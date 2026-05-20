Grilio meistras K. Krivickas dalinasi gardžių mėsos ir sūrio kamuoliukų idėja: „Puikus derinys“

Buliaus & Paršo kamuoliukai
Reikės:
- 1 kg sausai brandintos smulkintos jautienos
- 200 g mocarelos
- 20 juostelių kiaulienos šoninės
- Druska
- Šviežiai malti juodieji pipirai
- BBQ padažas
Patiekalo gaminimas:
Jautieną pagardiname druska ir pipirais. Formuojame 10 kamuoliukų, į vidų dedame mocarelos gabaliukus. Gerai užlipiname, kad sūris liktų viduje.
Vyniojame kamuoliukus į šoninės juosteles.
Rūkome 130 °C temperatūroje apie 40 min, kol vidinė temperatūra pasiekia 70 °C. Gleiziname BBQ padažu ir kepame dar 5 minutes. Skanaus!
Video receptą žiūrėkite čia: