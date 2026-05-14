Žuvies gerbėjams patiks ši upėtakio pynė: lengvas, bet išraiškingo skonio patiekalas

Tinklaraščio „Illegal Food Bites“ autorius ir kulinaras Aivaras Prokša pastebi, kad planuojant grilio meniu svarbiausia neapsiriboti vien mėsos patiekalais.
„Į meniu verta įtraukti daugiau daržovių, sūrių, užtepėlių ir įvairių užkandžių. Kepimui tinkamų daržovių yra daugybė, todėl kiekvienas gali atrasti sau patinkančius skonius.
Mėsos ir žuvies nevalgantiems žmonėms kaip pagrindinį patiekalą galima patiekti babaganušą – sotų, aromatingą ir labai skanų patiekalą, galintį nustebinti net tuos, kurie daržoves renkasi retai“, – sako prekybos tinklo „Maxima“ kulinarinių idėjų partneris A. Prokša.
Keptas upėtakis su pomidorais ir avokadu
Daržovės, kurios gali tapti pagrindiniu patiekalu
Pasak tinklaraštininko, grilyje keptos daržovės neturėtų būti laikomos tik garnyru. Tinkamai pagardintos ir iškeptos jos gali tapti pagrindiniu vakaro akcentu.
„Mano mėgstamiausia kepta daržovė yra smidrai. Nors jie dažnai kepami apsukti šonine, puikiai tinka ir be jos. Pakanka pabarstyti mėgstamais prieskoniais, pašlakstyti citrinos sultimis, trumpai pakepti virš karštų žarijų ir patiekti. Iš sūrių išskirčiau halumį – jis tiesiog sukurtas griliui. Patiektas su figų džemu ir skrudinta čiabata, jis gali drąsiai tapti pagrindiniu patiekalu“, – teigia A. Prokša.
Kepant daržoves, anot jo, nereikia sudėtingų priedų – dažnai pakanka to, ką daugelis turi namuose: druskos, pipirų, kumino, rūkytos paprikos, česnako, rozmarinų ar čiobrelių.
„Labai mėgstu daržoves pašlakstyti medumi arba klevų sirupu – tuomet jos karamelizuojasi ir įgauna švelnaus saldumo. Iškepusias dar galima pagardinti citrinos ar žaliosios citrinos sultimis. Tokias daržoves skanu valgyti net ir be papildomų priedų“, – dalijasi tinklaraštininkas.
Halumis su medaus ir garstyčių padažu
Kol ant grilio kepa pagrindinis patiekalas, halumis gali tapti puikiu užkandžiu dalijimuisi – jis greitai apskrunda, o su gaiviais priedais įgauna ryškesnį skonį.
Reikės:
- 250 g halumio;
- medaus ir garstyčių padažo;
- 1 cukinijos;
- saujos vyšninių pomidorų;
- 2 šaukštų alyvuogių aliejaus;
- šlakelio citrinos sulčių;
- šviežių mėtų arba petražolių.
Halumio su medaus padažu gaminimas:
Halumį supjaustykite storesnėmis riekelėmis, cukiniją – griežinėliais, pomidorus palikite sveikus. Viską apšlakstykite alyvuogių aliejumi ir citrinos sultimis, kepkite ant įkaitinto grilio po 1–2 minutes iš abiejų pusių. Patiekite su medaus ir garstyčių padažu bei šviežiomis žolelėmis.
Upėtakio pynė
Ši žuvies pynė tiks norintiems ant grilio išbandyti lengvesnį, bet išraiškingo skonio pagrindinį patiekalą.
Jam reikės:
- 1,2 kg šviežio upėtakio filė;
- universalaus grilio marinato arba barbekiu prieskonių;
- 200 g varškės sūrio arba užtepėlės;
- pusės ryšulėlio šviežių petražolių;
- 3 šviežių čiobrelių šakelių;
- šviežio rozmarino šakelės;
- česnako skiltelės;
- druskos, pipirų;
- prancūziško batono;
- 2 citrinų;
- barbekiu padažo.
Upėtakio gaminimas:
Žuvies filė nuplikykite verdančiu vandeniu, nuimkite odą ir nusausinkite. Tuomet filė išilgai įpjaukite į tris juostas, viename gale palikdami jas sujungtas. Iš abiejų pusių pabarstykite barbekiu prieskoniais ir atsargiai supinkite pynę. Žuvį dėkite į iki 100 laipsnių temperatūros įkaitintą grilį ir rūkykite netiesioginėje kaitroje apie 20 minučių, tada temperatūrą pakelkite iki 130 laipsnių ir kepkite dar apie 20 minučių.
Tuo metu paruoškite užtepėlę: kreminį sūrį sumaišykite su smulkintomis žolelėmis, česnaku, druska ir pipirais. Žuvį aptepkite barbekiu padažu ir palikite grilyje dar 5–7 minutėms. Patiekite ant citrinos griežinėlių su skrudintu prancūzišku batonu ir paruošta užtepėle.
Babaganušas su tortilijų traškučiais
Šis keptų baklažanų užkandis tiks ir kaip sotus vegetariškas pasirinkimas, ir kaip dalijimuisi skirtas grilio vakaro patiekalas.
Jam pasigaminti reikės:
- 3 baklažanų;
- 2 česnako skiltelių;
- pusės citrinos sulčių;
- šviežių petražolių;
- 3 v. š. tahinio;
- žiupsnelio druskos, pipirų ir rūkytos paprikos;
- alyvuogių aliejaus;
- tortilijų traškučių.
Babaganušo gaminimas:
Baklažanus kepkite ant atviros ugnies apie 20–25 minutes, kol suminkštės, o odelė apdegs ir lengvai nusilups. Iškepusius sudėkite į dubenį, uždenkite maistine plėvele ir palikite atvėsti. Tuomet baklažanus nulupkite, perkoškite per sietelį ir sutrinkite iki vientisos tekstūros. Įmaišykite česnaką, tahinį, citrinos sultis, druską ir pipirus. Masę paskirstykite lėkštėje, apšlakstykite alyvuogių aliejumi, pabarstykite rūkyta paprika ir patiekite su tortilijų traškučiais. Skanaus!