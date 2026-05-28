Ką įmaišyti į faršą, kad kotletai būtų sultingi: išbandykite paprastą ir patikrintą gudrybę

Ką įmaišyti į faršą, kad kotletai būtų sultingi
Geriausiai tam tinka morkos, bulvės ir cukinijos. Morkos suteikia lengvo saldumo bei ryškios spalvos, bulvės sulaiko drėgmę ir suminkština tekstūrą, o cukinijos užtikrina švelnumą bei lengvumą. Daržoves reikia sutarkuoti smulkia tarka, kad jos tolygiai pasiskirstytų farše.
Ukrainos kulinarinių tinklaraščių autorė Valentina Gaidukova savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo vištienos kotletų su morkomis ir bulvėmis receptu.
„Siurprizas tėčiui“: Kijevo kotletai
Reikės:
- Vištienos faršo 400 g;
- Bulvės 1 didelės;
- Morkos 1 vnt;
- Svogūno 1 vnt;
- Džiūvėsėlių 30 g;
- Druskos, pipirų pagal skonį;
- Žalumynų pagal pageidavimą.
Kotletų gaminimo būdas:
Į vištienos faršą sudėkite smulkia tarka sutarkuotas morkas, bulvę ir svogūną. Jei norite, galite įberti smulkiai pjaustytų žalumynų. Būtinai suberkite džiūvėsėlius, pagardinkite druska, pipirais ir kruopščiai išmaišykite iki vientisos masės.
Iš gauto mišinio suformuokite nedidelius kotletus. Dėkite juos į įkaitintą keptuvę su nedideliu kiekiu aliejaus ir apkepkite, kol apskrus iki auksinės spalvos.
Po to perkelkite kotletus į kepimo popieriumi išklotą formą ir pašaukite į orkaitę. Kepkite 200°C temperatūroje maždaug 15–20 minučių, kol jie taps minkšti viduje, bet su traškia plutele išorėje, rašo glavred.info.
