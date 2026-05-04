MaistasPasigamink

Pamirškite sausą vištieną: taip mėsa buvo ruošiama nuo antikos laikų

2026 m. gegužės 4 d. 13:18
Receptas
Net ir paprasti patiekalai gali turėti gilesnę istoriją – būtent taip yra su graikiškais iešmeliais, dar vadinamais souvlaki, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Daugiau nuotraukų (1)
„Graikiška virtuvė išsiskiria tuo, kad remiasi labai aiškiais principais – švieži ingredientai, trumpas paruošimo laikas ir skonių balansas. Tokie patiekalai kaip iešmeliai ar tzatziki padažas leidžia iš paprastų produktų sukurti visavertį patiekalą, kuris nereikalauja sudėtingo pasiruošimo. O visus ingridientus galima rasti vienoje vietoje, už palankią kainą“, – sako „Rimi Lietuva“ ryšių su visuomene vadovė Luka Lesauskaitė.
Gatvės maistas su tūkstantmete istorija
Nors šiandien graikiški iešmeliai dažnai siejami su atostogomis ar restoranais, jų istorija siekia dar antikos laikus. Archeologiniai radiniai rodo, kad mėsa ant iešmų buvo kepama jau Senovės Graikijoje – tai buvo paprastas ir greitas būdas paruošti maistą keliaujant ar dirbant lauke.

Kepintos vištienos iešmeliai

Šiuolaikinėje Graikijoje souvlaki laikomas vienu populiariausių gatvės maisto patiekalų. Jis dažnai valgomas greitai, be sudėtingo serviravimo, tačiau būtent paprastume slypi jo stiprybė – kokybiška mėsa, šiek tiek prieskonių ir gaivus padažas.
Įdomu tai, kad kiekvienas regionas turi savas variacijas. Vienur daugiau dėmesio skiriama marinavimui, kitur – kepimo būdui ar padažams. Vis dėlto bendras principas išlieka tas pats: minimalus ingredientų kiekis ir aiškus skonis.
Tzatziki – daugiau nei tik padažas
Tzatziki Graikijoje nėra laikomas vien tik padažu prie mėsos – dažnai jis patiekiamas kaip atskiras patiekalas, valgomas su duona ar daržovėmis. Dėl savo sudėties jis laikomas lengvu, gaivinančiu pasirinkimu, kuris ypač vertinamas šiltesnio klimato šalyse.
Susiję straipsniai
Iškylaujame gamtoje: receptai ir aktualūs pasiūlymai piknikams bei grilio vakarėliams

Iškylaujame gamtoje: receptai ir aktualūs pasiūlymai piknikams bei grilio vakarėliams

Absoliučiai ikoniška kiaulienos karka su traškia odele: nespėjus paragauti aplankys puotos nuojauta

Absoliučiai ikoniška kiaulienos karka su traškia odele: nespėjus paragauti aplankys puotos nuojauta

Pabodusi vištienos filė taps vakarienės pažiba – tam reikia vos vieno ingrediento

Pabodusi vištienos filė taps vakarienės pažiba – tam reikia vos vieno ingrediento

Svarbiausia tzatziki dalis – tinkamai paruoštas agurkas. Jei jis per drėgnas, padažas tampa vandeningas, todėl graikai jį visada nuspaudžia. Taip pat svarbu, kad padažas būtų šiek tiek pasimarinavęs. Palaikius jį šaldytuve bent 20–30 minučių, skoniai susijungia, o česnakas tampa švelnesnis. Dėl to tzatziki dažnai ruošiamas iš anksto, dar prieš kepant mėsą.
Prekybos tinklo atstovai dalinasi itin lengvai paruošiamu receptu, kuris tiks bet kuriam vakarui.
Graikiškiems viščiukų iešmeliams su tzatziki padažu Jums reikės:
  • 500 g viščiukų vidinė filė
  • 1 ilgiavaisio agurko
  • 200 g graikiško jogurto
  • 2 v. š. grietinės
  • 2 česnako skiltelių
  • 2 v. š. alyvuogių aliejaus
  • 1 v. š. citrinos sulčių
  • Sauja mažųjų slyvinių pomidorų
  • druskos, pipirų
  • džiovinto raudonėlio

Vištienos iešmelių gaminimas:

Viščiukų filė supjaustykite nedideliais gabalėliais. Sumaišykite alyvuogių aliejų, citrinos sultis, smulkintą česnaką, druską, pipirus ir raudonėlį. Į šį mišinį sudėkite mėsą ir palikite marinuotis apie 20–30 minučių.
Agurką sutarkuokite ir gerai nuspauskite skystį. Sumaišykite jį su graikišku jogurtu, grietine, smulkintu česnaku, druska ir pipirais. Padažą palaikykite šaldytuve, kad skoniai susijungtų.
Marinuotą mėsą suverkite ant medinių iešmelių ir kepkite gerai įkaitintoje keptuvėje ar orkaitėje su grilio funkcija apie 10–15 minučių, kol apskrus ir iškeps. Patiekite su tzatziki padažu ir šviežiais slyviniais pomidoriukais. Skanaus!
vištienareceptasvištienos patiekalai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.