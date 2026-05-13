Kaprio salotų įkvėptas užkandis: ne tik gardus, bet ir sveikas – tikra vitamino C ir baltymų bomba

Prekybos tinklo „Maxima“ atstovas ryšiams su žiniasklaida Titas Atraškevičius pasakoja, kad pomidorai yra viena mėgstamiausių daržovių, savo populiarumu pralenkdami net agurkus ir svogūnus.
Pomidorai populiariausių ir labiausiai pirkėjų vertinamų daržovių sąrašo viršūnėje atsiduria ne veltui – egzistuoja daugybė skirtingų būdų kaip juos paruošti skaniai, maistingai, o kartu – ir nenuskriaudžiant piniginės.
Pomidorais mėgaukitės net ir prieš miegą
Tradicinė Ispaniška sriuba „Gaspačo“
Prekybos tinklo funkcinės mitybos partneris, gydytojas dietologas Edvardas Grišinas dalijasi, kad dėl šioje daržovėje esančių žmogaus sveikatai vertingų vitaminų ir medžiagų, pomidorai yra idealus pasirinkimas valgiui ne tik pirmoje, bet ir antroje dienos pusėje.
„Prieš miegą visada reikėtų rinktis lengvesnius produktus, o pomidorai tam yra puikus variantas – jie gaivūs, turi daug vandens ir neapsunkina virškinimo. Pomidorai dar naudingi ir tuo, kad juose gausu antioksidanto likopeno, siejamo su širdies ir kraujagyslių ligų prevencija, taip pat vitamino C, stiprinančio imuninę sistemą“, – dalijasi E. Grišinas.
Gydytojas dietologas dalijasi ir keliais pavyzdžiais, kaip nebrangius pomidorus su šakelėmis galima pritaikyti net ir vakarui puikiai tinkantiems valgiams ar užkandžiams. Šie deriniai – daug laiko nereikalaujantys, skoniais bei spalvomis turtingi receptai.
Kaprio salotų inspiruoti iešmeliai
Šį užkandį pekybos tinklo funkcinės mitybos partneris E. Grišinas rekomenduoja dėl daug baltymų turinčio derinio, kuris padės ir numalšinti alkį, ir neapsunkins skrandžio. O kad naudos būtų dar daugiau, prie tradicinių ingredientų gydytojas dietologas siūlo pridėti ir ląsteliena turtingo meliono.
Iešmeliams pagaminti reikės:
- 500 g pomidorų su šakelėmis;
- 250 g mocarelos sūrio;
- 400 g meliono;
- 60 ml alyvuogių aliejaus;
- 30 ml balzaminio acto;
- šviežio baziliko;
- druskos, pipirų (pagal skonį).
Iešmelių gaminimas:
Pomidorus ir melioną supjaustykite 2–3 cm dydžio kubeliais. Mocarelą – šiek tiek mažesniais, 1–2 cm, arba galite rinktis mocarelos rutuliukus. Pakaitomis suverkite juos ant iešmelių ir, lengvai nusausinę popieriniu rankšluosčiu, sudėkite į erdvų serviravimo indą. Atskirame dubenyje sumaišykite alyvuogių aliejų, balzaminį actą, druską ir pipirus. Padažą tolygiai užpilkite ant iešmelių, apibarstykite smulkiai kapotu šviežiu baziliku.
Pomidorų gaspačas
Kitas puikus valgis – pomidorų gaspačas. Anot E. Grišino, tokia sriuba – puikus būdas norint papildyti skysčių kiekį organizme ir gauti kalio bei vitamino C.
Pasigaminti šiam nebrangiam patiekalui reikės:
- 600 g pomidorų su šakelėmis;
- 500 ml pomidorų tyrės;
- 1 raudonojo svogūno;
- 2 skiltelių česnako;
- 1 saldžiosios raudonos paprikos;
- 300 ml daržovių sultinio;
- 1 riekės batono;
- 5 v. š. alyvuogių aliejaus;
- 4 v. š. vyno acto;
- 1 a. š. aštraus pipirų padažo;
- 1 a. š. cukraus;
- druskos, pipirų (pagal skonį);
- šviežio baziliko (patiekimui).
Gaspačo gaminimas:
Nulupkite pomidorus, išvalykite papriką ir supjaustykite. Susmulkinkite svogūną, sutraiškykite česnako skilteles. Kartu su suplėšytu batonu viską sudėkite į trintuvą ir sutrinkite iki smulkiai kapotos, bet ne visiškai vientisos masės. Ją supylę į didelį dubenį, įmaišykite pomidorų tyrę, atšaldytą sultinį, alyvuogių aliejų, actą, tabasko padažą, cukrų ir prieskonius.
Gerai išmaišykite, uždenkite ir dėkite į šaldytuvą bent porai valandų, dar geriau – visai dienai. Patiekdami papildomai įlašinkite kelis lašus alyvuogių aliejaus ir apibarstykite smulkiai kapotu baziliku. Skanaus!
pomidorasgaspačasKaprio salotos
