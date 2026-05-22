MaistasPasigamink

Grilio meistras K. Krivickas siūlo ypatingą sumuštinį: nustebins jautienos ir ananaso derinys

2026 m. gegužės 22 d. 15:12
Receptas
Grilio meistras Kristupas Krivickas siūlo išsikepti sumuštinį.
„Barra Gallega“ – tai ispaniško tipo pailga duona iš Galisijos regiono, dažnai naudojama sumuštiniams dėl traškios plutelės ir minkšto, drėgno vidaus.
Iš jos daromi labai geri karšti sumuštiniai.
Keptas „Barra Gallega“ sumuštinis

„Motyvuoti atletai“ stebina receptu: nors tai sumuštinis, bet yra labai sveikas

Reikės:
  • 1 kg brandintos smulkintos jautienos
  • Angus & Oink „Black Gold“ prieskoniai ar jūsų kitų mėgstamų
  • 200 g sobrasados (vytinta tepamoji dešra)
  • 200 g "Philadelphia" kreminio sūrio
  • 1 prinokęs ananasas
  • 2 vnt. „Barra Gallega“ duonos

Sumuštinio gaminimas:

Formuojame paplotėlius, pagardiname prieskoniais. Sumaišome "Philadelphia" sūrį su sobrasada. Supjaustome ananasą. Kepame jautienos paplotėlius iki medium rare. Kepame ananasą ir duoną. Tepame "Philadelphia" ir sobrasados mišiniu duoną, dedame paplotėlius, ananasą.
