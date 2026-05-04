Pamirškite sausą vištieną: taip mėsa buvo ruošiama nuo antikos laikų

„Graikiška virtuvė išsiskiria tuo, kad remiasi labai aiškiais principais – švieži ingredientai, trumpas paruošimo laikas ir skonių balansas. Tokie patiekalai kaip iešmeliai ar tzatziki padažas leidžia iš paprastų produktų sukurti visavertį patiekalą, kuris nereikalauja sudėtingo pasiruošimo. O visus ingridientus galima rasti vienoje vietoje, už palankią kainą“, – sako „Rimi Lietuva“ ryšių su visuomene vadovė Luka Lesauskaitė.
Gatvės maistas su tūkstantmete istorija
Nors šiandien graikiški iešmeliai dažnai siejami su atostogomis ar restoranais, jų istorija siekia dar antikos laikus. Archeologiniai radiniai rodo, kad mėsa ant iešmų buvo kepama jau Senovės Graikijoje – tai buvo paprastas ir greitas būdas paruošti maistą keliaujant ar dirbant lauke.
Kepintos vištienos iešmeliai
Šiuolaikinėje Graikijoje souvlaki laikomas vienu populiariausių gatvės maisto patiekalų. Jis dažnai valgomas greitai, be sudėtingo serviravimo, tačiau būtent paprastume slypi jo stiprybė – kokybiška mėsa, šiek tiek prieskonių ir gaivus padažas.
Įdomu tai, kad kiekvienas regionas turi savas variacijas. Vienur daugiau dėmesio skiriama marinavimui, kitur – kepimo būdui ar padažams. Vis dėlto bendras principas išlieka tas pats: minimalus ingredientų kiekis ir aiškus skonis.
Tzatziki – daugiau nei tik padažas
Tzatziki Graikijoje nėra laikomas vien tik padažu prie mėsos – dažnai jis patiekiamas kaip atskiras patiekalas, valgomas su duona ar daržovėmis. Dėl savo sudėties jis laikomas lengvu, gaivinančiu pasirinkimu, kuris ypač vertinamas šiltesnio klimato šalyse.
Svarbiausia tzatziki dalis – tinkamai paruoštas agurkas. Jei jis per drėgnas, padažas tampa vandeningas, todėl graikai jį visada nuspaudžia. Taip pat svarbu, kad padažas būtų šiek tiek pasimarinavęs. Palaikius jį šaldytuve bent 20–30 minučių, skoniai susijungia, o česnakas tampa švelnesnis. Dėl to tzatziki dažnai ruošiamas iš anksto, dar prieš kepant mėsą.
Prekybos tinklo atstovai dalinasi itin lengvai paruošiamu receptu, kuris tiks bet kuriam vakarui.
Graikiškiems viščiukų iešmeliams su tzatziki padažu Jums reikės:
- 500 g viščiukų vidinė filė
- 1 ilgiavaisio agurko
- 200 g graikiško jogurto
- 2 v. š. grietinės
- 2 česnako skiltelių
- 2 v. š. alyvuogių aliejaus
- 1 v. š. citrinos sulčių
- Sauja mažųjų slyvinių pomidorų
- druskos, pipirų
- džiovinto raudonėlio
Vištienos iešmelių gaminimas:
Viščiukų filė supjaustykite nedideliais gabalėliais. Sumaišykite alyvuogių aliejų, citrinos sultis, smulkintą česnaką, druską, pipirus ir raudonėlį. Į šį mišinį sudėkite mėsą ir palikite marinuotis apie 20–30 minučių.
Agurką sutarkuokite ir gerai nuspauskite skystį. Sumaišykite jį su graikišku jogurtu, grietine, smulkintu česnaku, druska ir pipirais. Padažą palaikykite šaldytuve, kad skoniai susijungtų.
Marinuotą mėsą suverkite ant medinių iešmelių ir kepkite gerai įkaitintoje keptuvėje ar orkaitėje su grilio funkcija apie 10–15 minučių, kol apskrus ir iškeps. Patiekite su tzatziki padažu ir šviežiais slyviniais pomidoriukais. Skanaus!
