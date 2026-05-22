Grilio meistras K. Krivickas siūlo ypatingą sumuštinį: nustebins jautienos ir ananaso derinys

„Barra Gallega“ – tai ispaniško tipo pailga duona iš Galisijos regiono, dažnai naudojama sumuštiniams dėl traškios plutelės ir minkšto, drėgno vidaus.
Iš jos daromi labai geri karšti sumuštiniai.
Keptas „Barra Gallega“ sumuštinis
„Motyvuoti atletai“ stebina receptu: nors tai sumuštinis, bet yra labai sveikas
Reikės:
- 1 kg brandintos smulkintos jautienos
- Angus & Oink „Black Gold“ prieskoniai ar jūsų kitų mėgstamų
- 200 g sobrasados (vytinta tepamoji dešra)
- 200 g "Philadelphia" kreminio sūrio
- 1 prinokęs ananasas
- 2 vnt. „Barra Gallega“ duonos
Sumuštinio gaminimas:
Susiję straipsniai
Formuojame paplotėlius, pagardiname prieskoniais. Sumaišome "Philadelphia" sūrį su sobrasada. Supjaustome ananasą. Kepame jautienos paplotėlius iki medium rare. Kepame ananasą ir duoną. Tepame "Philadelphia" ir sobrasados mišiniu duoną, dedame paplotėlius, ananasą.
Video receptą žiūrėkite čia: