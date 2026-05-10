Naminės dešrelės: į faršą Elena įpila šio gėrimo – mėsa nesutrupa, atsiskleidžia ypatingas skonis

2026 m. gegužės 10 d. 13:56
Elena Lukšaitė
Receptas
Šis receptas gimė spontaniškai, kai užsimaniau pasigaminti dešrelių iš kiaulienos. Juk kažkada niekas ir niekada jų nepirkdavo. Manau, kad rezultatas puikus!
Viską dariau „iš akies“, tad galima eksperimentuoti su prieskoniais ir mėsa.
Į faršą įpilu degtinės arba spirito. Degtinė padeda atsiskleisti prieskonių aromatui, dešra tampa tvirtesnė ir mažiau trupa. Tai pat degtinė ar spiritas yra natūralus konservantas, saugo mėsą nuo gedimo.
Produktai:

  • 2,5 kilogramų kiaulienos kumpio ar mentės;
  • 1 kilogramas lašinukų (arba pažandės)
  • 1 galva česnako;
  • 50 mililitrų spirito ar degtinės (nebūtina)
  • 2 v.š. druskos;
  • 1 a.š. cukraus;
  • kiaulių žarnų (~10 metrų)
  • šiek tiek kvapiųjų pipirų;
  • šiek mairūno (man būtina).

Dešrų paruošimo būdas: 

Kiaulieną, lašinukus ir česnaką sumalti mėsmale. Supilti spiritą, suberti prieskonius ir viską išmaišyti.
Žarnas išplauti, mėsos masę sukimšti į žarnas ir užrišti galiukus. Patiekti iškeptas arba išvirtas, galima ir puikiai užsišaldyti ateičiai. Skanaus!
