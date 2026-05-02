Vietoj pieno į tarkius deda kitą produktą: dėl šios gudrybės kugelis būna pats skaniausias

„Į tarkius nepilu jokio pieno. Vietoj to dedu rūkytų lašinukų. Dėl šios gudrybės iškepa pats skaniausias kugelis“, – savo receptu dalinosi šeimininkė.
Pasak jos, spirgučių riebaliukai suteikia kugeliui sodrų skonį. Jis visada iškepa traškus išorėje ir minkštas viduje ir savo skoniu tikrai išsiskiria iš įprastų variantų.
Traškus kugelis
Ingredientai:
- 1,5 kg bulvių
- 1 didelis kiaušinis
- 150–200 g rūkytų lašinių (spirgams)
- 1 svogūnas
- 2–3 lauro lapai
- Druska, juodieji pipirai pagal skonį
Kugelio gaminimas:
Bulves nulupkite ir smulkiai sutarkuokite (geriausia – bulvine tarka). Jei masė labai skysta, šiek tiek nupilkite skysčio, bet krakmolą palikite. Į tarkuotas bulves įmuškite kiaušinį, įberkite druskos, pipirų ir gerai išmaišykite. Lašinius supjaustykite kubeliais ir pakepinkite keptuvėje, kol išsiskirs riebalai ir susidarys traškūs spirgai. Sudėkite smulkintą svogūną ir dar šiek tiek pakepinkite. Visą spirgų masę su riebalais supilkite į bulves, įdėkite lauro lapus ir dar kartą viską gerai išmaišykite. Masę sukrėskite į riebalais pateptą kepimo formą. Kepkite 180 °C orkaitėje apie 1–1,5 val., kol viršus gražiai apskrus.
