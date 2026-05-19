Ką pasigaminti iš varškės: trys paprastos, greitos ir labai skanios idėjos

2026 m. gegužės 19 d. 14:53
Skanūs, maistingi ir greitai paruošiami patiekalai nebūtinai turi kainuoti brangiai ar reikalauti sudėtingų ingredientų. Kulinarijos meistrai siūlo tris paprastus, greitus, nebrangius ir gardžius receptus iš varškės. Pusryčiams, pietums ar vakarienei – universali varškė tiks bet kuriam dienos valgiui, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Norint greitai ir nebrangiai pasigaminti gardžius pusryčius ar vakarienę visai šeimai kartais pakanka vos vieno produkto. Kūrybingai panaudojus tai, ką jau turite namuose ir vos už kelis eurus pasirūpinus vienu ingredientu didesnėje pakuotėje, galima pagaminti sočių patiekalų, kurių pakaks ne tik vakarienei, bet ir kitos dienos pietums darbe.
„Maximos“ kulinarijos meistrai dalinasi, kaip kilogramą varškės panaudoti trims skirtingiems patiekalams.
Juos galima gamintis ir kaip vieną sočią vakarienę, ir kaip atskirus patiekalus bet kuriuo dienos metu.

Varškės blynas su slyvomis

Varškės blyneliai
Purūs varškės blyneliai paprastai valgomi rytais, bet kaip nebrangus ir skrandžio pernelyg neapsunkinantis desertinio tipo patiekalas puikiai tiks ir vakarui.
Jiems pagaminti reikės:
  • 300 g pusriebės (9 proc. riebumo) varškės;
  • 150 g miltų;
  • 3 kiaušinių;
  • 100 ml pieno;
  • 2 v. š. cukraus;
  • 2 a. š. kepimo miltelių;
  • druskos (pagal skonį);
  • sviesto ar aliejaus kepimui.

Blynelių gaminimas:

Lengvas varškės apkepas su ypatingu ingredientu: įprastas naminis desertas virs maža švente

Gardžiausių varškėtukų receptas: dėl šios gudrybės bus dar puresni, švelnesni ir lengvesni

Lėkštės centre saldi bulvė – šį pigų patiekalą jau išbandė milijonai žmonių

Dubenyje sumaišykite miltus, kepimo miltelius, cukrų ir druską. Į trintuvą sudėkite varškę, pieną ir kiaušinius.
Sutrinkite iki vientisos, kreminės masės. Mišinį supilkite į dubenį su miltais ir ranka išmaišykite, kol masė taps vientisa.
Keptuvę įkaitinkite iki vidutinės temperatūros, patepkite sviestu ar aliejumi.
Šaukštu suformuokite nedidelius blynelius, kepkite po 2–3 minutes iš abiejų pusių. Galite užbarstyti cukraus pudros, patiekite su uogomis, vaisiais, uogiene ar klevų sirupu.
 Blyneliai.
Varške įdarytos bulvės
Varške įdarytos bulvės patiks mėgstantiems valgyti sočiai ir maistingai. Švelnus varškės pagardas suteiks bulvei dar daugiau kremiškumo, purumo ir lengvumo.
Šiam patiekalui pagaminti reikės:
  • 400 g pusriebės (9 proc. riebumo) varškės;
  • 6 didelių bulvių;
  • 2 v. š. grietinės;
  • saujos laiškinių česnakų (1 ryšulėlio, arba maždaug 25 g);
  • parmezano sūrio ir garstyčių (pagal skonį).

Bulvių gaminimas:

Įdaryta bulvė.
Švariai nuplaukite ir nušveiskite bulves. Subadykite jas šakute ir maždaug valandai dėkite į 200 laipsnių temperatūros orkaitę. Tuo metu dubenyje sumaišykite varškę, grietinę, smulkiai pjaustytus laiškinius česnakus ir garstyčias. Iškepusias ir kiek atvėsusias bulves perpjaukite išilgai, išskobkite ir pripildykite varškės mišiniu. Jei mėgstate, galite apibarstyti tarkuotu parmezano sūriu ir papildomai apkepti orkaitėje dar 10–15 minučių.
Kreminiai makaronai su varške ir bazilikais
Norintiems į savo virtuvę įsileisti šiek tiek Italijos dvasios ir pasigaminti greitą, sotų bei nebrangų patiekalą, puikus variantas yra spagečiai su kreminiu varškės padažu.
 Makaronai.
Jiems pagaminti reikės:
  • 300 g pusriebės (9 proc. riebumo) varškės;
  • 450 g spagečių;
  • 85 g špinatų;
  • 70 g šviežių bazilikų;
  • 1 česnako skiltelės;
  • 3 v. š. alyvuogių aliejaus;
  • 1 citrinos;
  • druskos (pagal skonį).

Makaronų gaminimas:

Pasūdytame vandenyje išvirkite makaronus „al dente“. Nukoškite į atskirą indą ir vandenį kol kas pasilikite. Kol makaronai verda, į maisto trintuvą sudėkite varškę, alyvuogių aliejų, česnaką, špinatus ir bazilikus, įtarkuokite citrinos žievelę ir išspauskite sultis. Taip pat įpilkite pusę puodelio vandens, kuriame virė makaronai. Viską sutrinkite iki vientisos masės.
Ją užpilkite ant makaronų ir gerai išmaišykite. Jei padažas atrodo per tirštas, papildomai įpilkite dar šiek tiek vandens, kuriame virė makaronai. Patiekdami apšlakstykite alyvuogių aliejumi ir, jei mėgstate, papildomai užbarstykite tarkuoto parmezano sūrio. Skanaus!
