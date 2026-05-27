Šaltibarščių ledai – netikėčiausias vasaros desertas, kurį būtina paragauti

2026 m. gegužės 27 d. 14:44
Vilnių šį savaitgalį užlies rožinė banga – į sostinę sugrįžta „Vilnius Pink Soup Fest 2026“. Festivalis, skirtas legendiniams lietuviškiems šaltibarščiams, kasmet sutraukia tūkstančius žmonių: nuo gastronominių eksperimentų iki rožinių kostiumų ir net teminių pramogų mieste, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Šiemet rožinė vasaros manija persikelia dar toliau – į desertų pasaulį. Socialiniuose tinkluose populiarėja netikėti ledų skoniai, o tarp jų vis dažniau pasirodo ir… šaltibarščių ledai.
Skamba neįprastai? Galbūt. Tačiau būtent tokie eksperimentai šiandien tampa viena ryškiausių vasaros gastronomijos tendencijų.
Šaltibarščiai jau seniai tapo daugiau nei sriuba – tai viena ryškiausių lietuviškos vasaros ikonų. Dabar ši rožinė banga keliasi ir į desertus, gėrimus bei net naminius ledus.

Ir nors šaltibarščių ledai tikrai nėra klasikinis vanilinis desertas, būtent tokie netikėti skoniai šiandien kuria įdomiausias vasaros kulinarines patirtis.
Galbūt šią vasarą verta išdrįsti paragauti kažko, ko dar niekada nebandėte?
Kodėl naminiai ledai vėl tampa madingi
„Pastaraisiais metais žmonės vis dažniau ieško ne tik skanaus, bet ir išskirtinio maisto. Vieni gamina proteininius ledus, kiti renkasi veganiškus receptus, o treti tiesiog nori nustebinti draugus netikėtais skoniais.
Naminiai ledai leidžia kontroliuoti ingredientus, sumažinti cukraus kiekį, eksperimentuoti su skoniais, kurti desertus pagal savo fantaziją“, – sako prekybos centro internerte „Varle.lt“ komunikacijos vadovė Alina Kazakevič.
Būtent todėl vis daugiau žmonių leidžiasi į kūrybinius eksperimentus namuose.
Šaltibarščių ledai – vasaros eksperimentas, kurį bent kartą verta išbandyti
Nors iš pirmo žvilgsnio tai gali atrodyti kaip interneto pokštas, šaltibarščių įkvėpti desertai jau pasirodo restoranų degustacijose ir socialinių tinklų receptuose.
Šių ledų idėja – sujungti gaivų kefyro rūgštumą, natūralų burokėlių saldumą ir kreminę tekstūrą.
Rezultatas? Netikėtai gaivus vasaros desertas, kuris gali nustebinti.
Kaip pasigaminti šaltibarščių ledus namuose?
 Šaltibarščių ledai.
Reikės:
  • 200 g virtų burokėlių;
  • 300 ml kefyro;
  • 100 ml riebios grietinėlės;
  • 2–3 šaukštų medaus arba cukraus;
  • šlakelio citrinos sulčių;
  • žiupsnelio druskos;
  • kelių krapų šakelių.

Ledų gaminimas:

Burokėlius sutrinkite iki vientisos masės. Sumaišykite su kefyru ir grietinėle. Įdėkite medaus, citrinos sulčių ir žiupsnelį druskos. Masę gerai atvėsinkite šaldytuve. Supilkite į ledų gaminimo aparatą ir gaminkite pagal instrukciją. Patiekite su smulkintais krapais arba itin plonai pjaustytu agurku. Jei norisi dar ryškesnio skonio, galima pridėti ožkos sūrio trupinių arba šiek tiek juodųjų pipirų.
