Dūmo paglostyta anties krūtinėlė pagal grilio meistrą K. Krivicką

Dūmo paglostyta anties krūtinėlė
Medaus ir Dižono garstyčių padažas:
- 4 šaukštai majonezo
- 2 šaukštai Dižono garstyčių
- 2 šaukštai medaus
- 1 šaukštas obuolių acto
- žiupsnelis juodųjų pipirų
Patiekalo paruošimas:
Susiję straipsniai
Anties krūtinėlės odą įpjauname negiliai, lygiagrečiomis linijomis (nepjaunant iki mėsos).
Kepame 110 °C temperatūroje, netiesioginėje kaitroje, su trupučiu dūmo, kol vidinė temperatūra pasiekia apie 40 °C.
Tuomet trumpai apkepame virš karštų žarijų, kol vidinė temperatūra pakyla iki 55 °C ir oda tampa traški.
Karališkąją kreivabudę kepame ant grilio 3–4 minutes, kepimo metu patepame lydytu sviestu.
Video receptą žiūrėkite čia: