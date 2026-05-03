Šaltibarščius gardina šiuo ingredientu: atrodytų, smulkmena, bet kas išbandys, kitaip jų nebedarys

„Iki“ daržovių ir vaisių skyriaus darbuotoja Jolanta Sabaitienė rekomenduoja 5 gėrybes, į kurias pavasarį verta atkreipti dėmesį ir savo mitybą praturtinti šviežumu bei vitaminais. Kartu su ja tinklo kulinarijos šefė Jolita Tamoševičienė dalijasi receptais – kai kurie iš jų nustebins net tuos, kurie šias daržoves ruošė šimtus kartų.
Lietuviški pomidorai ir agurkai.
Nors su šiomis daržovėmis augome nuo vaikystės, J. Sabaitienė turi vieną praktišką pastabą, kuri gali pakeisti tai, kaip laikote šias daržoves namuose.
„Pomidorų ir agurkų geriau nelaikyti kartu – pomidorai išskiria etileno dujas, kurios pagreitina agurkų gedimą. O šaldytuvas – ne geriausias pasirinkimas nei vieniems, nei kitiems. Pomidoras šaldytuve praranda aromatą ir tampa miltingas, agurkui irgi per šalta – jis greičiau susiraukšlėja. Laikykite kambario temperatūroje, atskirai – į šaldytuvą dėkite tik jei matote, kad nespėsite suvalgyti“, – pataria ji.
Išbandykite receptą: sumuštinis su humusu, pomidorais, agurkais ir avokadu.
Reikės:
- duonos,
- humuso,
- medaus,
- garstyčių,
- majonezo,
- citrinos sulčių,
- šviežių krapų,
- pomidorų,
- avokado,
- agurkų,
- raudonojo svogūno žiedų,
- saujos mikrožalumynų,
- druskos.
Sumuštinio gaminimas:
„Pasidarykite medaus ir garstyčių padažą: maždaug lygiomis dalimis sumaišykite medų, garstyčias, įpilkite šiek tiek citrinos sulčių ir įdėkite šaukštą ar kelis majonezo. Galite gaminti daugiau – šis padažas derės prie visko. Jį sumaišykite su humusu, smulkintais krapais – tai bus jūsų užtepėlė. Duoną paskrudinkite, užtepkite humuso. Ant vienos riekės sluoksniais dėliokite pomidorus, avokadą, agurkus, svogūno žiedus, pabarstykite druska. Ant viršaus uždėkite saujelę mikrožalumynų ir uždenkite antrąja riekele. Perpjaukite įstrižai – ir pamatysite, kodėl šis sumuštinis toks populiarus socialiniuose tinkluose“, – receptu dalijasi J Tamoševičienė.
Daržovės grilinimui: grybai, paprikos, cukinijos, baklažanai, kukurūzai.
Pirmieji grilio vakarėliai ir išvykos į gamtą jau planuojami – vadinasi, laikas prisiminti grilinimo klasiką. Ant grotelių daržovės įgauna šiek tiek dūmų, karamelizuotos žievelės ir intensyvesnio skonio. J. Sabaitienė primena, kad baklažanus prieš kepant verta pabarstyti druska ir palikti 15–20 minučių: taip išsiskirs perteklinė drėgmė.
Išbandykite receptą: marinuotos daržovės ant grotelių.
Reikės:
- 1 cukinijos,
- 1 baklažano,
- 2 paprikų,
- 2 saujų pievagrybių,
- 2 kukurūzų.
- Marinatui:
- 4 šaukštų alyvuogių aliejaus,
- 2 šaukštų sojų padažo,
- 2 išspaustų česnako skiltelių,
- 1 šaukštelio džiovinto rozmarino,
- juodųjų pipirų, druskos.
Daržovių gaminimas:
„Prieš marinuojant baklažano riekeles verta pabarstyti druska ir palikti 15–20 min., tada nusausinti. Cukinijas, paprikas (jei reikia – ir didesnius pievagrybius) supjautykite, kukurūzus perpjaukite per pusę. Sumaišykite marinato ingredientus ir gerai išmaišykite su daržovėmis. Palikite bent 30 minučių, kad skoniai įsigertų. Kepkite ant gerai įkaitintų grotelių, kol atsiras kepimo žymės ir daržovės taps minkštos, bet dar laikys formą. Patiekite su jogurtiniu padažu arba kaip garnyrą“, – siūlo J. Tamoševičienė.
Burokėliai.
Jie jau seniai nusipelnė titulo „lietuviškas supermaistas“, bet pavasarį tampa ypač aktualūs dėl dar vienos priežasties: palengva startuoja šaltibarščių sezonas. Tačiau J. Sabaitienė primena, kad burokėliai yra žymiai universalesni nei atrodo. „Jie neįtikėtinai gerai dera su sūriais, riešutais, citrusų sultimis, juos galima naudoti salotose, kruopų patiekaluose, net desertuose. Burokėliuose gausu folio rūgšties, geležies, mangano – ypač verta jų valgyti pavasarį, kai organizmui reikia atsigauti po žiemos“, – sako ji.
