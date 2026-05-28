3 greiti ir gardūs receptai su žuvimi: gaminsite ne tik dėl skonio, bet ir naudos

Tam įtakos turi ne tik kultūriškai įsišakniję mėsiškos mitybos įpročiai, bet ir idėjų ar laiko trūkumas – dalis žmonių vis dar mano, kad žuvies patiekalai reikalauja daugiau pastangų ar yra sudėtingiau paruošiami, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Vis dėlto įtraukti daugiau kokybiškos žuvies į kasdienį meniu lengviau nei atrodo – „Lidl“ siūlo 3 paprastus, greitai pagaminamus ir piniginei draugiškus žuvies patiekalų receptus.
PSO duomenimis, suaugusiam žmogui per dieną rekomenduojama gauti apie 0,8 g baltymų vienam kūno svorio kilogramui, taip pat bent 0,25–0,5 g omega-3 riebalų rūgščių, kurios itin svarbios sklandžiai širdies ir smegenų veiklai. Žuvis yra vienas paprasčiausių būdų šiuos poreikius patenkinti – pavyzdžiui, suvalgius apie 150 g lašišos, organizmas gauna apie 30–34 g aukštos kokybės baltymų bei net 23 g omega-3 riebalų rūgščių.
Tai reiškia, kad viena tokia porcija gali ne tik padengti didelę dalį dienos baltymų poreikio, bet ir kelis kartus viršyti minimalų rekomenduojamą omega-3 kiekį. Be to, žuvyje gausu vitamino D, B grupės vitaminų bei naudingųjų riebalų, todėl ją įtraukti į mitybą verta ne tik dėl skonio, bet ir dėl visapusiškos naudos sveikatai.
Vis dėlto svarbu ne tik tai, kiek žuvies suvartojame, bet ir kokią ją renkamės – vis daugiau dėmesio skiriama tvariai sugautai ar užaugintai žuviai, kurios pasirinkimas daro įtaką ir aplinkai.
Prekybos tinklas siūlo tris paprastus receptus, kurie padės lengvai įtraukti žuvį į savaitės valgiaraštį.
Orkaitėje kepta lašiša su daržovėmis
Reikės:
- 2 vnt. lašišos filė gabalėlių
- 1 vnt. cukinijos
- 1 vnt. paprikos
- 1 vnt. morkos
- 2 v.š. alyvuogių aliejaus
- Druskos, pipirų ir citrinos sulčių pagal skonį
Lašišos gaminimas:
Daržoves supjaustykite juostelėmis, sudėkite į kepimo skardą, apšlakstykite aliejumi, pagardinkite druska ir pipirais. Ant daržovių dėkite lašišos gabalėlius, pagardinkite citrinos sultimis ir druska bei pipirais.
Kepkite iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 20–25 minutes. Patiekiant galite pagardinti šviežiomis žolelėmis.
Traškūs žuvies takai
3–4 porcijoms reikės:
- 300 g baltos žuvies filė
- 100 g džiūvėsėlių
- 1 vnt. kiaušinio
- 4 vnt. tortilijų
- 1 vnt. pomidoro
- Salotų lapų
- 3–4 v.š. graikiško jogurto
- Druskos, pipirų pagal skonį
Takų gaminimas:
Žuvį supjaustykite gabalėliais ir pagardinkite prieskoniais. Tuomet gabalėlius pamirkykite kiaušinio plakinyje ir apvoliokite džiūvėsėliuose – paruoštą žuvį kepkite keptuvėje arba orkaitėje, kol taps auksinės spalvos.
Supjaustykite daržoves, pašildykite tortilijas – į jas dėkite iškeptą žuvį, salotas, pagardinkite graikišku jogurtu. Susukite ir patiekite.
Kreminiai makaronai su tunu
- Skardinės konservuoto tuno savo sultyse
- 200 g makaronų
- 100 ml grietinėlės
- 1 vnt. svogūno
- 1 vnt. skiltelės česnako
- Druskos, pipirų pagal skonį
- Šlakelio citrinos sulčių
Makaronų gaminimas:
Makaronus išvirkite pagal instrukciją ant pakuotės. Keptuvėje apkepkite smulkintą svogūną ir česnaką, supilkite tuną, grietinėlę, pagardinkite druska ir pipirais. Padažą sumaišykite su išvirusiais makaronais, įlašinkite citrinos sulčių.
Skanaus!