Sausai marinuotas kiaulienos šašlykas – skoniu ir kvapais privilios net ir tolimiausius kaimynus

Sausai marinuotas kiaulienos sprandinės šašlykas, azijietiški kiaulienos šonkauliai ir barbekiu vištienos sparneliai – prekybos tinklo „Lidl“ siūlomi receptai, kurie išsiskiria savo skoniu bei kokybe, o ir yra paprasti bei nebrangūs, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Sausai marinuotas kiaulienos sprandinės šašlykas
Kiaulienos šašlykas – tikra grilio klasika, kuriai paruošti nebūtinas „šlapias“ marinatas: savo skoniais gali nustebinti ir sausai marinuotas šašlykas. Prekybos tinklas dalijasi kokybišku ir nebrangiu receptu bei pataria: ruošiant šašlyką su sausu marinatu, geriausia rinktis kiaulienos sprandinę. Ji turi pakankamai riebalinio sluoksnio, dėl kurio ruošiama mėsa neišsausėja.
Reikės:
- 1,5 kg kiaulienos sprandinės
- 2–3 svogūnų
- 2 a. š. druskos
- 1,5 a. š. šviežiai maltų juodųjų pipirų
- 2 a. š. saldžiosios paprikos miltelių
- 1 a. š. rūkytos paprikos miltelių
- 1 a. š. maltos kalendros
- 1 a. š. česnako miltelių
- 1 a. š. rudojo cukraus
- 0,5 a. š. aitriosios paprikos
- 2 v. š. aliejaus
- Virtų ryžių, šviežių daržovių patiekimui
Šašlyko gaminimas:
Supjaustykite sprandinę 4–5 cm skersmens gabalėliais.
Svogūnus supjaustykite pusžiedžiais, lengvai paspauskite rankomis, kad išleistų sultis.
Mėsą sumaišykite su svogūnais, prieskoniais ir aliejumi. Gerai viską išmasažuokite.
Palikite mėsą marinuotis bent 6 valandoms, geriausia per naktį šaldytuve.
Prieš kepant palaikykite kambario temperatūroje apie 30 minučių.
Kepkite ant vidutinės kaitros žarijų, vartydami kas kelias minutes, apie 15–20 minučių, kol mėsa gražiai apskrus, bet liks sultinga.
Iškeptus šašlykus patiekite su virtais ryžiais, šviežiomis daržovėmis.
Grilio egzotika: azijietiški kiaulienos šonkauliai
Vienas pirmųjų patiekalų, ateinančių į galvą pagalvojus apie grilį, yra kiaulienos šonkauliai. Juos paskaninus azijietiškais prieskoniais, grilio vakarėlis įgaus dar daugiau skonių. Prekybos tinklas kviečia pasigaminti sausai marinuotus azijietiškus kiaulienos šonkauliukus, kurie nudžiugins ir skoniu, ir kaina.
Reikės:
- 1,5–2 kg kiaulienos šonkaulių
- 2 a. š. druskos
- 1,5 a. š. rudojo cukraus
- 1 a. š. česnako miltelių
- 1 a. š. malto imbiero
- 1 a. š. maltos kalendros
- 0,5 a. š. cinamono
- 0,5 a. š. aitriosios paprikos arba čili dribsnių
- 0,5 a. š. juodųjų pipirų
- 0,5 a. š. universalaus prieskonių mišinio
- 1 v. š. aliejaus (kad prieskoniai geriau prikibtų)
Šonkauliukų gaminimas:
Nuo šonkaulių vidinės pusės nuimkite plėvelę. Nusausinkite juos popieriniu rankšluosčiu.
Dubenyje sumaišykite visus sausus prieskonius. Šonkaulius labai plonai patepkite aliejumi ir gausiai įtrinkite prieskonių mišiniu iš visų pusių.
Marinuokite šaldytuve bent 4 valandas, geriausia per naktį. Prieš kepant palaikykite kambario temperatūroje apie 30–45 minutes.
Kepkite grilyje netiesioginėje kaitroje, uždengtu dangčiu, apie 1,5–2 valandas, kol mėsa suminkštės.
Pabaigoje galite trumpai perkelti virš tiesioginės kaitros 2–4 minutėms iš kiekvienos pusės, kad paviršius gražiai apskrustų.
Skirta dalintis: barbekiu skonio vištienos sparneliai
Grilio vakarėlis – tai ne vien tik šašlykų ar šonkauliukų skanavimas, bet ir dalijimasis džiaugsmu, o džiaugsmo suteikia ir skanus bei kokybiškas maistas. Grilinti vištienos sparneliai, paruošti pagal receptą, kaip tik toks patiekalas, sukurtas dalijimuisi.
Patiekalui reikės:
- 1,5 kg vištienos sparnelių
- 1,5 a. š. druskos
- 2 a. š. rudojo cukraus
- 2 a. š. saldžiosios paprikos miltelių
- 1 a. š. rūkytos paprikos miltelių
- 1 a. š. česnako miltelių
- 1 v. š. smulkinto svogūno
- 1 a. š. garstyčių
- 0,5 a. š. juodųjų pipirų
- 0,5 a. š. aitriosios paprikos miltelių arba kajeno pipirų
- 1 v. š. aliejaus
- Šviežių daržovių patiekimui
Sparnelių gaminimas:
Sparnelius labai gerai nusausinkite.
Dubenyje sumaišykite visus sausus prieskonius. Sparnelius įtrinkite mišiniu iš visų pusių. Jei naudojate aliejų, jo prireiks labai mažai – tik tiek, kad prieskoniai lengviau pasiskirstytų.
Marinuokite šaldytuve bent 2 valandas, geriausia 6–12 valandų. Dar geriau – laikykite neuždengtus ant grotelių šaldytuve, kad odelė apdžiūtų ir kepant būtų traškesnė.
Kepkite ant vidutinės netiesioginės kaitros apie 25–35 minutes, vartydami kas kelias minutes. Pabaigoje trumpai paskrudinkite virš tiesioginės kaitros 2–3 minutes iš kiekvienos pusės.
Iškeptus vištienos sparnelius patiekite su mėgstamomis daržovėmis.
Skanaus!