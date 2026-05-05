Skaniau nei užkandinėse: du sultingų kebabų receptai, kuriuos norėsis kartoti visą vasarą

Prekybos tinklas „Lidl“ dalijasi patarimais, kaip patiems paruošti skanų kebabą greitai, nebrangiai ir be didelių pastangų.
Tikrasis kebabas nėra tik Lietuvoje populiarus lavašo suktinukas – kulinarinėje tradicijoje tai įvairūs mėsos patiekalai, kepami ant ugnies: nuo maltos mėsos ant iešmo (liulia kebabo) iki visiems gerai pažįstamų marinuotų vištienos ar kitos mėsos gabalėlių. Būtent šias kebabo versijas nesudėtingai galima perkelti ant grilio ir susikurti tikrą skonių fiestą tiesiog namuose.
Prie grilio – ramiai ir užtikrintai: paprasti žingsniai tobulam kebabui iškepti
Norint išsikepti kebabą patiems, pirmiausia pravers kokybiškos grilio grotelės arba metaliniai iešmai – jie ypač svarbūs gaminant liulia kebabą, kad mėsa tvirtai laikytųsi ir tolygiai iškeptų. Formuojant mėsą ant iešmų, verta sudrėkinti rankas – taip masė nelips ir bus lengviau ją tolygiai paskirstyti. Kepant svarbu kebabus reguliariai vartyti, kad jie tolygiai apskrustų iš visų pusių.
Vištienos kebabo skoniui didžiausią įtaką daro marinavimas – kuo ilgiau mėsa marinuojama, tuo ji bus minkštesnė ir aromatingesnė. Svarbu jos neperkepti: vištiena iškepa greitai, todėl pakanka kelių minučių iš kiekvienos pusės, kad ji išliktų sultinga. Prieš kepant vištieną, groteles rekomenduojama lengvai patepti aliejumi – taip mėsa neprilips ir išlaikys formą.
„Gaminant skirtingus kebabus, praverčia ir kiek skirtingi grilio įrankiai. Pavyzdžiui, liulia kebabui svarbiausi yra tvirti metaliniai iešmai, kurie leidžia maltai mėsai gerai laikytis ir tolygiai kepti. Vištienos gabaliukams puikiai tinka klasikinės grotelės. Taip pat bet kuriam ant grilio kepamam patiekalui naudinga turėti žnyples vartymui ir šepetį grotelių priežiūrai po kepimo“, – sako prekybos tinklo viešųjų ryšių vadovė L. Skersytė.
Kebabams kepti labiausiai tinka vidutinė kaitra – per didelė ugnis gali greitai apskrudinti mėsos išorę, tačiau vidus taip ir liks neiškepęs arba išsausės. Pirmuoju bandymu pradedantiesiems grilintojams verta rinktis kelis skirtingus, bet lengvai paruošiamus kebabų tipus – klasikinį liulia kebabą iš maltos mėsos ir marinuotos vištienos kebabą lavaše. Vienas leidžia išbandyti tradicinį kepimą ant iešmo, kitas – greitesnį ir universalesnį variantą, puikiai tinkantį kasdienėms vakarienėms.
Sultingas liulia kebabas ant grilio
Liulia kebabas – tai klasikinis Artimųjų Rytų ir Kaukazo patiekalas, gaminamas iš gerai išminkytos maltos mėsos, suformuotos ant iešmų ir kepamos grilyje. Pagrindinis jo išskirtinumas – sultinga, bet tvirta tekstūra ir intensyvus prieskonių skonis. Mėsą šiam patiekalui galite ruošti patys, arba rinktis jau paruoštus liulia kebabui mėsos maltinukus.
4 porcijoms reikės:
- 500 g maltos jautienos arba avienos (gali būti mišinys)
- 1 mažo svogūno
- 2 skiltelės česnako
- Saujos petražolių arba kalendros
- 1 a. š. druskos
- 0,5 a. š. juodųjų pipirų
- 1 a. š. kumino
- 1 a. š. maltos paprikos
Liulia kebabo gaminimas:
Svogūną ir žalumynus labai smulkiai supjaustykite. Česnaką susmulkinkite.
Visus ingredientus sudėkite į dubenį su malta mėsa. Masę intensyviai minkykite 5–7 minutes, kol ji taps vientisa ir lipni.
Sudrėkintomis rankomis formuokite pailgas „dešreles“ ir tvirtai spauskite jas aplink iešmus.
Įkaitinkite grilį iki vidutinės kaitros. Kepkite kebabus apie 10–15 minučių, nuolat vartydami, kol gražiai apskrus iš visų pusių.
Nuimkite nuo grilio ir leiskite „pailsėti“ 2–3 minutes.
Patiekite su lavašu arba pita, jogurtiniu česnakiniu padažu ir marinuotais svogūnais.
Klasikinis vištienos kebabas lavaše
Tai lengviau pagaminamas, naminis kebabo variantas iš kokybiškos vištienos ir šviežių, traškių daržovių. Didžioji šio patiekalo sėkmės paslaptis slypi marinate: jogurtas su prieskoniais ne tik suteikia skonio, bet ir išlaiko vištieną ypatingai minkštą bei sultingą. Kepant grilyje tokia mėsa lengvai apskrunda, įgauna dūmo aromato, o kartu su šiltu lavašu, gaiviais priedais ir mėgstamu padažu sukuria sotų ir gaivų derinį.
4 porcijoms reikės:
- 500 g vištienos (šlaunelių arba krūtinėlės)
- 150 g „Pilos“ natūralaus jogurto arba kefyro
- 2 skiltelių česnako
- 1 a. š. paprikos
- 0,5 a. š. ciberžolės
- 1 a. š. kario prieskonių
- Druskos pagal skonį
- 4 lavašų
- 2 pomidorų
- 1 agurko
- Saujos salotų
- Padažo (česnakinio arba aštraus)
Kebabo ruošimas:
Vištieną supjaustykite nedideliais gabalėliais.
Sumaišykite jogurtą, česnaką ir prieskonius. Įdėkite vištieną ir gerai išmaišykite. Palikite marinuotis bent 2–4 valandoms (geriausia per naktį).
Įkaitinkite grilį iki vidutinės kaitros. Vištieną kepkite ant grotelių arba iešmų 8–12 minučių, kol pilnai iškeps, bet neišsausės.
Lavašą trumpai pašildykite ant grilio arba keptuvėje. Ant lavašo dėkite vištieną, pjaustytas daržoves ir padažą, sandariai susukite.
Patiekite iš karto, kol lavašas dar šiltas, o mėsa – sultinga.