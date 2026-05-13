Datulių triufeliai: dangiškas ir sveikas desertas — jokio rafinuoto cukraus

Datulės natūraliai suteikia saldumo ir minkštos karamelinės tekstūros, tahini prideda kremiškumo bei subtilų sezamų skonį, o riešutai suteikia jaukų traškumą.
Tai vienas tų desertų, kuriems nereikia daug ingredientų ar rafinuoto cukraus, kad jaustųsi prabangiai.
Geriausia dalis — juos galima lengvai pritaikyti pagal save: su sausainiais gaunasi švelnesnė „dessert“ versija, o be jų — sodresni ir intensyvesnio datulių skonio triufeliai.
Juodojo šokolado triufeliai su konjaku
Datulių triufeliai
Ingredientai:
- 300 g datulių pastos
- 2 v. š. tahini
- 2 v. š. smulkintų migdolų
- 2 v. š. smulkintų graikinių riešutų
- 100 g susmulkintų sausainių be glitimo
- 1 a. š. kakavos (galima daugiau pagal skonį)
Triufelių gaminimas:
Visus ingredientus gerai išminkome iki vientisos masės. Iš jos formuojame rutuliukus.
Triufelius apvoliojame:
kokoso drožlėse
kakavoje
ir/arba smulkintose pistacijose
Laikome šaldytuve, kol sutvirtės.
Desertą galima gaminti ir be sausainių — tuomet gausis sveikesnė, „cleaner“ ir intensyvesnio datulių skonio versija.
