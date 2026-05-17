Ne tik skanu, bet ir sveika: šis ingredientas sveikatos šaltiniu pavers net pyragą

Pasak gydytojo dietologo, iš visų riešutų rūšių pistacijos yra vienos maistingiausių. 100 gramų pistacijų yra apie 560 kilokalorijų, apie 20 g baltymų, taip pat skaidulų, nesočiųjų riebalų rūgščių, vitamino B6 bei mineralų – kalio, magnio ir geležies.
„Pistacijos – ne tik vienas maistingiausių pasirinkimų tarp riešutų. Jose yra ir daugiau baltymų nei daugelyje kitų riešutų rūšių, nemažai širdies veiklai palankių nesočiųjų riebalų rūgščių bei virškinimą gerinančių skaidulų. Pistacijos taip pat yra viena iš nedaugelio riešutų rūšių, turinčių liuteino ir zeaksantino, veikiančių kaip antioksidantai ir tiesiogiai prisidedančių prie akių tinklainės apsaugos“, – pasakoja gydytojas dietologas „Maximos“ funkcinės mitybos partneris Edvardas Grišinas.
Pistacijų nauda
Moksliniais tyrimais įrodyta, kad reguliariai ir saikingai vartojamos pistacijos gali turėti teigiamą poveikį širdies ir kraujagyslių sistemai. Pavyzdžiui, šiuose riešutuose esanti svarbi aminorūgštis L-argininas yra būtina daugeliui biologinių procesų: azoto oksido sintezei, imuninės sistemos stiprinimui, kolageno gamybai ir hormonų išsiskyrimui.
„Pistacijos, kuriose gausu nesočiųjų riebalų rūgščių, antioksidantų ir fitosterolių, laikomos viena geriausių priemonių, koreguojant cholesterolio apykaitos sutrikimus – tai ypač svarbu sergant antro tipo cukriniu diabetu. Be to, pistacijose esantis kalis siejamas ir su kraujospūdžio reguliavimu“, – pasakoja „Maximos“ funkcinės mitybos partneris E. Grišinas.
Pasak jo, pistacijos pasižymi ir santykinai žemu glikeminiu indeksu, todėl gali padėti palaikyti stabilesnį cukraus kiekį kraujyje. „Šimto balų skalėje glikeminis indeksas parodo, kaip greitai suvalgytas maistas virsta cukrumi – kiekvieną kartą suvalgius angliavandenių turinčio maisto, cukraus kiekis kraujyje pasikeičia. Pavyzdžiui, gryna gliukozė pasisavinama greičiausiai ir jos glikeminis indeksas yra 100. O pistacijų glikeminis indeksas tėra vos 15. Gliukozės pasisavinimas dar priklauso ir nuo to, kaip ir kokie maisto produktai derinami“, – pastebi gydytojas dietologas.
E. Grišinas priduria, kad pistacijose esančios medžiagos padeda mažinti ir oksidacinį stresą bei kovoti su organizmo uždegiminiais procesais, siejamais su įvairiomis lėtinėmis ligomis.
„Žinoma, kaip ir su bet kuriuo kaloringu produktu, valgant pistacijas svarbu išlaikyti saiką. Didesni kiekiai daliai žmonių gali sukelti pilvo pūtimą ar diskomfortą, o stipriai sūdytos pistacijos reikšmingai didina natrio suvartojimą, tad racionaliau rinktis nesūdytas. Bendra sveikatos specialistų rekomendacija – per dieną pistacijų suvartoti ne daugiau nei saują, kad ir kaip skanu būtų“, – apibendrina gydytojas dietologas.
Pistacijos – ne vien užkandis
Kulinarijos meistrai pastebi, kad pistacijos gali būti valgomos ne vien kaip užkandis, bet ir tapti greitų, nebrangių, įspūdingai atrodančių ir labai gardžių patiekalų ingredientu. Porą receptų jie siūlo išbandyti namuose.
Citrininis pistacijų pyragas
Šiam, per pusantros valandos pagaminamam, saldžiarūgščiam pyragui reikės:
- 175 g sūdytų ir kepintų pistacijų;
- 200 g sviesto;
- 280 g kvietinių miltų;
- 140 g riebaus (5–10 proc. riebumo) graikiško jogurto;
- 250 g cukraus;
- 175 g cukraus pudros;
- 140 g stambiai tarkuotos cukinijos;
- 3 kiaušinių;
- 3 citrinų;
- 1 a. š. kepimo miltelių;
- 1 a. š. valgomosios sodos;
- 2 v. š. citrinų kremo (nebūtina).
Pyrago gaminimas:
Pirmiausia išlukštenkite pistacijas. Virtuviniame kombaine jas sumalkite su cukrumi. Mišinį suberkite į didelį dubenį, sudėkite sviestą, miltus, kepimo miltelius, sodą, kiaušinius, jogurtą ir dviejų citrinų tarkuotą žievelę ir išspaustas sultis. Elektriniu plakikliu išplakite iki vientisos masės. Įmaišykite tarkuotą cukiniją.
Gautą tešlą supilkite į sviestu išteptą kepimo formą, išklotą kepimo popieriumi. 180 laipsnių temperatūros orkaitėje kepkite 35–40 minučių, kol pyragas iškils ir taps auksinės spalvos. Gerai atvėsinę, išimkite pyragą iš formos į lėkštę.
Į dubenį persijokite cukraus pudrą ir, pamažu maišydami, supilkite citrinų sultis. Išmaišytą vientisą glajų tolygiai užpilkite ant pyrago. Jei norite, galite papuošti citrinų kremu ir ant viršaus užbarstyti stambiai kapotų pistacijų ir tarkuotos citrinų žievelės.
Šokoladiniai pistacijų saldainiai
Šiems paprastiems, nebrangiems, burnoje tirpstantiems ir greitai pagaminamiems saldainiams reikės:
- 150 g sūdytų ir kepintų pistacijų;
- 100 g pieniško šokolado (viena plytelė);
- 1 a. š. lydyto sviesto.
Saldainių gaminimas:
Puode užvirkite vandenį, ant jo uždėkite karščiui atsparų dubenį – taip, kad jo dugnas neliestų vandens. Į dubenį sudėkite tarkuotą šokoladą ir lydytą sviestą. Maišydami kaitinkite, kol šokoladas ištirps. Išjunkite viryklę ir įmaišykite išlukštentas pistacijas. Ant sviestinio popieriaus arba į specialias formeles šaukšteliu suformuokite saldainius. Kad sustingtų, dėkite valandai į šaldytuvą arba 20 minučių į šaldiklį. Skanaus!
