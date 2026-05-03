Stulbinantis receptas! Taip paprastai torto dar nebuvot gaminę – skonis fantastiškas

Jau „Mascarpone tortas su uogomis“ man atrodė kaip lengvas pasivaikščiojimas desertų teritorijoje, bet šis – visais parametrais yra absoliutus nugalėtojas.
Pusvalandis jūsų brangaus laiko (čia labai neskubant) ir paruoštas tortas jau stingsta šaldytuve. Bet žaibiškas gaminimo procesas nėra pagrindinis privalumas, nes kokia gi būtų nauda be gero skonio. O skonis fantastiškas!
Traškus sausainių pagrindas, šilkinis, gaivus, ne per saldus, bet tuo pačiu išraiškingas įdaras ir visą tobulą skonių harmoniją užbaigiantis šokolado glajus. Paragavę net patys negalėsite patikėti, kad per tokį trumpą laiką galima kažką panašaus išburti virtuvėje.
Bet kitiems tikrai nebūtina girtis, jog vaišinate tortu, kurį galėtų pagaminti ir penkiametis, tegul žmonės vertina išskirtinius jūsų kulinarinius gebėjimus.
Taigi, jeigu iki šiol galvojote, kad įvairiausi tortai, torčiukai ne jūsų žaidimų aikštelė, tai pradėkite galvoti iš naujo. Nes šiame recepte stresas visiškai eliminuotas: jokių kaprizingų biskvitų kepimo, jokių susisluoksniavusių kremų, neužstengusių, subliūškusių ar perkeptų problemų. Taigi, galima drąsiai konstatuoti, kad torto gaminimas be įtampos yra misija įmanoma, todėl labai raginu jos imtis ilgai nesvarstant.
Keli esminiai patarimai sklandžiam rezultatui. Pirmas: varškė turi būti kambiario temperatūros, kad įmaišant šokoladą įdaras gautųsi vientisas bei glotnus (šaltoje varškėje karštas šokoladas pradės per greitai stengti). Antras: šokoladą į varškę įmaišykite po truputį, bet pakankamai energingai ir per ilgai nesvajodami, kad šokoladas nesukietėtų.
Šokoladinį varškės tortą galite paruošti prieš dieną ir neuždengtą laikyti šaldytuve, bet išimkite iš šaldytuvo 10–15 minučių prieš tiekiant, kad šiek tiek suminkštėtų ir išryškėtų skonis. Šaldytuve tortas gali stovėti 3 dienas.
Šokoladinis varškės tortas (be kepimo)
Ingredientai:
- 1 kg. maltos varškės „President“ skirtos sūrio pyragams kambario temperatūros
- 400 g. juodo šokolado
- 65 proc. kakavos
- 250 ml. cukraus pudros
- 1 arbatinio šaukštelio vanilės pastos arba 1 išskobtos vanilės ankšties nedidelio
- žiupsnelio druskos
- 24 cm. skersmens apvalios, su nuimamais kraštais kepimo formos
Pagrindui:
- 200 g. trapių šokoladinių sausainių „Selga“
- 75 g. sviesto
- 1 šaukšto žemės riešutų sviesto (nebūtinai)
Glajui:
- 100 g. juodo šokolado
- 65 proc. kakavos
- 20 g. sviesto
- 2 šaukštų saulėgrąžų aliejaus
Torto gaminimo eiga:
Varškę iš kibirėlio sudėkite į didesnį dubenį ir palikite gerai valandai, kad įgautų kambario temperatūrą. Kepimo formelę, tiek dugną, tiek šonus truputį aptepkite sviestu (tam, kad priliptų kepimo popierius) ir viską išklokite kepimo popieriumi.
Sausainius sutrupinkite iki labai smulkių trupinių. Galite tai padaryti virtuvinio kombaino/ pjaustyklės pagalba arba galite juos sudėti į sandarų, užspaudžiamą šaldymo maišelį ir kočėlu ar kitu sunkiu daiktu (tiks ir keptuvė) daužyti iki trupinių, arba sutrinti didesnėje grūstuvėje.
Sviestą ištirpinkite ant nedidelės ugnies ir dubenyje sumaišykite su sausainių trupiniais bei riešutų sviestu (jeigu naudojate). Visą masę šaukšto pagalba tolygiai paskirstykite ant formelės dugno ir truputį paspausdami suformuokite torto pagrindą. Įdėkite į šaldytuvą, kad pagrindas greičiau sustingtų.
Į dubenį su varške įsijokite (kad neliktų grūdelių ir masė būtų vientisa) cukraus pudrą, sudėkite vanilės pastą, žiupsnelį druskos ir gerai išmaišykite šluotele.
Vandens vonelėje ištirpinkite šokoladą (400 g.). Į nedidelį puodą ar prikaistuvį įpilkite vandens, bet tik tiek, kad ant viršaus uždėto indo dugnas jo nesiektų. Į karščiui atsparų indą sudėkite gabaliukais sulaužytą šokoladą ir uždėkite ant puodo viršaus.
Kaitinkite ant vidutinės mažos ugnies (vanduo neturi stipriai užvirti, todėl esant reikalui mažinkite ugnį), o šokoladui pradėjus tirpti nuolat maišykite, kol jis visiškai ištirps.
Indą su ištirpintu šokoladu nuimkite nuo puodo ir leiskite 1 minutę pastovėti (ne ilgiau). Į varškės masę dėkite po 2–3 šaukštus šokolado, kaskart energingai mašydami šluotele iki vientisos konsistencijos, kol sudėsite visą.
Šį etapą stenkitės daryti pakankamai greitai ir neužsiiminėdami pašaliniais reikalais, kad šokoladas nepradėtų stengti. Varškės ir šokolado masę tolygiai paskirstykite ant sausainių pagrindo ir dėkite į šaldytuvą minimaliai 4 valandoms arba nakčiai.
Sustingusį tortą išimkite iš šaldytuvo, labai atsargiai atsekite ir nuimkite formos kraštą bei kepimo popierių. Tortą kartu su popieriumi (esantį po pagrindu) perkelkite į lėkštę, galite jį ištraukti arba palikti.
Paruoškite glajų. Į karščiui atsparų dubenį sudėkite gabaliukais sulaužytą šokoladą, sviestą ir supilkite aliejų. Viską ištirpinkite vandens vonelėje (ant vidutinės mažos ugnies) ir šluotele gerai išmaišykite iki vientisos konsistencijos. Ant torto viršaus ties viduriu supilkite glajų ir tolygiai paskirstykite jį po visą plotą leisdami truputį nubėgti nuo kraštų.
Tortą dėkite 30 minučių į šaldytuvą arba kol sustengs glajus. Jeigu tortą ruošiate dieną prieš, tuomet prieš tiekiant 10 minučių išimkite iš šaldytuvo, kad šiek tiek sušiltų ir įgautų daugiau skonio. Skanaus!
