Superinis pievagrybių užkandis: koks gardus, kaip lengvai pagaminamas

2026 m. gegužės 1 d. 17:10
Išbandžiau ir aš šiuo metu internete itin populiarų pievagrybių užkandžio receptą. Mane sužavėjo, kaip lengvai, greitai ir paprastai jis pagaminamas. Vos keli ingredientai ir pievagrybių užkandis pagamintas.
Pievagrybių užkandis ne tik labai gardus, bet dar ir nekoloringas... Super – man labai patinka tokie receptai.
Pievagrybių užkandis
Reikės:

  • 250 gr. pievagrybių (nedidelių ),
  • 1 v.š. natūralaus jogurto,
  • prieskonių: džiovinto česnako, piprų ir druskos, paprikos miltelių.

Pievargrybių gaminimo eiga:

Pievagrybius išploviau, nusausinau, išvaliau, pagardinau prieskoniais, jogurtu.
Išmaišiau, kad pievagrybiai gerai pasidengtų ir sudėjau į kepimo indą su kepimo popieriumi (pievagrybius dėkite vienu sluoksniu, kad tolygiai keptų).
Susiję straipsniai
Kai pabos krienai – 3 naujos idėjos padažams prie liežuvio patiekalų

Kai pabos krienai – 3 naujos idėjos padažams prie liežuvio patiekalų

Kiaušiniai su rūkyta lašiša pagal Liucijos receptą: užkandis, kuris greit dings nuo stalo

Kiaušiniai su rūkyta lašiša pagal Liucijos receptą: užkandis, kuris greit dings nuo stalo

Artėja gražiausia pavasario šventė: velykinis stalo dekoras, kulinariniai akcentai bei gurmaniškos dovanos

Artėja gražiausia pavasario šventė: velykinis stalo dekoras, kulinariniai akcentai bei gurmaniškos dovanos

Kepiau įkaitintoje iki 200 laipsnių orkaitėje 20 min.
Skanaus! Ačiū Vaidai Kurpienei už gardžią idėją.
„Gamink su Audrone“
