Vienos skardos patiekalas: pagal šį receptą vištiena bus sultinga, o daržovės traškios

Prekybos tinklo „Rimi Lietuva“ viešųjų ryšių ir korporatyvinės atsakomybės vadovė Luka Lesauskaitė-Remeikė pastebi, kad pavasarį pirkėjai vis dažniau renkasi šviežias sezonines daržoves. Ji primena, kad smidrai – viena tų daržovių, kurių sezonas trunka vos kelis mėnesius, todėl verta juo pasinaudoti. Tiek žalieji, tiek baltieji smidrai turtingi A, C, E ir K vitaminais.
Kodėl verta rinktis vienos skardos receptus?
Vienos skardos receptai, angliškai vadinami „sheet pan dinners“, pastaraisiais metais įgavo didelį populiarumą ne be priežasties. Tai greitas, paprastas ir itin praktiškas būdas paruošti pilnavertę vakarienę, kai visi ingredientai: mėsa ir daržovės kepami kartu vienoje skardoje.
Šio metodo privalumai akivaizdūs: minimalus indų kiekis, kurį reikia plauti, trumpas paruošimo laikas ir galimybė užsiimti kitais reikalais, kol patiekalas kepa orkaitėje. Be to, kepant kartu mėsą ir daržoves, skoniai susilieja – daržovės įgauna mėsos sultingumo, o mėsa praturtinama daržovių aromatais.
Vištienos kulšelės šiam receptui tinka idealiai. Jos turi pakankamai riebalų, kad išliktų sultingos net ir ilgiau kepant, o kaulas suteikia papildomo skonio. Kulšelės taip pat yra ekonomiškas pasirinkimas – jos kainuoja mažiau nei krūtinėlė, bet teisingai paruoštos rezultatu nenusileidžia.
Kepimo orkaitėje subtilybės
Kad vienos skardos patiekalas pavyktų tobulai, svarbu atsižvelgti į skirtingą ingredientų kepimo laiką. Vištienos kulšelėms iškepti reikia maždaug 35–45 minučių, priklausomai nuo jų dydžio, o smidrams ir paprikoms pakanka vos 12–15 minučių.
Sprendimas paprastas: vištiena dedama kepti pirma, o smidrai ir paprikos pridedami vėliau, likus maždaug 15 minučių iki galo. Taip abu ingredientai bus iškepę tobulai – vištiena sultinga, o daržovės traškios ir neperkepusios.
Kepant orkaitėje svarbu neapkrauti skardos per daug – jei ingredientai guli per tankiai, jie ne kepsis, o garuos, ir neįgaus gražios auksinės spalvos. „Rimi“ atstovai dalinasi receptu, puikiai tinkančiu kasdienei vakarienei.
Vištienos kulšelės su smidrais ir gaiviomis salotomis
Jums reikės:
- viščiukų blauzdelių 500 g
- Smidrų, 250 g
- Raudonosios aldžiosios paprikos, 2 vnt.
- Alyvuogių aliejaus, 3 v. š.
- Citrinos, 1 vnt. (sultys ir žievelė)
- Česnako, 4 skiltelės
- Šviežių rozmarinų arba tymianų
- Druskos pagal skonį
- Juodųjų pipirų pagal skonį
Vištienos kulšelių gaminimas:
Orkaitę įkaitinkite iki 200 laipsnių. Vištienos kulšeles sudėkite į dubenį, įpilkite 2 šaukštus alyvuogių aliejaus, įberkite druskos, pipirų, paprikos miltelių ir išspauskite pusę citrinos sulčių. Gerai išmaišykite ir palikite marinuotis 10–15 minučių. Skardą išklokite kepimo popieriumi. Sudėkite marinuotas kulšeles, aplink išdėliokite susmulkintas česnako skilteles ir žolelių šakeles. Kepkite 25–30 minučių, vieną kartą apversdami.
Tuo metu paruoškite smidrus: nupjaukite sumedėjusias apačias. Paprikas supjaustykite stambesnėmis juostelėmis. Apšlakstykite likusiu alyvuogių aliejumi, paberkite druskos ir pipirų. Ištraukite skardą, sudėkite smidrus ir paprikas šalia vištienos ir kepkite dar 12–15 minučių, kol daržovės suminkštės, bet išliks traškios, o vištiena bus visiškai iškepusi.
Prieš patiekiant vištienos kulšeles, apšlakstykite likusiomis citrinos sultimis ir pabarstykite citrinos žievele. Skanaus!
