Renesansą išgyvenantis plaktas sviestas: trys gardžios idėjos ir su lašiša, ir su uogomis

„Maximos“ Kokybės ir maisto gamybos departamento technologė Agnė Čypienė pasakoja, kad pernai sviestą į savo krepšelius dėjosi apie 70 proc. visų prekybos tinklo parduotuvėse apsilankiusių tautiečių.
Pasak maisto technologės, šis pigus ingredientas yra vienas universaliausių produktų – galima tiek gardinti įvairius produktus, tiek naudoti kaip ingredientą ruošiant įvairiausius kulinarinius ar konditerinius valgius.
Pastaruoju metu šis nebrangus produktas išgyvena ir tikrą renesansą – ant valgomųjų stalų jis tampa vienas svarbiausių akcentų. A. Čypienė dalijasi, kad atviri eksperimentams tautiečiai ypač pamėgo sviestą išplakti iki purios masės.
Receptas pietų dėžutei – gardus ir sveikas sumuštinis
„Pritaikius atitinkamus prieskonius, plaktą sviestą su šviežia ar skrudinta sumuštinių duona galima valgyti pusryčiams, naudoti kaip baigiamąjį akcentą pietų bei vakarienės patiekalams ar netgi kaip desertų ingredientą“, – pataria Kokybės ir maisto gamybos departamento technologė.
Plaktas sviestas – (ne)nauja kulinarinė tendencija
Plakto sviesto mada pastaraisiais metais stebima ne tik restoranuose, bet ir socialiniuose tinkluose, kur žmonės dalijasi savo išbandytomis sviesto plakimo gudrybėmis ir naujų, netikėtų skonių atradimais. Pagrindinis plakto sviesto principas yra labai paprastas – jis apie pusvalandį laikomas kambario temperatūroje, o tada elektriniu plakikliu, vidutiniu greičiu, plakamas 3–5 minutes.
„Šio proceso metu į sviestą įsimaišo oras. Po maždaug dviejų minučių plakimo sviestas ima šviesėti, padidėja jo tūris, tekstūra tampa puri, primenanti kremą. Tokį sviestą kur kas lengviau užtepti, jis yra švelnesnio skonio. Plakimui geriausiai tinka 82 proc. riebumo sviestas“, – pataria A. Čypienė.
Susiję straipsniai
Pasak jos, plakto sviesto skonį galima reguliuoti įmaišant pageidaujamus ingredientus bei prieskonius.
„Restoranų šefai plaktą sviestą naudoja ne vien kaip netikėtą prieskonį, bet ir kaip glazūros ar tiesiog estetikos priemonę. Ypač lengvai ištirpstantis ant karšto maisto, plaktas sviestas patiekalą padengia tolygiu blizgiu sluoksniu ir suteikia jam ypatingą išvaizdą“, – pastebi A. Čypienė.
Maisto technologė dalijasi, kad jei plakto sviesto lieka nesunaudoto, iš jo galite pasigaminti desertinį kremą, sumaišytą su varške ir cukraus pudra. Kremą galėsite panaudoti pertepant biskvitus ar puošiant tortus. Būdų – gardžiuotis juo – galima atrasti įvairiausių. Pavyzdžiui, šią savaitę galite išbandykite tris paprastus, nebrangius ir labai gardžius plakto sviesto užtepų receptus.
Pikantiškam skoniui – plaktas sviestas su raudona saldžiąja paprika
Šis pikantiškas, nebrangus plakto sviesto variantas puikiai derės su juoda duona su saulėgrąžomis arba visų grūdo dalių duonele.
Raudonomis saldžiomis paprikomis praturtintas plaktas sviestas
Jam reikės:
- 170 g sviesto (82 proc. riebumo);
- 1 raudonos saldžiosios paprikos (apie 200–250 g);
- 1 skiltelės (apie 5 g) česnako;
- 5 ml citrinos sulčių;
- druskos (pagal skonį).
Plakto sviesto gaminimas:
Raudonąją saldžiąją papriką perpjaukite išilgai pusiau, išimkite sėklas. Sudėkite į kepimo skardą odele į viršų ir 220 laipsnių temperatūroje kepkite apie pusvalandį. Tada sudėkite ją į dubenį, uždenkite maistine plėvele ir palikite 10–15 minučių, o vėliau, nuėmus odelę, papriką sutrinkite. Kol laukiate plakikliu išplakite kambario temperatūros sviestą iki purumo. Į išplaktą sviestą įmaišykite papriką, sutrintą česnaką, citrinos sultis ir druską, o tada mėgaukitės, apie ne daugiau nei du eurus kainuojančio, užtepo skoniais su jums patinkančia duonele.
Plaktas sviestas – puikus derinys su sūdyta lašiša
Šis pikantiškas plaktas sviestas su raudona saldžia paprika puikiai derės valgomas ne tik su duonele, bet ir pagardinus sumuštinį namuose sūdyta lašiša.
Visgi, jei norisi paprastesnių skonių – plaktą sviestą galite paruošti ir lengvai pasūdytą, kuris taip pat derės su lašiša bei, pavyzdžiui, rugine sumuštinių duona.
Plaktam sviestui reikės:
- 170 g sviesto (82 proc. riebumo);
- 1 šaukšto smulkintų šviežių krapų;
- druskos (pagal skonį).
- Sūdytai lašišai:
- 300 g šviežios atlantinės lašišų filė;
- 20 g druskos;
- 10 g cukraus;
- maltų juodųjų pipirų (pagal skonį).
Plakto sviesto gaminimas:
Lašišos filė įtrinkite druskos, cukraus ir pipirų mišiniu, uždenkite ir parą palaikykite šaldytuve. Sviestą pusvalandį palaikykite kambario temperatūroje, o tada išplakite su druska ir krapais, kol taps purus, o geriausia, kad tokį užtepą paruošite už mažiau nei pusantro euro. Patiekite su plonai pjaustyta lašiša ir rugine sumuštinių duona.
Desertui – plaktas sviestas su šilauogėmis
Trečiasis plakto sviesto receptas skirtas smaližiams. Pasigaminti šiam gardžiam, gaiviam ir nebrangiam skanėstui reikės:
- 170 g sviesto (82 proc. riebumo);
- 100 g šviežių šilauogių;
- 40 g cukraus pudros;
- 5 ml vanilės ekstrakto (jei norisi).
Plakto sviesto gaminimas:
Šilauoges lengvai sutraiškykite. Sviestą išplakite iki purumo, tuomet įmaišykite šilauoges, cukraus pudrą ir vanilę. Šis gardėsis, kurį paruošti nekainuos nė trijų eurų, puikiai tiks su sumuštinių duona, baltymine duona skrudinimu, blynais ar vafliais. Skanaus!
sviestasreceptaipieno produktai
Rodyti daugiau žymių