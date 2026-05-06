Ridikėlių salotos: 7 skanių ir sveikų patiekalų receptai

1. Klasika su meškiniu česnaku ir ridikėliais
Šios salotos vertinamos dėl šviežumo ir antibakterinių savybių.
Ingredientai:
- ridikėliai – 1 ryšulėlis
- meškinis česnakas – 1 ryšulėlis
- svogūnų laiškai – ½ ryšulėlio
- grietinė (arba saulėgrąžų aliejus) – 2–3 šaukštai
- druska – pagal skonį
Pankolių ir ridikėlių salotos
Salotų gaminimas:
Ridikėlius supjaustykite plonais griežinėliais. Smulkiai sukapokite meškinį česnaką ir svogūnų laiškus. Pasūdykite, įdėkite grietinės ir gerai išmaišykite. Grietinė sušvelnins žalumynų aštrumą.
2. Sotesnės salotos su kiaušiniais, linų sėmenimis ir ridikėliais
Patobulinta klasika, kuri dėl baltymų gali tapti visaverčiu užkandžiu.
Ingredientai:
- ridikėliai – 200 g
- virti kiaušiniai – 2–3 vnt.
- mėgstami žalumynai (krapai, svogūnai) – 1 ryšulėlis
- linų sėmenys – 1 arbatinis šaukštelis
- citrinos sultys – 1 arbatinis šaukštelis
- aliejus – 2 šaukštai
- druska, pipirai – pagal skonį
Salotų gaminimas:
Ridikėlius supjaustykite, kiaušinius – kubeliais ar skiltelėmis. Įdėkite žalumynų. Pagardinkite druska, pipirais, citrinos sultimis. Apšlakstykite aliejumi ir prieš patiekdami pabarstykite linų sėmenimis.
3. Ridikėliai su varške ir česnaku
Originalus derinys, primenantis užtepėlę, bet pateikiamas kaip šviežios salotos.
Ingredientai:
- ridikėliai – 150 g
- varškė – 200 g
- česnakas – 2–3 skiltelės
- svogūnų laiškai ir krapai – 1 ryšulėlis
- druska – pagal skonį
Salotų gaminimas:
Varškę gerai sutrinkite šakute. Ridikėlius ir česnaką smulkiai supjaustykite. Sumaišykite viską su smulkintais krapais. Salotos gaivios ir šiek tiek aštrios.
4. Mišinys „Šviežios daržovės“
Vienos populiariausių sezono salotų, kur ridikėliai dera su šviežiais kopūstais.
Ingredientai:
- švieži kopūstai – 300 g
- ridikėliai – 150 g
- švieži agurkai – 2 vnt.
- pomidorai – 2 vnt.
- žalieji svogūnai – pagal skonį
- aliejus (arba grietinė) – 3 šaukštai
Salotų gaminimas:
Kopūstus smulkiai supjaustykite, agurkus ir pomidorus – gabalėliais, ridikėlius – griežinėliais. Sumaišykite ir pagardinkite aliejumi – jis geriausiai išryškina šviežių daržovių skonį.
5. Šventinės salotos su kukurūzais ir ridikėliais
Gardus variantas, ypač mėgstamas vaikų dėl saldžių kukurūzų.
Ingredientai:
- Pekino kopūstai – 200 g
- konservuoti kukurūzai – ½ skardinės
- ridikėliai – 100 g
- agurkai – 2 vnt.
- virti kiaušiniai – 2 vnt.
- natūralus jogurtas (arba majonezas) – 3 šaukštai
- prancūziškos garstyčios – 1 arbatinis šaukštelis
Salotų gaminimas:
Supjaustykite daržoves, įdėkite kiaušinius ir kukurūzus. Atskirai sumaišykite jogurtą su garstyčiomis. Pagardinkite salotas ir patiekite.
6. Ridikėlių salotos su mėsa ir naminiais skrebučiais
Sotus patiekalas su pikantiška nata.
Ingredientai:
- rūkyta mėsa (arba virta filė) – 150 g
- ridikėliai – 100 g
- agurkas – 1 vnt.
- rukola – saujelė
- batonas (skrebučiams) – 2 riekės
- aliejus ir citrinos sultys – padažui
Salotų gaminimas:
Batoną supjaustykite kubeliais ir apkepkite iki auksinės spalvos. Mėsą, ridikėlius ir agurką supjaustykite juostelėmis. Įdėkite rukolos, pagardinkite ir prieš pat patiekimą suberkite skrebučius.
7. Įdaryti ridikėliai
Neįprastas užkandis įspūdingam pateikimui, rašo „tsn“.
Ingredientai:
- dideli ridikėliai – 10–12 vnt.
- sūris (arba varškė) – 100 g
- virti kiaušiniai – 2 vnt.
- žalumynai, druska – pagal skonį
Ridikėlių gaminimas:
Nupjaukite ridikėlių viršų ir apačią, išskobkite vidų. Įdarui sumaišykite tarkuotus kiaušinius, sutrintą sūrį ir žalumynus. Užpildykite ridikėlius ir patiekite kaip atskirą užkandį.
