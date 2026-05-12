Saldžiarūgštė antiena: prabangos nereikalaujantis troškinys, kurio dar negaminote namuose

„Rimi Lietuva“ ryšių su visuomene vadovė Luka Lesauskaitė pasakoja, kad troškiniai išlieka aktualūs ne tik todėl, kad yra skanūs ir maistingi, bet ir todėl, jog leidžia suderinti paprastą paruošimą su lanksčiu ingredientų sąrašu. Antiena tokiuose patiekaluose itin tinka, nes troškinimosi metu mėsa tampa sultinga.
Antiena Azijos virtuvėje įgauna saldžiarūgštį skonį
Antienos skonis dažnai apibūdinamas kaip intensyvesnis, todėl jam reikalingas balansas. Vien tik prieskonių čia nepakanka – svarbesnis yra skirtingų skonių derinimas. Būtent dėl to Azijos virtuvėse antiena dažnai ruošiama su saldžiarūgščiais padažais, kur svarbiausia ne ingredientų kiekis, o jų santykis.
Ypatingas troškinys su vynuogėmis ir antiena
Saldumas čia atsiranda gana natūraliai – kepant daržoves ar naudojant šiek tiek medaus, skonis sušvelnėja. Rūgštis veikia priešingai, ji suteikia lengvumo ir neleidžia patiekalui apsunkti. Dažniausiai tam naudojamas actas ar citrusai, o sūrumas, pavyzdžiui, iš sojos padažo, sujungia visus ingridientus į vieną visumą.
Svarbiausia, kad šis balansas neatsiranda iš karto. Pirmiausia išgaunamas mėsos pagrindas – apkepinama, kad atsirastų daugiau skonio. Vėliau, troškinant, ingredientų skoniai susijungia, o galutinis skonis koreguojamas jau pabaigoje naudojant prieskonius.
Nepadarykite klaidos – tai pakeis patiekalo skonį
Viena dažniausių klaidų yra mėsos neapkepinimas prieš troškinimą. Nors atrodo, kad šis žingsnis nėra būtinas, būtent jis padeda antienos skoniui atskleisti. Dėl trumpo apkepinimo aukštoje temperatūroje išsiskiria antienos sultys, kurios vėliau lemia sodresnį padažą.
Kita klaida – per didelis skysčio kiekis. Troškinys neturėtų virsti sriuba. Skystis reikalingas tam, kad mėsa galėtų minkštėti, tačiau jo perteklius praskiedžia skonį. Geriausias rezultatas pasiekiamas tada, kai padažas formuojasi iš pačių ingredientų sulčių.
Taip pat svarbu nepersistengti su ingredientais. Antiena pati turi ryškų skonį, todėl per didelis prieskonių ar papildomų produktų kiekis gali jį užgožti. Paprastesnė sudėtis leidžia išlaikyti aiškų rezultatą. „Rimi“ dalijasi receptu, kuris leis paskanauti Azijos skoniais namuose.
Saldžiarūgščiam antienos troškiniui su daržovėmis
Jums reikės:
- 340 g ančių kulšelių mėsos
- 1 cukinijos
- 1–2 pailgų paprikų
- saujelės mažųjų morkyčių
- 200 g slyvinių pomidorų
- 1 v. š. pomidorų pastos
- 1 a. š. medaus
- 1 a. š. obuolių acto
- 2 česnako skiltelių
- druskos, pipirų
- 1 v. š. aliejaus
Antienos gaminimas:
Antienos kulšeles nusausinkite, pagardinkite druska ir pipirais. Kepkite įkaitintoje keptuvėje, kol apskrus. Perkelkite mėsą į puodą. Toje pačioje keptuvėje apkepkite smulkintą česnaką, sudėkite pomidorų pastą ir trumpai pakaitinkite.
Sudėkite pjaustytas daržoves, pomidorus, įpilkite nedidelį kiekį vandens. Įmaišykite medų ir actą. Troškinkite ant nedidelės ugnies apie 1–1,5 valandos, kol mėsa taps minkšta, o padažas sutirštės. Patiekite su virtomis bulvėmis ar ryžiais. Skanaus!
