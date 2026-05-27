Lengvas būdas pasigaminti kebabą namuose – be iešmo, bet su tuo pačiu sultingos mėsos efektu

Dėl jogurto ir svogūno mėsa išlieka minkšta, o prieskoniai suteikia tą autentišką kebabo skonį.
Sveikesnė, švaresnė versija, kuri realiai nenusileidžia street food’ui.
Ingredientai:
Turkų šefai parodė, kaip pasigaminti tikrą kebabą – apsilaižysite pirštus
- 500 g maltos ekologiškos jautienos
- Himalajų druska, juodieji pipirai
- All spice, saldžioji paprika
- Česnakų granulės
- 2 v. š. graikiško jogurto
- 1 v. š. pomidorų pastos
- 1 svogūnas (labai smulkiai)
- Kelios skiltelės česnako (sutrintos)
Kebabo gaminimas:
Visus ingredientus gerai išminkyk iki vientisos masės.
Mėsą paskleisk ant kepimo popieriaus, uždenk kitu lapu ir plonai iškočiok.
Susuk į „ritinį“ su popieriumi.
Kepk 180–200 °C orkaitėje apie 20 min.
Iškepus išvyniok ir „suplėšyk“ – gausis kaip nuo iešmo pjaustoma mėsa.
Rezultatas: Sultinga, minkšta ir labai aromatinga mėsa – tobula naminiam kebabui.
