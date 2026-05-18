Troškinys su pupelėmis: paprastas triukas, dėl kurio jis taps ypač tirštas ir gardus

„Troškiniai leidžia subalansuoti patiekalo sudėtį – viename inde galima derinti baltymus, skaidulų turinčius produktus ir daržoves. Toks gaminimo būdas padeda išlaikyti ingredientų maistinę vertę, o patiekalas išlieka tinkamas vartoti kelias dienas. Jei norisi savaitgalį praleisti ne virtuvėje, puiki proga pasigaminti troškinį namuose už puikią kainą“, – sako „Rimi Lietuva“ ryšių su visuomene vadovė Luka Lesauskaitė.
Kaip tinkamai paruošti kiaulienos mentę troškiniui?
Šios mėsos skonis labiausiai atsiskleidžia tuomet, kai jai leidžiama kepti ar troškintis ilgiau, o temperatūra išlieka tolygi. Būtent tada mėsa tampa minkšta, sultinga ir lengvai plėšoma. Tačiau yra vienas paprastas žingsnis, kuris dažnai praleidžiamas – stiprus apkepinimas prieš troškinimą.
Tobulas vištienos troškinys: pastangų mažai, o skonis nepriekaištingas
Gerai įkaitintoje keptuvėje trumpai apkepinta mėsa įgauna karamelizuotą plutelę, kuri vėliau suteikia visam patiekalui gilesnį, sodresnį skonį. Ne mažiau svarbu ir drėgmė – šiek tiek sultinio, pomidorų ar net vandens leidžia mėsai troškintis, o ne kepti sausai. Taip išlaikomas sultingumas.
Paprastas triukas, dėl kurio troškinys tampa tirštas
Daug kas tikisi, kad troškinio skonį lemia mėsa, tačiau galutinį rezultatą dažnai pakeičia ir troškinio tekstūra, svarbu kaip panaudojami pagardai. Pupelės šiame patiekale gali atlikti dvi skirtingas funkcijas, ir būtent tai leidžia išgauti sodresnį rezultatą be papildomų ingredientų.
Viena dalis pupelių įmaišomos į patiekalą tokios, kokios yra, kita dalis gali būti lengvai sutrinamos. Šis paprastas žingsnis pakeičia visą patiekalo konsistenciją – padažas tampa tirštesnis ir primenantis ilgai virtus troškinius.
Svarbus ir momentas, kada pupelės dedamos. Jei jos įmaišomos per anksti, subliūkšta ir praranda formą. Įdėtos pačioje pabaigoje, jos išlaiko formą ir leidžia išvengti košės tekstūros.
Kiaulienos mentės troškiniui su pupelėmis
Susiję straipsniai
Jums reikės:
- 700 g kiaulienos mentės
- 1 skardinės pupelių
- 1 svogūno
- 2 česnako skiltelių
- 1 raudonosios paprikos
- 2–3 v. š. smulkintų pomidorų arba pomidorų tyrės
- 1 a. š. rūkytos paprikos
- 1 a. š. saldžiosios paprikos
- druskos, pipirų
- 2 v. š. aliejaus
Troškinio gaminimas:
Kiaulienos mentę supjaustykite gabalėliais ir gerai apkepinkite įkaitintoje keptuvėje, kol apskrus – tai suteiks patiekalui sodresnį skonį. Išimkite mėsą ir toje pačioje keptuvėje apkepkite smulkintą svogūną, česnaką ir papriką.
Grąžinkite mėsą atgal, sudėkite pomidorus, prieskonius ir įpilkite šiek tiek vandens arba sultinio. Troškinkite ant nedidelės ugnies apie 40–50 minučių, kol mėsa taps minkšta.
Į pabaigą sudėkite nuplautas pupeles – dalį jų galite lengvai sutrinti, kad padažas taptų tirštesnis. Pakaitinkite dar kelias minutes ir patiekalas paruoštas. Skanaus!