MaistasPasigamink

Datulių triufeliai: dangiškas ir sveikas desertas — jokio rafinuoto cukraus

2026 m. gegužės 13 d. 18:53
Julija „Sumac Spice“
Šie datulių triufeliai įkvėpti Artimųjų Rytų desertų — kur datulės, riešutai ir tahini yra vieni mylimiausių ingredientų.
Datulės natūraliai suteikia saldumo ir minkštos karamelinės tekstūros, tahini prideda kremiškumo bei subtilų sezamų skonį, o riešutai suteikia jaukų traškumą.
Tai vienas tų desertų, kuriems nereikia daug ingredientų ar rafinuoto cukraus, kad jaustųsi prabangiai.
Geriausia dalis — juos galima lengvai pritaikyti pagal save: su sausainiais gaunasi švelnesnė „dessert“ versija, o be jų — sodresni ir intensyvesnio datulių skonio triufeliai.

Datulių triufeliai
Ingredientai:
  • 300 g datulių pastos
  • 2 v. š. tahini
  • 2 v. š. smulkintų migdolų
  • 2 v. š. smulkintų graikinių riešutų
  • 100 g susmulkintų sausainių be glitimo
  • 1 a. š. kakavos (galima daugiau pagal skonį)

Triufelių gaminimas:

Visus ingredientus gerai išminkome iki vientisos masės. Iš jos formuojame rutuliukus.
Triufelius apvoliojame:
kokoso drožlėse
kakavoje
ir/arba smulkintose pistacijose
Laikome šaldytuve, kol sutvirtės.
Desertą galima gaminti ir be sausainių — tuomet gausis sveikesnė, „cleaner“ ir intensyvesnio datulių skonio versija. 
