Šviežių kopūstų balandėliai – daug lengvesni ir skanesni: vietoje ryžių siūlo dėti kitą produktą

2026 m. gegužės 24 d. 15:36
Labai mėgstu balandėlius, todėl jie nėra retas patiekalas mūsų namuose.
Šįsyk balandėlius gaminau lengvesnius: rinkausi šviežią kopūstą, vištienos faršą, o vietoj ryžių pasirinkau grikius.
Grikiai suteikia daugiau sotumo ir puikiai dera su kopūstu bei vištiena.
Balandėliai – puiki, labai gardi, o dar ir sveikuoliška pietų ar vakarienės idėja.

Šviežių kopūstų balandėliai
Reikės:
  • šviežio kopūsto,
  • 400 gr. vištienos faršo,
  • 3 – 4 v.š. virtų grikių,
  • morkų,
  • vištienos prieskonių,
  • sviesto,
  • pipirų ir druskos.

Balandėlių gaminimo eiga:

Kopūsto kotą išpjoviau ir kelioms minutėms panardinau į verdantį vandenį (šviežias kopūstas labai greit suminkštėja, tai stenkitės jo nepervirti).
Vištienos faršą, grikius sumaišiau, pagardinau prieskoniais ir išmaišiau (įdaras balandėliams paruoštas ).
Į kopsto lapą dėjau paruošto įdaro ir susukau balandėlius.
Į puodo dugną dėjau smulkinto kopūsto likučius, pjaustytas griežinėliais morkas, balandėlius, sudėjau sviesto gabaliukus, užpyliau vandens, pagardinau druska ir pastačiau virti.
 Balandėliai.
„Gamink su Audrone" nuotr.
Viriau balandėlius ~ 20 – 25 min. (virimo laikas priklauso nuo balandėlių dydžio). Skanaus!
