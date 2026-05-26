Šaltibarščiai be kefyro – nustebins ypatingai gardi tradicinio patiekalo versija

Artėjant Vilniuje jau ne vienerius metus vykstančiam „Pink Soup Fest“, organizacija „Augalyn“ atkreipia dėmesį į augančią tendenciją – augaliniai šaltibarščiai tampa vis dažniau sutinkama tradicinio patiekalo versija. Pasak organizacijos atstovų, augaliniai šaltibarščiai daugeliui jau tampa tiesiog įprasta alternatyva šalia klasikinės versijos.
Restoranai taip pat pastebi, kad augalinių šaltibarščių paklausa šiltuoju sezonu nuosekliai auga.
„Vos prasideda šaltibarščių sezonas, iškart jaučiamas padidėjęs susidomėjimas ir paklausa. Juos renkasi ne tik veganai – dažnai žmonės tiesiog nenori sunkaus maisto karštą dieną arba netoleruoja pieno produktų. Pastebime, kad augaliniai šaltibarščiai jau tapo visiškai normaliu vasaros pasirinkimu“, – pasakoja Svetlana Lebedeva, restorano "Daržo dubuo" vadovė.
Tik kelios paslaptys ir šaltibarščiai taps nauju atradimu virtuvėje
Vartotojai daugiau dėmesio skiria savijautai ir mitybai Sveikatos specialistai pabrėžia, kad tokias tendencijas lemia ir augantis dėmesys savijautai bei mitybos įpročiams.
„Vis daugiau žmonių pastebi, kaip skirtingi produktai veikia jų savijautą, todėl ieško alternatyvų, kurios būtų priimtinos jiems. Alergiškiems ar netoleruojantiems pieno baltymo (kazeino) ar natūralių pieno cukrų (laktozės) augalinės kilmės gėrimų pasirinkimas aktualus gaminant šaltibarščius ar kasdieninėje mityboje“ – sako Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro „Vilnius sveikiau“ atstovė Asta Budreckaitė.
Tuo metu augalinių pieno alternatyvų rinka Europoje pastaraisiais metais nuosekliai auga – vartotojai jas renkasi ne tik dėl etinių ar aplinkosauginių priežasčių, bet ir dėl individualių mitybos poreikių bei savijautos. Prie pasirinkimo prisideda ir augantis informuotumas apie mitybos aspektus, įskaitant kalcio poveikį geležies pasisavinimui valgymo metu. Augaliniuose šaltibarščiuose vietoje pieno produktų naudojami avižų, sojų ar kiti augaliniai pagrindai. Tai leidžia išlaikyti tradicinį skonį ir gaivumą, tačiau patiekalas tampa universalesnis ir tinkamas daugiau žmonių.
Augaliniai šaltibarščiai su garstyčių skonio tofu
Šie augaliniai šaltibarščiai – gaivi klasikinio vasaros patiekalo interpretacija, kurioje tradiciniai skoniai dera su šiuolaikiškais ingredientais. Kreminį pagrindą čia kuria sojų jogurtas ir augalinis pienas, o garstyčiomis pagardintas tofu suteikia sotumo bei netikėtą natą.
Reikės:
- Bulvytėms ant iešmelių:
- 6 vnt. bulvyčių (mažų)
- Alyvuogių aliejaus
- Žiupsnis druskos
- Saujos šviežių krapų
- Iešmelių (nebūtina, tik jei norite tiekti ant iešmelių)
Šaltibarščiams:
- 1 l sojų augalinio pieno (nesaldinto)
- 400 g sojų jogurto (nesaldinto)
- 1 l konservuotų burokėlių (skirtų šaltibarščiams ar obuolių sultyse)
- 5 ridikėlių
- 3–4 agurkų (trumpų)
- Ryšelio svogūnų laiškų
- Ryšelio krapų
- Garstyčių skonio tofu:
- 360 g tofu (neutralaus)
- Žiupsnelis maltos ciberžolės
- Žiupsnio juodosios druskos „Kala Namak“ (nebūtina, bet labai rekomenduotina)
- Žiupsnelio maltų juodųjų pipirų
- 2 a.š. garstyčių (be grūdelių)
Patiekimui (nebūtina):
- 2 ridikėlių
- Daigų (ridikėlių ar kitų)
- Kanapių sėklų
Šaltibarščių gaminimo eiga:
Kepimo iešmelius užmerkite į vandenį. Įkaitinkite orkaitę iki 190 ºC temperatūros (viršus apačia).
Bulves nuplaukite arba nuskuskite ir perpjaukite perpus. Išvoliokite šlakelyje aliejaus, pabarstykite druska.
Išdėliokite bulves nupjauta puse į apačią, vieną šalia kitos ir perverkite iešmeliais. Kepkite apie 20 minučių.
Į dubenį supilkite citrinos sultis, tuomet vis maišant pilkite pieną. Leiskite pastovėti 3 minutes.
Tuomet į tą patį dubenį pilkite jogurtą, burokėlius (su visu skysčiu), smulkintus agurkus, ridikėlius, žalumynus, druską ir pipirus. Leiskite šaldytuve atšalti.
Smulkiais kubeliais supjaustykite nusausintą tofu ir berkite į keptuvę su aliejumi apkepti.
Tofu pasiekus norimą traškumą berkite ciberžolę ir dar šiek tiek pakepkite. Tuomet išjunkite kaitrą ir po kelių minučių paprieskoniuokite juodąja druska, pipirais ir garstyčiomis – išmaišykite.
Pilkite šaltibarščius į dubenėlį, berkite tofu, kelis ridikėlių griežinėlius, daigus, kanapių sėklas. Šalia patiekite bulves paskanintas krapais.
Skanaus!
Už receptą dėkojame „Augalyn“ ir Godai Pranytei