Išbandykite receptą: šaltibarščiai su mėtomis.
Reikės:
- 3 virtų burokėlių,
- 2 agurkų,
- ridikėlių,
- kiaušinių,
- krapų,
- svogūnų laiškų,
- 1 l kefyro,
- druskos,
- citrinos sulčių,
- saujos šviežių mėtų lapelių.
Šaltibarščių gaminimas:
„Šia mėtų gudrybe dalijosi net keli pirkėjai pernai metai visų drauge kuriamoje „ŠaltibarštIKI enciklopedijoje“. Burokėlius sutarkuokite arba supjaustykite šiaudeliais, agurkus ir ridikėlius – griežinėliais, žalumynus smulkiai sukapokite. Viską sudėkite į dubenį, užpilkite kefyrą, pagardinkite druska ir citrinos sultimis. Bus dar skaniau, jei prieš valgant paliksite šaldytuve bent valandai, kad visi skoniai susijungtų. Patiekite su virtais kiaušiniais ir bulvėmis. Mėtos – atrodytų, smulkmena, bet kas išbandys, kitaip šaltibarščių jau nebedarys“, – receptu dalijasi J. Tamoševičienė.
Žalumynai.
Krapai, petražolės, svogūnų laiškai, bazilikas – regis, čia tik mažas priedas, bet koks skirtumas, kai patiekale jų yra – ir kai nėra. „Žalumynai ne tik pagyvina patiekalo išvaizdą, suteikia skonio, bet ir duoda nemažai naudos – eterinių aliejų, vitamino C, antioksidantų“. O jei žalumynų įsigijote daugiau, ji turi paprastą patarimą: pamerkite juos į stiklinę su šiek tiek vandens ir uždengę maišeliu padėkite į šaldytuvą – taip išliks švieži ilgiau.
Išbandykite receptą: čimičiuri padažas.
Reikės:
- didelės saujos šviežių petražolių,
- saujos krapų,
- 2 česnako skiltelių,
- 2 šaukštų raudonojo vyno acto,
- 5 šaukštų alyvuogių aliejaus,
- ½ šaukštelio čili dribsnių,
- druskos, pipirų.
Padažo gaminimas:
„Petražoles ir krapus smulkiai sukapokite – kuo smulkiau, tuo geriau, galite ir sutrinti. Česnaką išspauskite arba sutarkuokite. Viską sumaišykite su actu, aliejumi ir prieskoniais. Palikite pastovėti bent 15 minučių, kad skoniai susijungtų. Padažas puikiai tinka prie ant grotelių keptų mėsos patiekalų, daržovių, bet lygiai taip pat gali tapti užtepėle ant duonos ar padažu prie kiaušinių“, – idėja dalijasi „Iki“ kulinarijos šefė.
Salotos.
Lapinių salotų populiarumas balandį auga nuosekliai kasmet. Šylant orams natūraliai norisi lengvesnių, gaivesnių patiekalų, o salotos tam ypač tinka. J. Sabaitienė atkreipia dėmesį, kad salotų pasirinkimas dabar tikrai platus: nuo švelnios sviestinės iki ryškesnio skonio gražgarsčių ar cikorijų. „Skirtingos rūšys dera skirtingai – sviestinės salotos lapas gražiai laiko formą suktinukuose, aisbergo salota suteikia traškumo, o gražgarstės pagyvina net ir paprasčiausias salotas šiek tiek pipiriniu skoniu. Verta paeksperimentuoti“, – skatina ji.
Išbandykite receptą: pavasarinės salotos su braškėmis, feta ir migdolais.
Reikės:
- didelės saujos mišrių salotų lapų,
- saujos šviežių braškių,
- 80 g fetos sūrio,
- saujos skrudintų migdolų dribsnių,
- raudonojo svogūno.
Padažui:
- 3 šaukštų alyvuogių aliejaus,
- 1 šaukšto balzamiko acto,
- 1 šaukštelio medaus,
- druskos, pipirų.
Salotų gaminimas:
„Salotas nuplaukite ir nusausinkite. Braškes perpjaukite pusiau, fetą sutrupinkite, svogūną supjaustykite plonais žiedais. Viską sudėkite į dubenį. Padažo ingredientus suplakite stiklainėlyje ir prieš pat patiekiant užpilkite ant salotų. Pabarstykite migdolais. Šios salotos atrodo kaip iš kavinės meniu, bet paruošiamos per penkias minutes“, – dalijasi J. Tamoševičienė.