MaistasPasigamink

Grilio meistras K. Krivickas dalinasi gardžių mėsos ir sūrio kamuoliukų idėja: „Puikus derinys“

2026 m. gegužės 20 d. 15:47
Receptas
Grilio meistras Kristupas Krivickas dalinasi naujausiu savo receptu: „Jautiena, kiauliena ir sūris – puikus derinys grilio patiekalui“.
Daugiau nuotraukų (4)
Buliaus & Paršo kamuoliukai
Reikės:
  • 1 kg sausai brandintos smulkintos jautienos
  • 200 g mocarelos
  • 20 juostelių kiaulienos šoninės
  • Druska
  • Šviežiai malti juodieji pipirai
  • BBQ padažas

Patiekalo gaminimas: 

Susiję straipsniai
Grilio meistras K. Krivickas siūlo išsikepti pasakiško skonio česnakinę sūrio duoną

Grilio meistras K. Krivickas siūlo išsikepti pasakiško skonio česnakinę sūrio duoną

Dūmo paglostyta anties krūtinėlė pagal grilio meistrą K. Krivicką

Dūmo paglostyta anties krūtinėlė pagal grilio meistrą K. Krivicką

Grilio meistras K. Krivickas pasidalino, kaip išsikepti gardžius ir sočius kiaulienos suktinius

Grilio meistras K. Krivickas pasidalino, kaip išsikepti gardžius ir sočius kiaulienos suktinius

Jautieną pagardiname druska ir pipirais. Formuojame 10 kamuoliukų, į vidų dedame mocarelos gabaliukus. Gerai užlipiname, kad sūris liktų viduje.
Vyniojame kamuoliukus į šoninės juosteles.
Rūkome 130 °C temperatūroje apie 40 min, kol vidinė temperatūra pasiekia 70 °C. Gleiziname BBQ padažu ir kepame dar 5 minutes. Skanaus! 
Video receptą žiūrėkite čia:
jautienaKiaulienagrilis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.