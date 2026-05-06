Ridikėlių salotos: 7 skanių ir sveikų patiekalų receptai

2026 m. gegužės 6 d. 18:03
Pasirodžius pirmiesiems pavasariniams ridikėliams, virtuvė prisipildo ypatingų aromatų ir ryškių spalvų. Ši maistinga šakninė daržovė ne tik sukuria pavasarišką nuotaiką, bet ir pasižymi vertingomis antibakterinėmis savybėmis. Norint paįvairinti mitybą, siūlome septynių originalių salotų rinkinį – nuo paprastų kasdienių iki išskirtinių šventinių derinių.
1. Klasika su meškiniu česnaku ir ridikėliais
Šios salotos vertinamos dėl šviežumo ir antibakterinių savybių.
Ingredientai:
  • ridikėliai – 1 ryšulėlis
  • meškinis česnakas – 1 ryšulėlis
  • svogūnų laiškai – ½ ryšulėlio
  • grietinė (arba saulėgrąžų aliejus) – 2–3 šaukštai
  • druska – pagal skonį

Pankolių ir ridikėlių salotos

Salotų gaminimas:

Ridikėlius supjaustykite plonais griežinėliais. Smulkiai sukapokite meškinį česnaką ir svogūnų laiškus. Pasūdykite, įdėkite grietinės ir gerai išmaišykite. Grietinė sušvelnins žalumynų aštrumą.
2. Sotesnės salotos su kiaušiniais, linų sėmenimis ir ridikėliais
Patobulinta klasika, kuri dėl baltymų gali tapti visaverčiu užkandžiu.
Ingredientai:
  • ridikėliai – 200 g
  • virti kiaušiniai – 2–3 vnt.
  • mėgstami žalumynai (krapai, svogūnai) – 1 ryšulėlis
  • linų sėmenys – 1 arbatinis šaukštelis
  • citrinos sultys – 1 arbatinis šaukštelis
  • aliejus – 2 šaukštai
  • druska, pipirai – pagal skonį

Salotų gaminimas:

Susiję straipsniai
Tikras pavasario daržo lobis – ridikėlis: ir į šaltibarščius, ir į desertus

Pavasaris lėkštėje – 4 nauji ir skanūs būdai valgyti daugiau ridikėlių

Pakvipo pavasariu: 7 gardžių patiekalų idėjos su šviežiomis daržovėmis kiekvienai savaitės dienai

Ridikėlius supjaustykite, kiaušinius – kubeliais ar skiltelėmis. Įdėkite žalumynų. Pagardinkite druska, pipirais, citrinos sultimis. Apšlakstykite aliejumi ir prieš patiekdami pabarstykite linų sėmenimis.
3. Ridikėliai su varške ir česnaku
Originalus derinys, primenantis užtepėlę, bet pateikiamas kaip šviežios salotos.
Ingredientai:
  • ridikėliai – 150 g
  • varškė – 200 g
  • česnakas – 2–3 skiltelės
  • svogūnų laiškai ir krapai – 1 ryšulėlis
  • druska – pagal skonį

Salotų gaminimas:

Varškę gerai sutrinkite šakute. Ridikėlius ir česnaką smulkiai supjaustykite. Sumaišykite viską su smulkintais krapais. Salotos gaivios ir šiek tiek aštrios.
4. Mišinys „Šviežios daržovės“
Vienos populiariausių sezono salotų, kur ridikėliai dera su šviežiais kopūstais.
Ingredientai:
  • švieži kopūstai – 300 g
  • ridikėliai – 150 g
  • švieži agurkai – 2 vnt.
  • pomidorai – 2 vnt.
  • žalieji svogūnai – pagal skonį
  • aliejus (arba grietinė) – 3 šaukštai

Salotų gaminimas:

Kopūstus smulkiai supjaustykite, agurkus ir pomidorus – gabalėliais, ridikėlius – griežinėliais. Sumaišykite ir pagardinkite aliejumi – jis geriausiai išryškina šviežių daržovių skonį.
5. Šventinės salotos su kukurūzais ir ridikėliais
Gardus variantas, ypač mėgstamas vaikų dėl saldžių kukurūzų.
Ingredientai:
  • Pekino kopūstai – 200 g
  • konservuoti kukurūzai – ½ skardinės
  • ridikėliai – 100 g
  • agurkai – 2 vnt.
  • virti kiaušiniai – 2 vnt.
  • natūralus jogurtas (arba majonezas) – 3 šaukštai
  • prancūziškos garstyčios – 1 arbatinis šaukštelis

Salotų gaminimas:

Supjaustykite daržoves, įdėkite kiaušinius ir kukurūzus. Atskirai sumaišykite jogurtą su garstyčiomis. Pagardinkite salotas ir patiekite.
6. Ridikėlių salotos su mėsa ir naminiais skrebučiais
Sotus patiekalas su pikantiška nata.
Ingredientai:
  • rūkyta mėsa (arba virta filė) – 150 g
  • ridikėliai – 100 g
  • agurkas – 1 vnt.
  • rukola – saujelė
  • batonas (skrebučiams) – 2 riekės
  • aliejus ir citrinos sultys – padažui

Salotų gaminimas:

Batoną supjaustykite kubeliais ir apkepkite iki auksinės spalvos. Mėsą, ridikėlius ir agurką supjaustykite juostelėmis. Įdėkite rukolos, pagardinkite ir prieš pat patiekimą suberkite skrebučius.
7. Įdaryti ridikėliai
Neįprastas užkandis įspūdingam pateikimui, rašo „tsn“.
Ingredientai:
  • dideli ridikėliai – 10–12 vnt.
  • sūris (arba varškė) – 100 g
  • virti kiaušiniai – 2 vnt.
  • žalumynai, druska – pagal skonį

Ridikėlių gaminimas:

Nupjaukite ridikėlių viršų ir apačią, išskobkite vidų. Įdarui sumaišykite tarkuotus kiaušinius, sutrintą sūrį ir žalumynus. Užpildykite ridikėlius ir patiekite kaip atskirą užkandį.
