. Gegužės 2–3 dienomis šviežia kiaulienos mentė be kaulo XXL kainuos vos 2,79 Eur už kilogramą, o sūdyta atlantinės lašišos filė su oda – 14,99 Eur. Šventiniam stalui puikiai tiks ir „Pilos“ sūris riekelėmis, kurio pakuotė kainuos 4,99 Eur, bei lietuviškas majonezas už 1,99 Eur.
Šventinę nuotaiką kurs ir saldūs akcentai – „Raffaello“ saldainiai kainuos vos 2,89 Eur, o prie užkandžių ar pagrindinių patiekalų puikiai tiks ir gaivūs pasirinkimai, pavyzdžiui, ilgavaisiai agurkai, vieno kaina sieks vos 0,59 Eur.
Griliui – paprasti sprendimai ir gera kaina
Planuojantiems savaitgalį leisti prie grilio, „Lidl“ siūlo platų kepti jau paruoštų gaminių pasirinkimą, leidžiantį sutaupyti laiko ir mėgautis skoniu be papildomo vargo. Jau nuo ketvirtadienio „Grill&Fun“ vištienos šašlykas su žolelėmis kainuos 3,99 Eur, o to paties ženklo vištienos sparnelių peteliai paprikų marinate – vos 2,39 Eur. Ieškantiems sotesnių pasirinkimų, puikiai tiks „Grill&Fun“ kiaulienos sprandinės šašlykas kaukazietiškame marinate už 4,49 Eur ar vištienos vidinės filė gabaliukai už 4,49 Eur.
Greitiems ir patogiems sprendimams verta rinktis ir kitus grilio favoritus – „Grill&Fun“ kebabus, kurių kaina sieks vos 1,99 Eur su „Lidl Plus“ kuponu, ar vištienos šlaunelių mėsos šašlyką už 4,49 Eur.
Ne mažiau svarbūs ir priedai – šviežios daržovės bei vaisiai. Nuo ketvirtadienio 250 g braškių kainuos vos 0,99 Eur, o kilogramas raudonųjų paprikų – 2,49 Eur. Taip pat verta rinktis vynuoginius pomidorus už 2,49 Eur ar ridikėlius vos už 0,79 Eur – jie puikiai papildys tiek pavasarinius grilio patiekalus, tiek šventinį stalą. Speciali jų kaina galioja su „Lidl Plus“ programėle.
Savaitgalio hitas: saldžiarūgščiai sparneliai
Ilgasis savaitgalis neįsivaizduojamas be grilio, o vištienos sparneliai – vienas paprasčiausių ir visų mėgstamų pasirinkimų. „Lidl“ siūlo išbandyti lengvai paruošiamą patiekalą, kuris puikiai tiks dalintis su artimaisiais. Vos keli ingredientai, ir ant stalo atsidurs gardus bei visiems patiksiantis užkandis.
Reikės:
- 600 g vištienos sparnelių
- 2 šaukštų alyvuogių aliejaus
- 2 šaukštų barbekiu padažo
- 1 šaukšto medaus
- 2 česnako skiltelių
- Druskos, pipirų
Gaminimas:
Sparnelius sumaišykite su aliejumi, prieskoniais ir smulkintu česnaku. Kepkite ant vidutinės kaitros grilio apie 20–25 minutes, kol gražiai apskrus. Kepimo pabaigoje aptepkite barbekiu padažo ir medaus mišiniu bei dar trumpai pakepkite, kad susidarytų lengvai karamelizuota plutelė.
Traškios tortilijos su vištiena ir sūriu
Greitai paruošiami, sotūs ir lengvai dalijami patiekalai – tikras savaitgalio favoritas. Tokias tortilijas su vištiena išbandyti kviečia ir „Lidl“, siūlantis paprastą ir gardų receptą šventiniam stalui.
Reikės:
- 3–4 tortilijų
- 300 g keptos vištienos (šašlyko ar filė gabalėlių)
- 150 g sūrio riekelėmis
- 1 raudonos paprikos
- Saujos vynuoginių pomidorų
- 2–3 šaukštų barbekiu arba jogurtinio padažo
- Druskos ir pipirų pagal skonį
Gaminimas:
Tortilijas lengvai aptepkite padažu, dėkite sūrio, smulkintos vištienos ir daržovių. Sulenkite per pusę ir kepkite ant grilio arba keptuvėje po 2–3 minutes iš kiekvienos pusės, kol tortilijos taps traškios, o sūris išsilydys. Supjaustykite trikampiais ir patiekite dalinimuisi.
Skanaus!
„Supersavaitgalio“ pasiūlymų ieškokite visose 86 „Lidl“ parduotuvėse 31 šalies mieste: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Raseiniuose, Molėtuose, Jurbarke ir Garliavoje.
