K. Starkienės citrininė vištienos sriuba: privalo būti kiekvieno receptų knygelėje

2026 m. gegužės 10 d. 09:44
Ar kada esate girdėję apie citrininę vištienos sriubą, kuri tiesiog sukurta lietuviškam pavasariui? Būtent tokią naujieną Kotryna Starkienė pristatė savo laidos „Kotrynos burtai“ žiūrovams, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Ši sriuba idealiai tiks, kai vieną minutę – saulė, o kitą – jau lietus! Tokia sriuba privalo būti kiekvieno receptų knygelėje. Skani, sveika, šildanti ir lengvai paruošiama“, – intrigavo TV3 laidoje Kotryna.
Vištienos sriubai reikės:
  • svogūno;
  • kelių morkų;
  • kelių saliero kotų;
  • keptos arba virtos vištienos;
  • pusės puodelio ryžių (nevirtų);
  • dviejų litrų sultinio;
  • dviejų kiaušinių;
  • citrinos.

Sriubos gaminimo eiga:

Kubeliais supjaustykite svogūną, morkas ir salierą. Svogūną pjaustau itin smulkiai, salierus ir morkas stambiau. Daržoves pakepinkite puode su alyvuogių aliejumi.
Kai morkos suminkštės, supilkite sultinį ir suberkite kelis kartus perplautus ryžius. Įberkite druskos, įmeskite kelis lauro lapelius ir palikite lėtai virti.
Vištieną suplėšykite arba supjaustykite nedideliais gabalėliais ir kai ryžiai bus beveik išvirę – sudėkite į sriubą.
Kiaušinius išplakite šakute kartu su vienos citrinos sultimis. Į kiaušinių plakinį įpilkite nedidelį samtelį karštos sriubos ir išmaišykite.
Įpilkite dar vieną ir vėl gerai išmaišykite. Sumažinkite kaitrą, kad sriuba stipriai nevirtų, ir supilkite į ją kiaušinių plakinį. Išmaišykite ir pakaitinkite, bet neužvirkite, nes kiaušinį gali sutraukti! Viskas – sriuba paruošta. Skanaus!
