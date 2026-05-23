Keptų bulvių salotos: gardžios ir greitai paruošiamos, puikiai tiks prie šašlyko

Kad ant grilio paruošta vakarienė būtų pilna, „Maximos“ kulinarijos meistrai siūlo prie šių išskirtinių produktų labiausiai tiksiančius garnyrus, kuriuos paruošite greitai ir be didelių pastangų.
Keptų bulvių salotos
Vienas universaliausių pasirinkimų – nebrangios ir greitai paruošiamos salotos. Ant grilio keptų bulvių salotos su svogūnų laiškais puikiai tiks prie kiaulienos sprandinės šašlyko su pomidorų ir pipirų marinatu ar kepamųjų dešrelių su česnakų ir pipirų padažu.
Dieviškas vištienos šašlyko receptas, kurį galėsite išbandyti ir ant grilio, ir namuose
Joms pagaminti reikės:
- 4 didelių bulvių;
- saujos šviežių svogūnų laiškų;
- 60 g majonezo (lengvesniam variantui galima naudoti grietinę ar natūralų jogurtą);
- 2 v. š. garstyčių;
- 2 v. š. alyvuogių aliejaus;
- druskos, pipirų, paprikos miltelių (pagal skonį).
Salotų gaminimas:
Bulves nuplaukite, supjaustykite maždaug 2 cm storio griežinėliais. Patepkite juos aliejumi ir ant vidutinės kaitros grilio kepkite po 6–8 minutes iš kiekvienos pusės. Svogūnų laiškus iš abiejų pusių apkepkite po maždaug 2 minutes, tuomet juos susmulkinkite.
Dubenyje sumaišykite majonezą, garstyčias ir norimus prieskonius. Sudėkite keptas bulves ir pjaustytus svogūnų laiškus, atsargiai išmaišykite. Apšlakstykite alyvuogių aliejumi, jei norite, galite papildomai papuošti šviežiais svogūnų laiškais.
Gaivios kopūstų salotos su citrina
Šias ryškaus skonio kopūstų salotas su citrininiu padažu pagaminsite vos per 15 minučių. Jos puikiai subalansuos sodrų kepamųjų dešrelių su mangais ir aitriosiomis paprikomis ar vištienos dešrelių su kariu skonį.
Salotoms reikės:
- 250 g gūžinio kopūsto;
- 150 g raudonojo kopūsto;
- 1 didelės morkos;
- 1 agurko;
- 4–5 svogūnų laiškų.
Citrininiam padažui reikės:
- 80 ml citrinų sulčių;
- 1 citrinos tarkuotos žievelės;
- 2 v. š. alyvuogių arba avokadų aliejaus;
- 1 v. š. medaus;
- 2 sutrintų skiltelių česnako;
- druskos, pipirų (pagal skonį).
Salotų gaminimas:
Smulkiai supjaustykite kopūstus ir svogūnų laiškus, susmulkinkite agurką, sutarkuokite morką. Viską sudėkite į didelį dubenį. Kitame dubenyje gerai sumaišykite visus padažo ingredientus. Padažą užpilkite ant daržovių, išmaišykite ir pusvalandžiui įdėkite į šaldytuvą.
Ant grilio keptos daržovės
Šis garnyras ypač tiks prie ant grilio keptų dešrelių su trumais ar baravykais. Kepti galima daugumą daržovių, tad tiesiog pasirinkite savo labiausiai mėgstamas, jau turimas namuose arba išbandykite kažką naujo. Daržoves geriausiai kepti uždarius grilio dangtį – jos tolygiau iškepa, mažiau išdžiūsta ir būna sultingesnės.
Vidutinė daržovių kepimo ant grilio trukmė:
Paprikos: nepjaustytos – 10–12 minučių, perpjautos per pusę – 8–10 min.
Šparagai: 6–8 min.
Morkos: apvirkite 4–6 min., tuomet kepkite 3–5 min.
Baklažanai: maždaug 1 cm griežinėliai – 5–7 min., storesni – 7–10 min.
Svogūnai: supjaustyti maždaug 1 cm griežinėliais – 8–10 min.; perpjauti pusiau – 35–40 min.
Cukinijos: maždaug 1 cm griežinėliai – 5–7 min., storesni – 7–10 min.
Grybai: mažesni – pavyzdžiui, voveraitės, smulkūs pievagrybiai ar didesni supjaustyti grybai – 5–8 min., didesni, tokie kaip baravykai ar kazlėkai – 10–12 min.
Išsirinkę norimas daržoves, prieš kepdami jas patepkite aliejumi ir pabarstykite norimais prieskoniais. Skanaus!
