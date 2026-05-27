MaistasPasigamink

Lengvas būdas pasigaminti kebabą namuose – be iešmo, bet su tuo pačiu sultingos mėsos efektu

2026 m. gegužės 27 d. 15:34
Julija „Sumac Spice“
Receptas
Viral döneris namuose! Greitas ir „viral“ būdas pasigaminti döner kebabą namuose – be iešmo, bet su tuo pačiu sultingos, plėšomos mėsos efektu.
Dėl jogurto ir svogūno mėsa išlieka minkšta, o prieskoniai suteikia tą autentišką kebabo skonį.
Sveikesnė, švaresnė versija, kuri realiai nenusileidžia street food’ui.
Ingredientai:

  • 500 g maltos ekologiškos jautienos
  • Himalajų druska, juodieji pipirai
  • All spice, saldžioji paprika
  • Česnakų granulės
  • 2 v. š. graikiško jogurto
  • 1 v. š. pomidorų pastos
  • 1 svogūnas (labai smulkiai)
  • Kelios skiltelės česnako (sutrintos)

Kebabo gaminimas:

Visus ingredientus gerai išminkyk iki vientisos masės.
Mėsą paskleisk ant kepimo popieriaus, uždenk kitu lapu ir plonai iškočiok.
Susuk į „ritinį“ su popieriumi.
Kepk 180–200 °C orkaitėje apie 20 min.
Iškepus išvyniok ir „suplėšyk“ – gausis kaip nuo iešmo pjaustoma mėsa.
Rezultatas: Sultinga, minkšta ir labai aromatinga mėsa – tobula naminiam kebabui.
kebabaijautienos patiekalaiRytų šalių virtuvė
