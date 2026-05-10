Naminės dešrelės: į faršą Elena įpila šio gėrimo – mėsa nesutrupa, atsiskleidžia ypatingas skonis

Viską dariau „iš akies“, tad galima eksperimentuoti su prieskoniais ir mėsa.
Į faršą įpilu degtinės arba spirito. Degtinė padeda atsiskleisti prieskonių aromatui, dešra tampa tvirtesnė ir mažiau trupa. Tai pat degtinė ar spiritas yra natūralus konservantas, saugo mėsą nuo gedimo.
Produktai:
Dieduko receptai: vokiškos dešrelės vyno sultinyje (II)
- 2,5 kilogramų kiaulienos kumpio ar mentės;
- 1 kilogramas lašinukų (arba pažandės)
- 1 galva česnako;
- 50 mililitrų spirito ar degtinės (nebūtina)
- 2 v.š. druskos;
- 1 a.š. cukraus;
- kiaulių žarnų (~10 metrų)
- šiek tiek kvapiųjų pipirų;
- šiek mairūno (man būtina).
Dešrų paruošimo būdas:
Susiję straipsniai
Kiaulieną, lašinukus ir česnaką sumalti mėsmale. Supilti spiritą, suberti prieskonius ir viską išmaišyti.
Žarnas išplauti, mėsos masę sukimšti į žarnas ir užrišti galiukus. Patiekti iškeptas arba išvirtas, galima ir puikiai užsišaldyti ateičiai. Skanaus!
Elena Lukšaitė