Avokadas – ne tik gvakamolei: taip paruošto dar tikrai nebandėte

Sveikatos specialistai pabrėžia, kad avokadas – ne tik skanus, bet ir naudingas vaisius, pasižymintis aukšta maistine verte: 100 gramų avokado yra apie 160 kalorijų. Tai – puikus sveikų, mononesočiųjų riebalų rūgščių, padedančių palaikyti sveiką širdies ir kraujagyslių sistemą, šaltinis. Avokade taip pat gausu virškinimą galinčių pagerinti ar palaikyti sveiką žarnyno mikroflorą skaidulų bei įvairių vitaminų. Pavyzdžiui, kalio šiuose vaisiuose yra netgi daugiau nei bananuose.
Taip paruošto avokado dar tikrai nebandėte
„Maximos“ Kokybės ir maisto gamybos departamento technologė Agnė Čypienė pritaria, kad dėl savo tekstūros desertuose avokadas puikiai pakeičia sviestą ar grietinėlę, tinka pudingams, kremams, dera su riešutų sviestu, taip pat gali būti naudojamas kepant, pavyzdžiui, bananų keksiukus.
„VMG vasara“: avokadas, apvyniotas šonine ir datulėmis
„Nors iš pirmo žvilgsnio tai gali pasirodyti neįprasta, avokadas taip pat puikiai tinka ir kokteiliams su mangais, braškėmis ar persikais, suteikdamas jiems tirštumo, subalansuodamas saldumą ir leisdamas naujai atsiskleisti vaisių skoniui“, – sako A. Čypienė.
Nebrangus ir paruošimui nereiklus avokadas, pasak jos, taip pat gali būti sėkmingai naudojamas ir kaip pagrindas įvairiems kremams ar užtepėlėms, gali pakeisti majonezą sumuštiniuose ar pasitarnauti kaip tirštiklis trintose sriubose.
„Jį galima derinti su jūros gėrybėmis, kiaušiniais ar mėlynuoju sūriu. Padažuose avokadas puikiai dera su intensyvesniais skoniais – aštriaisiais pipirais, imbieru ar sojų padažu – tokiais atvejais jis pasitarnauja kaip skonį subalansuojantis, patiekalo aštrumą sušvelninantis elementas“, – vardija maisto technologė A. Čypienė.
Eksperimentuoti nebijančius tautiečius ji kviečia išbandyti porą netikėtų, nebrangių ir greitai pagaminamų receptų su avokadais.
Susiję straipsniai
Kepta vištiena su traiškytais avokadais
Patiekalui reikės:
- 2 avokadų;
- 1 česnako skiltelės;
- 2 žaliųjų svogūnų;
- 2 v. š. smulkiai kapotų kalendrų;
- 4 v. š. alyvuogių aliejaus;
- 2 žaliųjų citrinų;
- 1 kg vištienos filė;
- 2 a. š. kumino sėklų;
- 1 a. š. paprikos miltelių;
- 1 a. š. džiovinto raudonėlio;
- druskos, pipirų, kitų prieskonių (pagal skonį).
Vištienos gaminimas:
Vištienos filė gabaliukus apvoliokite 2 v. š. alyvuogių aliejaus, kumino, raudonėlio, paprikos miltelių ir kitų pasirinktų prieskonių mišinyje, uždenkite ir palikite šaldytuve bent 1 valandai, dar geriau – per naktį.
Į didelį dubenį sudėkite avokadų minkštimą, sutrintą česnako skiltelę, smulkiai pjaustytus žaliuosius svogūnus ir kalendrą, supilkite vienos žaliosios citrinos sultis ir 2 v. š. alyvuogių aliejaus. Sutraiškykite, bet nesutrinkite iki vientisos masės, uždenkite ir įdėkite į šaldytuvą valandai, bet ne ilgiau, kad masė nepatamsėtų.
Aukštos temperatūros keptuvėje po 2 minutes iš abiejų pusių, švelniai paspausdami, apkepkite vištieną. Sumažinę temperatūrą iki vidutinės, kepkite dar po 4 minutes iš kiekvienos pusės. Sudėję į lėkštę, apšlakstykite pusės žaliosios citrinos sultimis, patiekite su virtais ryžiais ir šalia į atskirą indą sudėtais trintais avokadais. Papuoškite likusios 0,5 žaliosios citrinos skiltelėmis.
Avokadų ledai
Avokadų ledai – gardus, nebrangus ir tikriausiai dar nebandytas desertas, kurį galima valgyti vieną arba patiekti su šokoladu, riešutais, klevų sirupu ar kitais mėgstamais priedais.
Jiems pagaminti reikės:
- 2–3 avokadų;
- 300 ml riebios grietinėlės arba pilno riebumo kokoso pieno;
- 300 g saldinto kondensuoto pieno;
- 1 v. š. šviežių citrinos sulčių;
- pusės banano;
- kokoso drožlių ir šviežių mėtų lapelių (nebūtina).
Ledų gaminimas:
Į virtuvinį kombainą sudėkite avokadų minkštimą, grietinėlę arba kokoso pieną, saldintą kondensuotą pieną, citrinos sultis ir pjaustytą bananą. Sutrinkite iki vientisos masės. Ją iš karto sudėkite į ledų aparatą ir plakite, kol masė taps minkštų ledų konsistencijos, apie 7 minutes. Jei mėgstate minkštus ledus – jau galima valgyti. Jei tvirtesnius – perkelkite juos į sandarų indą ir 3–4 valandoms įdėkite į šaldiklį. Jei mėgstate, patiekdami apibarstykite kokoso drožlėmis ar papuoškite mėtų lapeliais ar kitais mėgstamais pagardais. Skanaus!