Gaivios salotos vos per 15 minučių: paprasta, maistinga ir sotu

Vis dėlto, renkantis pomidorus verta žiūrėti ne tik į kainą ar išvaizdą – skirtingos jų rūšys geriau tinka skirtingiems patiekalams, todėl toks paprastas pasirinkimas gali nulemti ir skonį, ir tekstūrą.
Pavyzdžiui, mažesni, saldesni pomidorai labai tinka salotoms, mėsingesni – troškiniams ar padažams, o didesni, sultingi pomidorai puikiai atsiskleidžia šaltuose patiekaluose.
Kokius pomidorus rinktis?
Vyšniniai pomidorai dažniausiai būna saldesni ir aromatingesni, todėl geriausiai tinka šviežioms salotoms, užkandžiams, makaronų patiekalams ar pietų dėžutėms. Juos patogu naudoti ir tada, kai norisi ryškesnio vaizdo lėkštėje – mažus pomidorus pakanka perpjauti pusiau, pagardinti alyvuogių aliejumi, druska, pipirais ir šviežiomis žolelėmis.
Slyviniai pomidorai vertinami dėl tvirtesnio minkštimo ir mažesnio vandeningumo. Jie ypač tinka troškiniams, padažams, sriuboms ar šiltiems užkandžiams, nes kaitinami greičiau sutirštėja ir suteikia patiekalui sodresnį skonį. Tokius pomidorus verta rinktis, kai recepte svarbu, kad susidarytų ne vandeningas skystis, o tirštesnis pomidorų pagrindas.
Dideli, mėsingi pomidorai geriausiai tinka sumuštiniams, burgeriams, kaprio tipo salotoms ar patiekalams, kuriuose norisi gražių, stambesnių griežinėlių. Jie sultingi, todėl šviežiuose patiekaluose gali atstoti ir dalį padažo – užtenka juos pagardinti druska, aliejumi ir kelias minutes palaukti, kol išsiskirs sultys. „Rimi“ atstovai dalijasi receptu, kuris gali tapti ne tik pietumis už gerą kaina, bet ir vakariene.
Buratos salotos su troškintais pomidorais
Jums reikės:
- 600 g vyšninių pomidorų
- 1 buratos sūrio
- 1 svogūno
- 2–3 skiltelių česnako
- 2–3 v. š. alyvuogių aliejaus
- 1–2 v. š. balzaminio acto
- 1 a. š. cukraus
- Druskos pagal skonį
- Šviežiai maltų juodųjų pipirų
- Saujos šviežio baziliko
- Čiabatos patiekimui
- 1 a. š. džiovinto raudonėlio
Salotų gaminimas:
Orkaitę įkaitinkite iki 200 laipsnių. Čiabatą suplėšykite arba supjaustykite nedideliais gabalėliais, sudėkite ant kepimo popieriumi išklotos skardos, apšlakstykite alyvuogių aliejumi, pabarstykite raudonėliu ir kepkite apie 7–10 minučių, kol duona taps traški ir lengvai apskrus.
Svogūną smulkiai supjaustykite, česnaką sukapokite, vyšninius pomidoriukus supjaustykite per pusę.
Puode įkaitinkite alyvuogių aliejų, suberkite svogūną ir patroškinkite, kol jis suminkštės. Sudėkite česnaką ir trumpai pakaitinkite, kad atsiskleistų aromatas.
Į puodą sudėkite pomidorus, supilkite balzaminį actą, pabarstykite cukrumi ir druska. Troškinkite ant vidutinės kaitros apie 8–10 minučių, kol pomidorai suminkštės, išleis sultis, bet dar išlaikys šiek tiek tekstūros. Pabaigoje įmaišykite šviežio baziliko lapelius ir pagardinkite juodaisiais pipirais.
Pomidorus nugriebkite ir sudėkite į lėkštę. Ant viršaus uždėkite buratą, ją lengvai praplėškite, kad kremiškas vidus susimaišytų su šiltais pomidorais. Patiekite su orkaitėje skrudinta čiabata pagardinta raudonėliu. Skanaus!