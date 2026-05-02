Įspūdingos Elenos salotos: paruošite per 10 minučių, o rezultatas džiugins akį ir gomurį

Puikiai tinka vakarienei ar susibūrimui su draugais, paruošti užtrunka vos dešimt minučių, o rezultatas visada džiugina akį ir gomurį.
Salotos su pelėsiniu sūriu
Reikės:
- Sauja rukolos;
- 150 gramų mėlynojo pelėsinio sūrio;
- Sauja žalių vynuogių, perpjautų pusiau;
- Sauja graikinių riešutų, lengvai paskrudintų.
Padažui:
- Du šaukštai alyvuogių aliejaus;
- Vienas arbatinis šaukštelis garstyčių;
- Vienas arbatinis šaukštelis medaus;
- Vienas valgomasis šaukštas citrinos sulčių;
- Druskos ir pipirų pagal skonį.
Salotų gaminimas:
Nuplauname ir nusausiname rukolą. Pasiskrudiname riešutus, susmulkiname. Vynuoges perpjauname pusiau ir išvalome. Visus ingredientus serviruojame lėkštėje ir užpilame padažu.