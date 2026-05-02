MaistasPasigamink

Įspūdingos Elenos salotos: paruošite per 10 minučių, o rezultatas džiugins akį ir gomurį

2026 m. gegužės 2 d. 14:12
Elena Lukšaitė
Šios salotos su mėlynuoju pelėsiniu sūriu, vynuogėmis ir graikiniais riešutais – tai greita ir įspūdinga idėja lengvam patiekalui.
Puikiai tinka vakarienei ar susibūrimui su draugais, paruošti užtrunka vos dešimt minučių, o rezultatas visada džiugina akį ir gomurį.
Salotos su pelėsiniu sūriu
Reikės:

  • Sauja rukolos;
  • 150 gramų mėlynojo pelėsinio sūrio;
  • Sauja žalių vynuogių, perpjautų pusiau;
  • Sauja graikinių riešutų, lengvai paskrudintų.
Padažui:
  • Du šaukštai alyvuogių aliejaus;
  • Vienas arbatinis šaukštelis garstyčių;
  • Vienas arbatinis šaukštelis medaus;
  • Vienas valgomasis šaukštas citrinos sulčių;
  • Druskos ir pipirų pagal skonį.
Susiję straipsniai
Elenos krevetės grilyje: per kelias minutes turėsite tikrą fiestą savo lėkštėje

Elenos baklažanų „laiveliai“: papuošia ne tik kasdienį, bet šventinį stalą

Naminis dubenėlis su karamelizuotais lašišos kąsneliais – tobula vakarienė per 20 minučių

Salotų gaminimas:

Nuplauname ir nusausiname rukolą. Pasiskrudiname riešutus, susmulkiname. Vynuoges perpjauname pusiau ir išvalome. Visus ingredientus serviruojame lėkštėje ir užpilame padažu.
 
