Superinis pievagrybių užkandis: koks gardus, kaip lengvai pagaminamas

Pievagrybių užkandis ne tik labai gardus, bet dar ir nekoloringas... Super – man labai patinka tokie receptai.
Pievagrybių užkandis
Reikės:
Pasakiško skonio užkandis vos per kelias minutes – pirštus apsilaižys kiekvienas
- 250 gr. pievagrybių (nedidelių ),
- 1 v.š. natūralaus jogurto,
- prieskonių: džiovinto česnako, piprų ir druskos, paprikos miltelių.
Pievargrybių gaminimo eiga:
Pievagrybius išploviau, nusausinau, išvaliau, pagardinau prieskoniais, jogurtu.
Išmaišiau, kad pievagrybiai gerai pasidengtų ir sudėjau į kepimo indą su kepimo popieriumi (pievagrybius dėkite vienu sluoksniu, kad tolygiai keptų).
Kepiau įkaitintoje iki 200 laipsnių orkaitėje 20 min.
Skanaus! Ačiū Vaidai Kurpienei už gardžią idėją.
