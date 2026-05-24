Šviežių kopūstų balandėliai – daug lengvesni ir skanesni: vietoje ryžių siūlo dėti kitą produktą

Šįsyk balandėlius gaminau lengvesnius: rinkausi šviežią kopūstą, vištienos faršą, o vietoj ryžių pasirinkau grikius.
Grikiai suteikia daugiau sotumo ir puikiai dera su kopūstu bei vištiena.
Balandėliai – puiki, labai gardi, o dar ir sveikuoliška pietų ar vakarienės idėja.
Tikras lietuviškos virtuvės pasididžiavimas: ant stalo ir kasdien, ir per šventes
Šviežių kopūstų balandėliai
Reikės:
- šviežio kopūsto,
- 400 gr. vištienos faršo,
- 3 – 4 v.š. virtų grikių,
- morkų,
- vištienos prieskonių,
- sviesto,
- pipirų ir druskos.
Balandėlių gaminimo eiga:
Kopūsto kotą išpjoviau ir kelioms minutėms panardinau į verdantį vandenį (šviežias kopūstas labai greit suminkštėja, tai stenkitės jo nepervirti).
Vištienos faršą, grikius sumaišiau, pagardinau prieskoniais ir išmaišiau (įdaras balandėliams paruoštas ).
Į kopsto lapą dėjau paruošto įdaro ir susukau balandėlius.
Į puodo dugną dėjau smulkinto kopūsto likučius, pjaustytas griežinėliais morkas, balandėlius, sudėjau sviesto gabaliukus, užpyliau vandens, pagardinau druska ir pastačiau virti.
Viriau balandėlius ~ 20 – 25 min. (virimo laikas priklauso nuo balandėlių dydžio). Skanaus!
